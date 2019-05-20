Haluk Levent’ten, Ankara’da 19 Mayıs coşkusu

Kaan ULU- Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Haluk Levent, Ankaralılara coşku dolu bir gece yaşattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçı Haluk Levent’i Ankaralılarla buluşturdu. Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşen konsere, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve binlerce davetli katıldı.

Program öncesi alandaki kalabalığa seslenen Mansur Yavaş, bugünün 100 yıl önce yanan meşaleyi gururla taşıyan Türk gençliğinin olduğunu belirterek, “Milletimiz en zayıf anında bile toprağına, namusuna, tarihine sahip çıkmış, yıkılmaz zannedilen düşmanlarıyla baş ederek her zaman istikbalini korumuştur. Gururla ifade ediyorum, bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecektir. Terör yoluyla birliğimize kastedenler bizden dehşet ve korkuya düşmemizi, içimize kapanmamızı, ayrışmamızı ve hayatımızı ona göre şekillendirmemizi isteyebilirler. Onlara asla prim vermeyeceğiz. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun birliğimizi ve kardeşliğimizi ilelebet koruyacağız” diye konuştu.

Yavaş’ın konuşmasının ardından sahne alan Haluk Levent, sevilen şarkılarının yanı sıra pek çok marşı seslendirdi. Alandaki kalabalık, Levent’in şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

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