Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar'ın işaret ettiği 1111 sayısı sosyal medyada gündem oldu

Mısır İstihbarat Başkanı Kamil, dün birkaç saatlik Gazze ziyareti sırasında Sinvar ve kentteki diğer Filistinli grupların liderleriyle bir araya gelerek, İsrail'in son saldırılarının ardından varılan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Gazze'nin yeniden imarı ve Hamas ile İsrail arasındaki esir takasına ilişkin konuları görüştü.

Sinvar, Mısırlı yetkili ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, İsrail ile esir takası konusunda ilerleme kaydetmek için önlerinde gerçek bir fırsat doğduğunu belirterek, bağlı bulunduğu hareketin bu konuda ivedilikle müzakerelere hazır olduğunu duyurdu.

"1111 SAYISINI İYİ KAYDEDİN"

Esir takası konusunun daha önce de çeşitli şekillerde gündeme geldiğini hatırlatan Sinvar, bu konuda sonuca varılmasına İsrail'deki iç siyasetin engel olduğunu ifade etti.

"Filistin direnişi, Hamas ve İzzeddin el-Kassam için 1111 sayısını iyi kaydedin, daha sonra bunu iyi hatırlayacaksınız." diyen Sinvar, söz konusu sayının neyi ifade ettiği hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.

SOSYAL MEDYADA 1111 SAYISI HAKKINDA TAHMİNLERDE BULUNULUYOR

Sinvar'ın bu muğlak açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu sayı hakkında çeşitli tahminler yürütülmeye başlandı.