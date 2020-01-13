Hamile ablasının boğazını kesmişti! 'Silahım olsaydı, vahşice öldürmek zorunda kalmazdım'

Kader Kübra Çiko, geçen yıl ise evi terk edip İstanbul'a gitti. Kısa süre sonra hamile kalan Kader'i babası, kabul etmedi. Bir kez daha ortadan kaybolan Kader, son olarak 13 Ağustos günü baba evine geldi. Ancak kardeşi Asilhan Çiko ile aralarında kavga çıktı. 13 YERİNDEN BIÇAKLADI, BOĞAZINI KESTİ

Korkunç Olay, geçen yıl 13 Ağustos günü, Aksu ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki gecekonduda meydana geldi. Mustafa Çiko eşinden boşandıktan sonra velayetini aldığı kızı Kader Kübra ve oğlu Asilhan ile yaşamaya başladı. Yaklaşık 2 yıl önce psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan kızı Kader Kübra Çiko'yu Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırdı. Genç kız tedavisinin ardından Antalya'daki babası ile erkek kardeşinin yanına döndü.

'KEŞKE SİLAHIM OLSAYDI'

Polisin evde yaptığı incelemede, Asilhan Çiko'nun babasına bıraktığı, "Keşke bir silahım olsaldı. Hem ben hem kardeşim daha az acı çekerdi. Onu vahşice öldürmek zorunda kaldım. Kader utansın. Hakkını helal et" yazılı mektup bulundu.

'ABLAMIN ÇEKİP GİTMESİ BABAMIN ZORUNA GİTTİ'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Asilhan Çiko'nun ifadesine yer verildi. Çiko, ifadesinde ablasının Adem Tolunay Anadolu Lisesi'ni bitirdiğini, Isparta'da üniversite kazandığını ancak gitmeyerek evde ders çalıştığını anlattı. Babası ile kendisinin çalıştığını, kardeşinin evde yalnız kaldığını ve psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını ifade eden Asilhan Çiko, “Önce Manisa'da hastaneye yatırdık. Ancak çıktığında ilaçlarını kullanmadı. Sonrasında babamın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Babam evden uzaklaştırma aldı. Ben de babamla birlikte evden ayrıldım. Bir süre sonra eve geri döndüğümüzde ablam kaçmıştı. Uzunca bir süre haber alamadık. Sonrasında halam, ablamın bir barda çalıştığını öğrenmiş. Babam ablamı kurtarmak için polise başvurdu. Ablam karakolda ifade verdikten sonra çekip, gitti. Bu durum babamın çok zoruna gitti" dedi.