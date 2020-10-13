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Hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar

İLGİNÇ HABERLER  | 13.10.2020 09:21 | Son Güncelleme

ABD'nin Teksas eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. Polis ihbar üzerine gittiği evde 21 yaşındaki 8 aylık hamile kadının bedeniyle karşılaştı. Kadının karnının kesildiği ve bebeğinin alındığı ortaya çıktı.

Hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar

Teksas'da meydana gelen korkunç olay 911’e bir ihbarla ortaya çıktı. Polis ihbarın yapıldığı evde yaptığı kontrolde 8 aylık hamile 21 yaşındaki Reagan Hancock’un cesedi ile karşılaştı. Karnı yarılmış olarak bulunan genç kadının bebeğinin alındığı anlaşıldı.

Polis olaydan sonra yaptığı incelemede 27 yaşındaki Taylor Parker isimli kadını cinayet sanığı olarak gözaltına aldı. Taylor Parker'in 911’i arayarak yeni doğum yaptığını çocuğunun nefes alamadığını belirterek hastaneye ambulansla geldiğini belirledi.

Doktorlarında genç kadının yeni doğum yapmış bir anne görüntüsü vermemesinden şüphelenmesi ile hastaneye gelen polis Taylor Parker'i gözaltına aldı.

Bebeğin öldüğünü açıklayan yetkililer Taylor Parker'in anne ve bebeğin ölümünden suçlanıp tutuklandığını ve önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkacağını belirttiler.

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