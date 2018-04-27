KADIN

Hamile kalamamanızın altında bu nedenler yatıyor olabilir

Betül Kurucu Betül Kurucu
GEBELİK HABERLERİ  | 27.04.2018 17:45 | Son Güncelleme

Bebek sahibi olma şansını azaltan ana faktörleri az çok biliyoruz. (Sigara içmek, doğum kontrol hapları gibi.) Peki hamile kalamamanızın altında yatan gizli nedenleri biliyor musunuz? İşte bilmeniz gerekenler...

Hamile kalamamanızın altında bu nedenler yatıyor olabilir

Çok fazla trans yağ tüketmek

1

Pizzalar, patates kızartması ve diğer kızartılmış yiyecekleri tüketmek doğurganlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Bunlar yerine muz, tam tahıllı çavdarlı kurabiyeler, badem veya çilekli yoğurt tüketebilirsiniz.

Doğru egzersiz yapmamak

3

Egzersiz doğurganlığı bir dereceye kadar iyileştirebilir, ancak miktarını iyi ayarlamak önemlidir. Çok fazla egzersiz yapmak, enerji dengesini etkileyebilir ve üreme döngüsünü olumsuz yönde etkileyebilir. Dozu iyi ayarlamak sağlığınızı korumanın kilit anahtarıdır.

Vücut kitle indeksiniz düşükse

2

Vücut kitle indeksinin düşük olması da hamilelik şansını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca zayıf kadınlarda, yetersiz beslenmeye bağlı olarak vitamin ve mineral eksiklikleri sıklıkla görülür. Beslenmenizi takip edemediğinizi hissediyorsanız, kalorilerinizi ve kilonuzu ve diğer sağlıkla ilgili semptomlarınızı doktorunuza danışınmalısınız.

Sağlıklı ve ideal kiloda olmak doğurganlığı artırır. Bazı tarama ve testlerle polikistik over sendromu gibi tıbbi sorunların olup olmadığının kontrol edilmesinde fayda var. Yumurtlayamadığınızı biliyorsanız, hekiminizle konuşup, sizin için en ideal olabilecek üreme tedavisine yönlendirmesini isteyebilirsiniz.

Eşiniz stresliyse

4

Erkek için üreme sorunlarının tespiti ve tedavisi kadınlara oranla daha basit ve kolaydır. Erkek doğurganlığı artıran basit ipuçları hayata geçirildiği takdirde baba olma hayali kolayca gerçeğe dönüşebilir. Çalışmalar, bir erkeğin doğurganlığının, iş, aile ve sosyal yaşam da dahil olmak üzere yaşam stres etkenlerinden önemli ölçüde etkilendiğini göstermektedir. Bu sorunlarla baş edememek en büyük olumsuz etkiye sahiptir.

Regl dönemi

5

Bazen doğru tahminler yapmak zordur, regl döneminiz düzensizse. Ancak, teknoloji bu noktada size yardımcı olabilir. Doğru döngü tahminleri yapan Flo Period Tracker (iOS ve Android için ücretsiz) gibi uygulamalardan yardım alabilirsiniz.

Endometriozis hastalığı

7

Endometriozis hastalığı, halk arasında çikolata kisti diye de bilinir. Kadının her ay düzenli adet olmasını sağlayan rahim içi zar dokusunun (endometrium) rahim içi dışında, tüplerde, yumurtalıklarda ve/veya karın içi zarında yerleşmesiyle karakterize bir hastalıktır. Her adet döneminde bu rahim dışı bölgelerde kanamalar olabilir. Bunun sonucunda tüplerde, karın zarında yapışıklıklar, yumurtalıklarda kist oluşabilir. Gebe kalmanın önünde ciddi bir tehdit olarak görülen endometriozise zaman kaybetmeden müdahale yapılması gerekir. İlerlemiş vakalarda IVF gerekebilir.

İlaç almadan önce doktorunuza danışın

8

Hamilelik öncesinde ve hamilelik döneminde reçeteli veya reçetesiz satılan tüm ilaçları kullanmadan önce mutlaka hekiminize danışın. Çünkü hiçbir yan etkisi olmayan ilaçlar bile hamilelik döneminde kullanıldığında gelişmekte olan bebeğe zarar verebiliyor. ‘Hamilelikte ilaç kullanılmamalıdır’ cümlesi ne kadar yanlışsa ‘hamilelikte ilaç kullanılır’ cümlesi da o kadar yanlıştır. Hekimler hangi ilaçların kullanılabilir olduğunu, bebeğiniz için risk taşıyıp taşımadığını bilirler. Size ‘kullanın’ dedikleri ilaçların bebeğiniz için güvenli olduğunu bilin.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hamile kalamama nedenleri gebelik

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Ebru Yaşar'dan Beyazıt Öztürk'e sert eleştiri

Ebru Yaşar'dan Beyazıt Öztürk'e sert eleştiri

30 Nisan Akrep burcunda Dolunay! Probleme değil çözümüne odaklan

30 Nisan Akrep burcunda Dolunay! Probleme değil çözümüne odaklan

Hamile kalamamanızın altında bu nedenler yatıyor olabilir

Hamile kalamamanızın altında bu nedenler yatıyor olabilir

Sertleşme sorunlarına detaylı yaklaşım

Sertleşme sorunlarına detaylı yaklaşım

Özgürlüğe adım adım yaklaşıyorlar ama bazı şeyler hala yasak

Özgürlüğe adım adım yaklaşıyorlar ama bazı şeyler hala yasak

İlginizi Çekebilir

Bebeğiniz kız mı olacak erkek mi?

Bebeğiniz kız mı olacak erkek mi?

Yumurtlama Takibi ile Hamile Kalın

Yumurtlama Takibi ile Hamile Kalın

Hamilelik sırasında bebeğin gelişimi için neler yemek gerekiyor?

Hamilelik sırasında bebeğin gelişimi için neler yemek gerekiyor?

Hafta hafta gebelik sürecinde bebeğin gelişimi

Hafta hafta gebelik sürecinde bebeğin gelişimi

Bebeğin cinsiyetini anlamak için 16 anneanne yöntemi

Bebeğin cinsiyetini anlamak için 16 anneanne yöntemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
35 yaşında ve henüz anne olmadıysanız dikkat!

35 yaşında ve henüz anne olmadıysanız dikkat!

Gebelikte doğru egzersizin 8 altın kuralı

Gebelikte doğru egzersizin 8 altın kuralı

Neden bebek sahibi olamıyorum? İşte gebeliği engelleyen nedenler

Neden bebek sahibi olamıyorum? İşte gebeliği engelleyen nedenler

Endometrial kalınlığının (Rahim duvar kalınlığı) tüp bebekteki önemi

Endometrial kalınlığının (Rahim duvar kalınlığı) tüp bebekteki önemi

Şekerli içecek tüketen kadınların gebelik şansı daha az

Şekerli içecek tüketen kadınların gebelik şansı daha az

Doğumu kolaylaştırmak sizin elinizde!

Doğumu kolaylaştırmak sizin elinizde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.