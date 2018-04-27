Hamile kalamamanızın altında bu nedenler yatıyor olabilir

Çok fazla trans yağ tüketmek

Pizzalar, patates kızartması ve diğer kızartılmış yiyecekleri tüketmek doğurganlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Bunlar yerine muz, tam tahıllı çavdarlı kurabiyeler, badem veya çilekli yoğurt tüketebilirsiniz.

Doğru egzersiz yapmamak

Egzersiz doğurganlığı bir dereceye kadar iyileştirebilir, ancak miktarını iyi ayarlamak önemlidir. Çok fazla egzersiz yapmak, enerji dengesini etkileyebilir ve üreme döngüsünü olumsuz yönde etkileyebilir. Dozu iyi ayarlamak sağlığınızı korumanın kilit anahtarıdır.

Vücut kitle indeksiniz düşükse

Vücut kitle indeksinin düşük olması da hamilelik şansını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca zayıf kadınlarda, yetersiz beslenmeye bağlı olarak vitamin ve mineral eksiklikleri sıklıkla görülür. Beslenmenizi takip edemediğinizi hissediyorsanız, kalorilerinizi ve kilonuzu ve diğer sağlıkla ilgili semptomlarınızı doktorunuza danışınmalısınız.

Sağlıklı ve ideal kiloda olmak doğurganlığı artırır. Bazı tarama ve testlerle polikistik over sendromu gibi tıbbi sorunların olup olmadığının kontrol edilmesinde fayda var. Yumurtlayamadığınızı biliyorsanız, hekiminizle konuşup, sizin için en ideal olabilecek üreme tedavisine yönlendirmesini isteyebilirsiniz.