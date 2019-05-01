Hamile olma hissini seven ancak anne olmak istemeyen kadınla tanışın!

Bu kadın çocuk sahibi olma hissini seviyor ancak anne olmak istemiyor. Taşıyıcı annelik yapan Annie Peverelle adındaki kadın, taşıyıcı anneliğin bu kadar yaygın olmasını ise ünlü faktörüne bağlıyor.

Annie, taşıyıcı anneliğin son zamanlarda önemli bir iş kolu olduğunu savunuyor bu kadar popüler olmasını ise Elton John, Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker ve Kim Kardashian gibi ünlülere bağlıyor.

3 çocuğu olan Kim Kardashian'ın son çocuğu taşıyıcı anneden dünyaya gelmiş oldukça ses getirmişti. Kardashian yine taşıyıcı anne sayesinde anne olmaya hazırlanıyor.

Annie, bu işi nasıl yapmaya karar verdiğini ise şöyle anlatıyor: ''Kız kardeşlerimin ve arkadaşlarımın hamileliklerine tanık oldum ancak doğurup bakma fikri hiç sıcak gelmemişti.

Hamileliğin nasıl bir his olduğunu merak ettim ve taşıyıcı annelik hakkında araştırmalar yaptım. Çocukları olmayan ailelere yardım etme fikri oldukça sıcak geldi. İlk çocuğu rahmi olmayan bir kadın için doğurmuştum. Bir bebeğin içinizde büyümesi oldukça mucizevi. Sadece hamile olmayı seviyorum.''

