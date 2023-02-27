Haluk Levent canlı yayında açıkladı! 'Ben gittiğimde üç bakanı birden gördüm, görmedim mi diyeyim?'

6 Şubat'taki depremin hemen ardından hava yollarını aradığını ve uçağın olmadığı yanıtını alınca otomobille Hatay'a doğru hareket ettiğini dile getiren Haluk Levent, 'Ben bölgeye ilk gün gittim. Akşam oradaydım. Gittiğimde Hulusi Akar'ı, İçişleri Bakan Yardımcısını, Kültür Bakanı Mehmet Ersoy'u ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı gördüm. Ne yani görmedim mi diyeyim?' ifadelerini kullandı.

Haluk Levent, ayrıca FETÖ'cü hesapların attığı tweetlerden de rahatsız olduğunu dile getirdi.

'BİZ DEVLETLE NASIL YARIŞIRIZ?'

'Okyanus ötesi hesaplar devlet yok ahbap var yazmaya başladı. Devletle iyi çalışamamam için yapıldı. Bu nasıl bir kötülüktür! Biz devletle nasıl yarıştırılırız?

'AFAD BİZDEN ÖNCE ORADAYDI'

Biz zaten 4 yıldır AFAD’la birlikte çalışıyoruz. Biz devletin karşısında hiçbir şey değiliz. AFAD bizden önce oradaydı. Kimse yoktu deniyor. Vardı. Burada hakkaniyetli olmak lazım. İnsanların emeğini yok etmemek lazım.'

