Haluk Koç kimdir? CHP'nin TBMM Başkanı adayı Haluk Koç oldu

CHP'nin TBMM Başkanlığı için adayı CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç oldu. Haluk Koç'un TBMM Başkanlığı için başvuru dilekçesini CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, TBMM Genel Sekreterliğine sundu. CHP Grup Başkanvekillerinden Engin Özkoç ise Sakarya'da meydana gelen patlamanın ardından bölgeye gittiği için bu sürece dahil olamadı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Haluk Koç'un partiler arası diyalog kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Aslen Samsunlu bir aile olan Zeki ve Nezahat çiftinin çocukları olan Haluk Koç, 3 Ekim 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1973 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Haluk Koç, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Buradan dereceyle mezun olan Haluk Koç, İç Hastalıklar Uzmanı oldu. İç Hastalıkları Uzmanlığını ve Hematoloji Yan Dal Uzmanlığını, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ile Hematoloji Bilim Dalı'nda tamamladı.

1990'da doçent, 1996'da ise profesör olan Haluk Koç, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreterliği ve Kemik İliği Transplantasyonu Alt Grup Başkanlığı görevlerini yürüttü. Avrupa Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Kongre Başkanlığı yaptı. Yurt içi ve yurt dışında, 200'ün üzerinde makalesi yayınlanmıştır.