Hamile kalmak istiyorum, ne yapmalıyım? Hamile kalma şansı nasıl artırılır, doğurganlığı artıran yiyecekler nelerdir?

Bebek sahibi olmak isteyen her kadının doktoruna danışarak uygulayabileceği bazı yöntemler vardır. İlişkiye girilen tarihler ve saatler, adet döneminin takibi, beslenme, sağlıklı bir yaşam tarzı gibi birçok etken hamile kalabilmek için önemli olabilir. Tüm bu durumlar anne olmak isteyen kadınların bünyelerine, mevcut sağlık durumlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu sebeple bebek sahibi olmak isteyen kişiler bu alanda uzman bir doktora başvurarak doktorun önerilerini ve yönlendirmelerini takip etmelidirler.

Nasıl hamile kalınır?

Hamile kalmanın yolları kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda belirlenen bazı yöntemler hem erkek hem de kadın için uygulanabilir. Tedavi süreci içinde doktor takibi son derece önemlidir. Sağlıklı bir hamilelik süreci için uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar kişilerin sağlık durumlarına, yaşam kalitelerine hatta psikolojik hallerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Genel olarak hamile kalmak için yapılması gerekenler arasında yer alan maddeler tüm kadınlar için geçerli kabul edilmiştir. Ancak yine de doktor kontrolünde uygulanmalı ve takip edilmelidir. Bilinen ve yüzde yüz hamile kalma yöntemleri arasında şu maddeler yer almaktadır:

Uzman doktor tarafından bireysel olarak belirlenen çocuk yapmak için en uygun günler içinde ilişkiye girmek

Bünyeyi yormamak ve yorucu sporlardan uzak durmak

Alkol içmemek

Sigara içmemek

Adet döngüsünü takip etmek

Sağlıklı ve dengeli olarak beslenmek

Düzenli olarak belli başlı egzersizleri yapmak

Doktor kontrolünde vitamin takviyesi yapmak

Vücut ağırlığını bünyeye en uygun ve dengeli seviyede tutmak

Yumurtlama günlerini takip etmek

Adet döngüsüne hâkim olmak ve süresi ile sıklığını kontrol altında tutmak

Hamileliği artırmanın yolları başında kabul edilen en etkin yöntem düzenli ve sıklıkla ilişkiye girmektir ancak bunun yeterli olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca daha çabuk ve daha kolay hamile kalma yöntemleri de yumurtlama dönemlerine ve ilişkiye girme tarih ve saatlerine bağlı olduğu kabul edilmiştir. Özellikle kadının yumurtlama dönemine yaklaştığı ve yumurtlamanın gerçekleştiği tarihler ilişkiye girmek için en doğru zaman dilimidir. Bu zamanlar da kişiden kişiye değişiklik gösterdiği için çocuk sahibi olmak isteyen kadınların bu süreçlerini iyi takip etmesi gerekmektedir. Tüm bunlara ek olarak hamile kalma ihtimalini yükselten bazı durumlar da bulunmaktadır. Daha önce denenmiş hamile kalma yöntemleri uygulanarak ve bu yöntemlere bakılarak bebek sahibi olmak isteyen kişiler doktor yönlendirmesiyle kendilerine en uygun yöntemi seçebilirler.

Biyolojik olarak nasıl hamile kalınır?

Kadın ve erkeğin tüm şartları sağlayarak ilişkiye girmesi hamile kalma yöntemleri başında gelmektedir. Biyolojik olarak hamile kalmanın tanımı erkeğin sperm hücresinin kadının yumurta hücresini döllemesi şeklinde kabul edilmiştir. Biyolojik olarak hamile kalmak için sprem hücresinin yumurtaya girmesi ve burada döllenebilmesi gereklidir. Ancak sadece spermin yumurtaya girmesi yetmez. Hamileliğin başlayabilmesi için yumurta ve spremin döllenmesi gerekir.

Hamile kalmak için ne yapmalı?

Bilinen genel kanı doğrultusunda özellikle halk arasında en verimli hamile kalma döneminin yirmili yaşların başı olduğu düşünülür. Bebek sahibi olmak isteyen kadınların ve erkeklerin öncelikle psikolojik durumlarının iyi olması gerekmektedir. Bu durum hem sağlıklı bir hamilelik süreci yaşayabilmek hem de ebeveyn olabilmek için gereklidir. Anne-baba olamama endişesi ile strese girilmesi yumurta ve sprem kalitesini düşürebilir ve dolayısıyla da hamilelik olasılığını düşürebilmektedir. Aksi durumda kadının adet düzeni yaşadığı strese bağlı olarak bozulabilir ve düzensiz hâle gelebilir. Bu da yumurtlama döneminin tespiti için sorun oluşturabilmektedir.

Hem kadının hem de erkeğin anne ve baba olmak için gerekli olan tüm sağlık koşulları yerinde olduğu durumlarda bu süreç akışına bırakılmalı ve konu ile ilgili endişeye düşmekten kaçınılmalıdır. Bebek sahibi olmak ve sağlıklı bir hamilelik süreci geçirebilmek için en önemli şart kişinin sağlık durumunun yerinde olmasıdır. Bu durumun belirlenebilmesi için de bir doktora danışmak gereklidir. Hamile kalmak için gerekli olan ve genel olarak tüm kadınları kapsayan bazı durumlar şu şekilde örneklendirilebilir:

Kişiler için hamilelik için en uygun günler olan yumurtlama zamanlarının bilinmesi ve takip edilmesi

Hamilelik için en uygun zaman olarak belirlenen süreçte ilişkiye girilmesi

Bilimsel olarak ispat edilmiş ve doğurganlığı artıran yiyeceklerin tüketilmesi

Doğurganlığı artıran yiyecekler nelerdir?

Hamilelik sürecini desteklediği düşünülen ve hamile kalmak isteyenler için doğurganlığı artırdığına inanılan bazı besinler şunlardır:

Yeşil yaprakları bulunan sebzeler

Brokoli

Brüksel lahanası

Patates

Lahana

Muz

Nar

Ahududu, yaban mersini ve dut gibi kırmızı meyveler

Yağsız beyaz ya da kırmızı et

İstiridye ve karides başta gelmek üzere kabuklu deniz mahsulleri

Sarımsak

Zeytinyağı

Zerdeçal

Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği

Keten tohumu

Badem

Ceviz

Fasulye

Mercimek

Her gün ilişkiye girmek hamilelik şansını artırır mı?

Kadın ve erkeğin sıklıkla ve düzenli olarak ilişkiye girmesinin hamilelik olasılığını arttıracağına inanılmaktadır. Ancak bu sürecin kadının yumurtlama döneminin takibi ile desteklenmesi gerekir. Her kadında farklı tarihlere denk gelmek ve bazı bünyelerde birkaç gün değişiklik göstermek üzere genel olarak kadınların adet dönemi 28 günde bir olarak bilinmektedir. Yumurtlama günü ise 14. gündür.

Bu duruma bağlı olarak kadının tespit edilen onuncu gününden itibaren düzenli olarak erkekle ilişkiye girmesinin hamile kalma olasılığını arttırdığı kabul edilmiştir. İlişkiye girilen pozisyonun da önemli olduğu düşünülse de bilimsel olarak kanıtlanmış bir pozisyon önerisi bulunmamaktadır. Hamile kalabilmek için asıl amaç sperm ve yumurtalıkların başarılı bir şekilde bir araya gelebilmesidir.



