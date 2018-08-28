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Hamile kız çocuğuyla ilgili korkunç ayrıntı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

Tatil için geldiği İstanbul'da rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hamile olduğu belirlendi. 15 yaşındaki kızın tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

Hamile kız çocuğuyla ilgili korkunç ayrıntı!

İstanbul'da yaşayan lise öğrencisi D.A., Kurban Bayramı arifesinde, ailesiyle ziyarete geldiği İzmir'in Torbalı ilçesindeki yakınlarının evinde aniden rahatsızlandı. Karın ağrısı şikayetiyle Torbalı'daki özel bir hastaneye götürülen D.A.'nın, 2 aylık hamile olduğu belirlenip, kürtaj yapıldı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ailesinin şikayetçi olması üzerine jandarma tarafından pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.A., İstanbul'daki komşuları B.A.'nın kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Bunun üzerine soruşturma başlatan jandarma, B.A.'nın yakalanması için harekete geçti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
2 aylık hamile çocuğun kendiside dahil kimsenin haberi yok bu nasıl tecavüz? düzenli ilişki olduğu belli ve buna çocuğun yaşından ötürü istismar denmeli
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