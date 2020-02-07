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Hallstatt Belediye Başkanı: Bizden uzak durun

İLGİNÇ HABERLER  | 07.02.2020 17:12 | Son Güncelleme

Çin'de taklidi inşa edilecek kadar ünlü bir yerleşim alanı olan Hallstatt, dünyanın en güzel yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Turist akınına uğrayan bu doğa harikası aynı zamanda dünyanın en eski yerleşim yerleri arasında bulunuyor.

Hallstatt doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen bir kent olsa da yerel halk artık gelen turistlere tahammül edememeye başladı. Fazla turist gelmesinden şikayetçi olan bölgenin yerlilerini Belediye Başkanı da destekledi. Başkan, son yaptığı açıklamada turistlerin bölgeden uzak durmasını istedi.

Dünyanın en güzel yerlerinden biri olarak kabul ediliyor

Hallstatt, Alp dağları arasında göl kıyısında kurulu olan şirin bir Avusturya kasabası. Ülkenin karakteristik kasabalarından biri olan Hallstatt, aynı zamanda da dünyadaki en güzel yerlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Yerleşik nüfusun birkaç yüz kişiyi aşmadığı Hallstatt, yakınlarındaki maden yataklarıyla da ünlü. Bölge aynı zamanda insan izlerine rastlanan en eski yerlerden biri olma özelliği de taşıyor.
Avusturya'nın ünlü kentlerinden Salzburg'a bir saat uzaklıktaki Hallstatt'a bu kentten kalkan trenlerle ulaşmak mümkün. Aşırı dağlık bir arazide bulunan kasabaya başka şekilde gitmek neredeyse imkansız.
Ulaşımdaki bu zorluklara rağmen dünyanın en güzel yerlerinden biri kabul edilen Hallstatt yılın her dönemi turist akınına uğruyor. Bunda kuşkusuz sosyal medyanın da etkisi çok büyük.
Ancak son yıllarda bölgeye akın eden turistler Hallstatt'ın sakinlerinde tepkiye yol açmaya başladı. Oldukça sakin ve huzurlu bir kasaba olan Hallstatt'a turistlerin pahalılık ve gürültü gibi olumsuzluklara neden olduğuna inanılıyor.
900 kişinin yaşadığı kasabanın belediye başkanı Scheutz, "Hallstatt, tarihi bir yer ama bir müze değil" diyerek tepkisini ifade etti.
Sözlerine devam eden Belediye Başkanı Scheutz, bunun neredeyse imkansız olduğunu bilmesine rağmen turistlerin Hallstatt'tan uzak durmasını istedi.
Son dönemde pek çok Hallstattlı'nın da benzeri bir düşünceye sahip olduğu görülmekte.
Aynı adlı gölün kıyısında bulunan Hallstatt, baharda yemyeşil, sonbaharda rengarenk, kışın ise bembeyaz örtüsüyle hayranlık uyandırıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Hallstatt Avusturya

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