Hamile kadın eşi tarafından bıçaklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de hamile kadın eşi tarafından 25 yerinden bıçaklandı.

Alınan bilgiye göre, Menzilahir Mahallesi'nde yaşayan S.Z, iddiaya göre, eşi A.Z'yi kendisini aldattığı gerekçesiyle bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi devam eden A.Z'nin 25 yerinden bıçaklandığı belirlendi.

Zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

