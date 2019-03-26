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Hamas İsrail’in sınır kasabalarına roket fırlattı, İsrail Hamas mevzilerini bombaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Gazze Filistin direniş grupları Salı gecesi boyunca İsrail’in güney kesimine çok sayıda roket fırlattı.

Gazze Filistin direniş grupları Salı gecesi boyunca İsrail’in güney kesimine çok sayıda roket fırlattı. İsrail savaş uçakları da misilleme olarak Hamas yönetimindeki bölgeleri bombaladı.
Gazze’nin İsrail sınırı yakınlarında Filistinliler ile İsrail arasında şiddetli çatışmaların ardından Filistinli yetkililer, Mısır’ın arabuluculuğuyla pazartesi geç saatlerde ateşkes anlaşmasının yapıldığını açıkladı. Ancak ateşkesin fazLa uzun sürmediği kaydedildi.
İsrail’in sınıra yakın kasabalarında Gazze’den atılan roketler sebebiyle siren sesleri gece boyu devam etti. İsrail’in Gazze sınırı yakınlarındaki halk, sığınaklara koşmak zorunda kaldı. Okulların kapandığı bölgede halkın sığınaklara yakın durmaları söyledi. Sınır boyunca asker ve tank yığan İsrail ordusu Hamas mevzilerini bombaladığını söyledi.

Ölü ve yaralı konusunda henüz bir açıklama gelmedi
Pazartesi günü Gazze tarafından atılan bir roketin Tel Aviv yakınlarında bir evi tahrip edip 7 İsrail askerini yaralamasından saatler sonra İsrail tarafından atılan misilleme top atışlarında 5 Filistinli yaralandı.
Gazze’yi yöneten Hamas ve diğer Filistin direniş grupları gece saatlerinde Mısır’ın ateşkes görüşmesi yaptığını açıkladı. İsrail yetkilileri bir ateşkes kararına varılıp varılmadığı konusunda bir açıklamada bulunmadı.

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