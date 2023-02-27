HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Haluk Levent canlı yayında açıkladı! 'Ben gittiğimde üç bakanı birden gördüm, görmedim mi diyeyim?'

Haluk Levent canlı yayında açıkladı! 'Ben gittiğimde üç bakanı birden gördüm, görmedim mi diyeyim?'

27.02.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent, depremin ardından yaşadıkları süreci aktarmak adına canlı yayına katıldı. Haluk Levent, bölgede yaptıkları çalışmaların ardından devletle iyi çalışamamaları adına okyanus ötesi hesapların 'Devlet yok Ahbap var' algısı yapmaya çalıştığını belirtti.

Haluk Levent canlı yayında açıkladı! 'Ben gittiğimde üç bakanı birden gördüm, görmedim mi diyeyim?'

6 Şubat'taki depremin hemen ardından hava yollarını aradığını ve uçağın olmadığı yanıtını alınca otomobille Hatay'a doğru hareket ettiğini dile getiren Haluk Levent, 'Ben bölgeye ilk gün gittim. Akşam oradaydım. Gittiğimde Hulusi Akar'ı, İçişleri Bakan Yardımcısını, Kültür Bakanı Mehmet Ersoy'u ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı gördüm. Ne yani görmedim mi diyeyim?' ifadelerini kullandı.

Haluk Levent, ayrıca FETÖ'cü hesapların attığı tweetlerden de rahatsız olduğunu dile getirdi.

'BİZ DEVLETLE NASIL YARIŞIRIZ?'

'Okyanus ötesi hesaplar devlet yok ahbap var yazmaya başladı. Devletle iyi çalışamamam için yapıldı. Bu nasıl bir kötülüktür! Biz devletle nasıl yarıştırılırız?

kljl

'AFAD BİZDEN ÖNCE ORADAYDI'

Biz zaten 4 yıldır AFAD’la birlikte çalışıyoruz. Biz devletin karşısında hiçbir şey değiliz. AFAD bizden önce oradaydı. Kimse yoktu deniyor. Vardı. Burada hakkaniyetli olmak lazım. İnsanların emeğini yok etmemek lazım.'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremin inanılmaz görüntüsü! Koşarak kaçtılar, ayakta duramadılarDepremin inanılmaz görüntüsü! Koşarak kaçtılar, ayakta duramadılar
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'hazırım' mesajı! CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'hazırım' mesajı!
Ağrı’da esrarengiz görüntü! Yerden gökyüzüne doğru yükseldi...Ağrı’da esrarengiz görüntü! Yerden gökyüzüne doğru yükseldi...
Anahtar Kelimeler:
deprem Haluk Levent ahbap

En Çok Okunan Haberler

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

Özel ekip kuruldu! İstifa uyarısı... Gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

Özel ekip kuruldu! İstifa uyarısı... Gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

Son düdük çaldı, oyuncularıyla vedalaştı! İstifa depremi...

Son düdük çaldı, oyuncularıyla vedalaştı! İstifa depremi...

'Kızılay çadır sattı' iddiasından sonra... Onlar da duyurdu!

'Kızılay çadır sattı' iddiasından sonra... Onlar da duyurdu!

Korkunç olay! İki ayrı iş yeri sahibine çakıyla saldırdı

Korkunç olay! İki ayrı iş yeri sahibine çakıyla saldırdı

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.