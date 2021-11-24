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Hamile kadının bulunduğu araca saldırmışlardı! İstinaf, Baklavacı kardeşlerin cezasını bozdu

24.11.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstinaf Mahkemesi, ilçede 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlere verilen 5'er yıllık hapis cezasını bozdu. İstinaf bozma nedeni olarak yerel mahkemenin kararında sanıklara verilen cezaların şahsileştirilerek hüküm kurmamasını ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasının nedeninin belirsiz bırakılmasını gösterdi. Sel kardeşler, yerel mahkemede yeniden hakim karşısına çıkacak.

Hamile kadının bulunduğu araca saldırmışlardı! İstinaf, Baklavacı kardeşlerin cezasını bozdu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı inceledi. Daire, görüntü ve ses kayıtlarına göre eylem sırasında sanık Hasan Sel´i sözlü olarak uyaran ve eylemlerini kesmesi yönünde engellemeye çalışan sanık Hüseyin Sel´in üzerine atılı suçların ne şekilde oluştuğu, hangi gerekçe ile hangi delillere üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılmadığını ve cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmadığını belirtti.

SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI KAYDEDİLDİ

DHA'nın haberine göre daire, kararında müşteki Ayfer Bahçivan'ın trafikte gittiği sırada sanıkların içinde bulunduğu araca arkadan çarptığını, sanıkların araçtan inerek müştekinin yanına geldiğini ve kaza nedeniyle iki aracın durduğunu belirtti. Sanıkların müştekinin aracının özel olarak yolunu kesmediğini, engel koymadıklarını ve buna benzer dış bir etkenle durdurmadıklarını dikkate alan Daire, 'Kara ulaşım araçlarını alıkoyma' suçunun unsurlarının oluşmadığı halde bu suçtan sanıkların mahkumiyetlerine karar verildiğini kaydetti.

Sanıkların müştekilerin şahıslarına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıklarının anlaşıldığı belirtilen kararda, sanıklar hakkında 'Hürriyeti tahdit' suçu yönünden Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasının nedeninin belirsiz bırakıldığı da ifade edildi.

YENİDEN YEREL MAHKEMEDE YARGILANACAKLAR

Daire, yapılan istinaf başvurusunu yerinde görerek yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Sanıklar, önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

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NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı´nca 2019 yılında hazırlanan iddianamede, Hasan Sel'in, Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde yol verme tartışması yaşadığı 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracı darbederek aynasını kırdığı, kaputuna çıktığı belirtiliyordu.

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli olduBaklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Sanık Hüseyin Sel'in de aracı müştekilerin aracının önüne kırarak durdurmaya zorladığı öne sürülen iddianamede, her iki kardeşin de "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Mala zarar verme" ve "Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyordu.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi´nde 2020 yılında verilen kararda her iki sanık da "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, "Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması" suçundan da sanıkları 10´ar ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, şikayetçilerin şikayetlerinden vazgeçmeleri nedeni ile sanıklar hakkında, "Mala zarar verme" suçundan açılan davanın düşürülmesine karar vermişti.

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kadına şiddet Pendik
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