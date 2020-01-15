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  4. Hamileler için grip salgını uyarısı

Hamileler için grip salgını uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

Kış aylarında grip salgını herkesi tehdit ederken özellikle hamileler açısından daha büyük risk faktörü oluşturuyor.Hamileliğin son dönemlerinde gribe yakalanan anne adaylarının doğum sonrası hastalığını bebeğine geçirme olasılığının yüksek olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.

Hamileler için grip salgını uyarısı

Kış aylarında grip salgını herkesi tehdit ederken özellikle hamileler açısından daha büyük risk faktörü oluşturuyor.
Hamileliğin son dönemlerinde gribe yakalanan anne adaylarının doğum sonrası hastalığını bebeğine geçirme olasılığının yüksek olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sema Ağar Sezgin, anne adaylarının mutlaka grip aşısı yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Grip aşısı bebeği korur
Okul, kreş, iş yeri gibi kapalı yerlerde uzun süre kalınması, buraların iyi havalandırılmamaları, soğuğun vücut direncini düşürmesi gibi faktörlerin kışın enfeksiyon görülme sıklığının artmasına neden olduğunu ifade eden Medical Park Ordu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sema Ağar Sezgin şunları söyledi: “Grip ve soğuk algınlığı birbiriyle çok sık karışır, aslında birbirlerinden çok farklı iki durumdur. Nedenleri ve sonuçları farklılık gösterir. Grip Influenza A,B,C adı verilen 3 tür virüsten oluşurken, soğuk algınlığı 200’den fazla virüsten kaynaklanır. Soğuk algınlığı belirtileri; burun akıntısı, hapşırma, öksürük, hafif baş ağrısı, hafif ateş, gözlerde sulanma, kulak ağrısı iken gripte; kas ağrısı, kuru öksürük, burun tıkanıklığı, soluk almada güçlük, burun akıntısı, ateş, titreme, şiddetli olabilen baş ağrısı, iştahsızlık, halsizlik ve yorgunluk görülür. Normal zamanlarda bile çok rahatsızlık verici olan bu durum hamilelikte hem daha çok sıkıntı oluşturabilir hem de anne adaylarının bebekleri açısından endişelenmesine neden olur. Gebelikte tedaviden çok grip hastalığına yakalanmamak daha önemlidir ve bu nedenle anne adaylarının grip aşısını yaptırması gerekir. Grip aşısının koruyuculuğu yüzde 70-90 arasında değişmektedir. Grip aşısı canlı virüs içermeyen hamilelikte ve emzirme döneminde kullanılabilen güvenli bir aşıdır. Bununla birlikte aşı sonrası annede gelişen antikorlar bir miktar bebeğe de geçerek yaşamının ilk aylarında onu da gribe karşı korur.”

En iyi tedavi evde istirahat etmek
Opr. Dr. Sema Ağar Sezgin, “Gribal enfeksiyonlar için etkili bir tedavi yoktur. Enfeksiyon hastalıkları doktora danışılarak gerekli olduğu durumlarda antiviral ilaçlar veya bakteriyel bir enfeksiyon oluştuysa antibiyotiklerle tedavi edilebilir” dedi ve şikâyetlerin daha hafif atlatılmasına yardımcı olabilecek destek tedavileri ise şöyle sıraladı:
- Salgın dönemlerinde kapalı yerlerde fazla uzun kalmamak ve elleri sık sık yıkamak koruyucu olabilir.
- Düzenli uyku, stresten uzak yaşam ve vitaminden zengin meyve sebzeler ile beslenmek vücut bağışıklık direncini arttıracağı için bu tür hastalıklardan korunmanızı sağlar.
- En iyi ve en etkili destek tedavisi istirahattir. Eğer mümkünse yatak istirahati yapılmalıdır.
- Yatarken başınızı yukarıda tutmak geniz akıntısının vereceği rahatsızlığı azaltacaktır.
- Bulunulan ortamın yeteri kadar sıcak olmasına ve iyi havalandırılmasına dikkat edilmelidir.
- Yeteri kadar sıvı alımı son derece önemlidir.
- Boğaz ağrısını gidermek için pastil kullanılabilir.
- Burun tıkanıklığı için tuzlu su ya da okyanus suyu vb. kullanılabilir.

Belirtilere çok dikkat etmek gerekir
Nezle ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlarun zatürre (pnömoni) gibi ciddi komplikasyonlar eklenmedikçe, hamilelikte bebek açısından bir risk oluşturmadığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sema Ağar Sezgin, şunları kaydetti: “Hastalık istirahat ve yukarıda anlatılan diğer tedavi yöntemleriyle en fazla 1-2 haftada kolayca atlatılır. Hapşırmak ve öksürmek bebeğe zarar vermez. Hamilelikte tek başına üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanmak bir risk oluşturmaz. Ancak hamile bir kadın enfeksiyona yakalandığında komplikasyon görülme riski artmaktadır. Hamilelik kişinin bağışıklık siteminin yanı sıra dolaşım ve solunum sisteminde de değişikliklere neden olarak komplikasyonlar açısından daha yüksek risk altında olmalarına yol açar. Ayrıca hamileliğin son dönemlerinde gribe yakalanan bir anne adayının doğum sonrası hastalığını bebeğine geçirme şansı fazladır. Anne adaylarında grip bazen ciddi tablolar oluşturabilir. Ateş uzun süre 38.5 derecenin üzerine çıktığında, soluk alıp vermede güçlük varsa, göğüs ağrısı oluşursa, şiddetli kulak ağrısı, kulaktan akıntı ve kanama olursa, döküntü ve kızarıklık varsa, yoğun öksürük izlenirse mutlaka doktora başvurulmalıdır. Hastalığın tedavisinden çok hastalıktan korunmak önemlidir. Anne adaylarının grip aşılarını yaptırmalarını tekrar tekrar belirtmek isterim.”

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