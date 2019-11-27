Hamile kadının bıçakla öldürülmesine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Adana'da, 5 aylık hamile kadını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde Songül K'nin, eski kocasının imam nikahlı eşi Suriyeli Takrid Dirbaye'yi (18) 5 Mayıs'ta bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Songül K. hakkında "gebe olduğu bilinen kadını öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık Songül K. iddianamede yer alan ifadesinde, amcasının oğlu da olan eski eşi Aydın K'den 11 Aralık 2017’de boşandığı belirterek "Boşanmadan 1 yıl önce eşim 'senin psikolojik rahatsızlığın var, bundan dolayı boşanalım, sana hasta maaşı alırız, boşandıktan sonra da sana ev alırım, para veririm' diyerek beni kandırdı. Bunun üzerine boşandık. Kayınbabamın evinde 3 çocuğumla yaşamaya devam ettim." dedi.

Eski eşinin kendisine verdiği sözleri yerine getirmediğini savunan Songül K, şöyle devam etti: