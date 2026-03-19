Hamileler dikkat! Uzun yolculukta bu hataları yapmayın: Bayrama özel öneriler

Ramazan Bayramı nedeniyle seyahat planları hız kazanırken, bebeklerini kucağına almak için gün sayan çiftlerin bu süreçte ekstra hassas davranmaları gerektiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Işık Kaban, anne adaylarının bayramı hem sağlıklı hem de konforlu geçirmeleri için uyarılarda bulundu.

YOLCULUKLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Seyahat süresi ne olursa olsun gebelikte kan pıhtılaşma eğiliminin arttığını hatırlatan Doç. Dr. Işık Kaban, "Uzun süre hareketsiz kalmak damar sağlığı için risk oluşturabilir. Bu nedenle araba yolculuklarında her 2 saatte bir 10 dakikalık yürüyüş molaları verilmelidir. Otobüs veya tren yolculuklarında ise koridorda kısa turlar atılmalıdır. Özellikle uzun yolculuklar için önerilerimize varis çorabı kullanımını da ekliyoruz; uzun yolculuklarda alt ekstremite dolaşımını desteklemek adına varis çorabı giyilmesi pıhtı riskini minimize edecektir. Uçak yolculukları için 28 hafta öncesi gebeliklerde doktor raporu olmaksızın uçulabilir. 28-36 hafta arasında doktor raporu zorunludur. 36 hafta ve sonrası olan gebeliklerde ise uçakla seyahate izin verilmemektedir (Çoğul gebeliklerde bu sınır 32 haftadır). Doktorundan uçuş izni alan anne adayları kabin basıncı nedeniyle oluşabilecek şişkinliği önlemek için uçuş öncesi gaz yapıcı gıdalardan kaçınmalı ve uçuş boyunca bol su tüketmelidir" dedi.

ŞERBETLİ TATLILAR YERİNE SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR

Bayram ikramlarının anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkisine değinen Doç. Dr. Kaban, gebelik şekerine dikkat çekerek şu sözleri kaydetti; "Gebelikte insülin direnci doğası gereği yüksektir. Şerbetli tatlılar kan şekerini hızla yükseltip ardından 'reaktif hipoglisemi' dediğimiz halsizlik ve titreme ataklarına yol açabilir. Bu durum bebeğin de kan şekerini dalgalandırarak normalden iri doğmasına ve doğum sonrası komplikasyonlara zemin hazırlayabilir. Bu sebeple tatlı yerine kuru meyve, çiğ kuruyemiş veya sütlü tatlılar tercih edilmeli. Hamur işi ve börek gibi yüksek karbonhidratlı ikramlardan kaçınılmalı; tabaklar protein ve sebze ağırlıklı dengelenmelidir.

"ENFEKSİYON RİSKİ VE GIDA GÜVENLİĞİ"

Tatili otelde geçirecek gebeler için 'hijyen' ve 'tazelik' en önemli kriterler olduğunu belirten Doç. Dr. Kaban, havuz ve sauna gibi enfeksiyon riski taşıyan ortak alanlar yerine denizin tercih edilmesini önerdi. Doç. Dr. Kaban, otelde konaklayacak olan anne adayları için dikkat edilmesi gereken kuralları şu şekilde sıraladı: