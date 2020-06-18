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Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 15:12 | Son Güncelleme

Pendik'te hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel, 'Hürriyeti tehdit' suçundan 4'er yıl 2'şer ay, 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan da 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldılar.

Pendik'te hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in aldıkları hapiz cezaları belli oldu. c10'ar ay hapis cezasına çarptırıldılar. Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, 'Hürriyeti tehdit' suçundan 4'er yıl 2'şer ay, 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan da 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldılar.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, 6 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Pendik’te 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın içinde bulunduğu araca saldırmıştı.

Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, karayolunda yaşattıkları dehşet dolu anlar nedeniyle Anadolu Adliyesi 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 ayrı suçtan 5 yıl 4 aydan 20’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Olayın ardından tutuklanan iki kardeş, davanın 30 Temmuz 2019 tarihinde görülen ilk celsesinde, müştekilerin olaya ilişkin çektikleri görüntüyü kolluk gücüne teslim ederek güvence altına aldıkları, dolayısı ile sanıkların delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edilmişlerdi.


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