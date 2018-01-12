Hamileler veya hamile kalmayı düşünenler! Bunları daha önce hiç duymamış olabilirsiniz

Duyunca çok şaşıracağınız bu az bilinen veya bilinmeyenleri derledik.
Hamilelik hakkındaki 25 şaşırtıcı gerçek;
-Kayıtlara geçmiş en uzun hamilelik dönemi 12,5 ay yani 375 gün sürmüştür.
-Dünya’da her 90 saniyede bir kadın ya hamileliği ya da çocuk doğururken hayatını kaybetmektedir.
-Hamilelik süresince eğer annenin herhangi bir organı hasar görürse cenin kök hücrelerle o organın iyileşmesine yardımcı olur.
-Bebekler anne karnında ağlarlar.
-Hamileliğin 20. haftasında vücuttaki kan miktarı hamile kalmadan önceye oranla yaklaşık yüzde 50 artmaktadır.
-Her 2 bin bebekten biri dişli doğar.
-Hamilelik sırasında rahim normal büyüklüğünün 500 katından daha fazla genişleyebilir.
-Denizatlarında hamilelik erkeğin görevidir.
-Sağlıklı kilodaki hamileleri günlük sadece 300 kalori daha fazla tüketmeleri gerekir.
-Bir araştırma hamileyken horlayan kadınların bebeklerinin doğarken daha ufak olduğunu göstermiştir.
-Hamile kadınlar arasında yüzde 30’luk bir kesim yenemeyecek şeyleri aşerir.
-İngiltere’de eğer hamileyseniz polis kaskı da dahil olmak üzere her yere idrarınızı yapabilme izniniz vardır.
-Meme ucunun uyarılması bilimsel olarak kanıtlanmış bir doğumu tetikleme yöntemidir.
-Bebekler anne karnında annelerinin yediği yiyeceklerin tadına alabilirler.
-Orta Afrika’da Dünya’nın her yerinden daha fazla ikiz doğum gerçekleşmektedir.
-Yeni doğum yapmış annelerin memeleri bebek ağlaması duyduğunda süt yapar, ağlayan kendi çocukları olmasa bile.
-Rahmin dışında hamile bir kadının hamileliği sırasında ayakları ve kalbi de büyür.
-ABD’de 31 eyalette tecavüz sonucu çocuk dünyaya gelirse tecavüzcü vesayet hakkı için mahkemeye gidebilir.
-New York’da gerçekleşen hamileliklerin yüzde 37’si kürtajla sonuçlanmaktadır.
-Bir bebeğin parmak izi hamileliğin ilk 3 ayında belirir.
-Binlerce bebek anneleri hamilelikleri sırasında uyuşturucu kullandığı için bağımlı olarak dünyaya gelirler.
-Birden fazla bebeğe hamile olma ihtimali uzun veya kilolu anneler için daha yüksektir.
-Hamilelik sırasında koku alma duyusu daha keskinleşir.
-Hamilelik sırasında annenin ten renginde ufak değişimler olabilir.
-Hamilelik sırasında kan dolaşımı hızlanır, burun ve dişeti kanamalarında yol açabilir.