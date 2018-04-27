Hamile kalamamanızın altında bu nedenler yatıyor olabilir

Çok fazla trans yağ tüketmek
Pizzalar, patates kızartması ve diğer kızartılmış yiyecekleri tüketmek doğurganlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Bunlar yerine muz, tam tahıllı çavdarlı kurabiyeler, badem veya çilekli yoğurt tüketebilirsiniz.
Doğru egzersiz yapmamak
Egzersiz doğurganlığı bir dereceye kadar iyileştirebilir, ancak miktarını iyi ayarlamak önemlidir. Çok fazla egzersiz yapmak, enerji dengesini etkileyebilir ve üreme döngüsünü olumsuz yönde etkileyebilir. Dozu iyi ayarlamak sağlığınızı korumanın kilit anahtarıdır.
Vücut kitle indeksiniz düşükse
Vücut kitle indeksinin düşük olması da hamilelik şansını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca zayıf kadınlarda, yetersiz beslenmeye bağlı olarak vitamin ve mineral eksiklikleri sıklıkla görülür. Beslenmenizi takip edemediğinizi hissediyorsanız, kalorilerinizi ve kilonuzu ve diğer sağlıkla ilgili semptomlarınızı doktorunuza danışınmalısınız.
Sağlıklı ve ideal kiloda olmak doğurganlığı artırır. Bazı tarama ve testlerle polikistik over sendromu gibi tıbbi sorunların olup olmadığının kontrol edilmesinde fayda var. Yumurtlayamadığınızı biliyorsanız, hekiminizle konuşup, sizin için en ideal olabilecek üreme tedavisine yönlendirmesini isteyebilirsiniz.
Eşiniz stresliyse
Erkek için üreme sorunlarının tespiti ve tedavisi kadınlara oranla daha basit ve kolaydır. Erkek doğurganlığı artıran basit ipuçları hayata geçirildiği takdirde baba olma hayali kolayca gerçeğe dönüşebilir. Çalışmalar, bir erkeğin doğurganlığının, iş, aile ve sosyal yaşam da dahil olmak üzere yaşam stres etkenlerinden önemli ölçüde etkilendiğini göstermektedir. Bu sorunlarla baş edememek en büyük olumsuz etkiye sahiptir.
Regl dönemi
Bazen doğru tahminler yapmak zordur, regl döneminiz düzensizse. Ancak, teknoloji bu noktada size yardımcı olabilir. Doğru döngü tahminleri yapan Flo Period Tracker (iOS ve Android için ücretsiz) gibi uygulamalardan yardım alabilirsiniz.
Endometriozis hastalığı
Endometriozis hastalığı, halk arasında çikolata kisti diye de bilinir. Kadının her ay düzenli adet olmasını sağlayan rahim içi zar dokusunun (endometrium) rahim içi dışında, tüplerde, yumurtalıklarda ve/veya karın içi zarında yerleşmesiyle karakterize bir hastalıktır. Her adet döneminde bu rahim dışı bölgelerde kanamalar olabilir. Bunun sonucunda tüplerde, karın zarında yapışıklıklar, yumurtalıklarda kist oluşabilir. Gebe kalmanın önünde ciddi bir tehdit olarak görülen endometriozise zaman kaybetmeden müdahale yapılması gerekir. İlerlemiş vakalarda IVF gerekebilir.
İlaç almadan önce doktorunuza danışın
Hamilelik öncesinde ve hamilelik döneminde reçeteli veya reçetesiz satılan tüm ilaçları kullanmadan önce mutlaka hekiminize danışın. Çünkü hiçbir yan etkisi olmayan ilaçlar bile hamilelik döneminde kullanıldığında gelişmekte olan bebeğe zarar verebiliyor. ‘Hamilelikte ilaç kullanılmamalıdır’ cümlesi ne kadar yanlışsa ‘hamilelikte ilaç kullanılır’ cümlesi da o kadar yanlıştır. Hekimler hangi ilaçların kullanılabilir olduğunu, bebeğiniz için risk taşıyıp taşımadığını bilirler. Size ‘kullanın’ dedikleri ilaçların bebeğiniz için güvenli olduğunu bilin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum