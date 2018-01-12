KADIN

Hamileler veya hamile kalmayı düşünenler! Bunları daha önce hiç duymamış olabilirsiniz

Hamileler veya hamile kalmayı düşünenler! Bunları daha önce hiç duymamış olabilirsiniz

Hamileler veya hamile kalmayı düşünenler! Bunları daha önce hiç duymamış olabilirsiniz

Kadınların çoğu için hayatlarında, çocuk sahibi olmak, anne olmaktan daha güzel bir şey yoktur. Ve doğum bir mucizedir. Ancak birçok kadının hayatında bir veya birkaç kez yaşadığı hamilelik süreciyle ilgili bilmediğimiz çok gerçek var.

Duyunca çok şaşıracağınız bu az bilinen veya bilinmeyenleri derledik.

Hamilelik hakkındaki 25 şaşırtıcı gerçek;

-Kayıtlara geçmiş en uzun hamilelik dönemi 12,5 ay yani 375 gün sürmüştür.

-Dünya’da her 90 saniyede bir kadın ya hamileliği ya da çocuk doğururken hayatını kaybetmektedir.

-Hamilelik süresince eğer annenin herhangi bir organı hasar görürse cenin kök hücrelerle o organın iyileşmesine yardımcı olur.

-Bebekler anne karnında ağlarlar.

-Hamileliğin 20. haftasında vücuttaki kan miktarı hamile kalmadan önceye oranla yaklaşık yüzde 50 artmaktadır.

-Her 2 bin bebekten biri dişli doğar.

-Hamilelik sırasında rahim normal büyüklüğünün 500 katından daha fazla genişleyebilir.

-Denizatlarında hamilelik erkeğin görevidir.

-Sağlıklı kilodaki hamileleri günlük sadece 300 kalori daha fazla tüketmeleri gerekir.

-Bir araştırma hamileyken horlayan kadınların bebeklerinin doğarken daha ufak olduğunu göstermiştir.

-Hamile kadınlar arasında yüzde 30’luk bir kesim yenemeyecek şeyleri aşerir.

-İngiltere’de eğer hamileyseniz polis kaskı da dahil olmak üzere her yere idrarınızı yapabilme izniniz vardır.

-Meme ucunun uyarılması bilimsel olarak kanıtlanmış bir doğumu tetikleme yöntemidir.

-Bebekler anne karnında annelerinin yediği yiyeceklerin tadına alabilirler.

-Orta Afrika’da Dünya’nın her yerinden daha fazla ikiz doğum gerçekleşmektedir.

-Yeni doğum yapmış annelerin memeleri bebek ağlaması duyduğunda süt yapar, ağlayan kendi çocukları olmasa bile.

-Rahmin dışında hamile bir kadının hamileliği sırasında ayakları ve kalbi de büyür.

-ABD’de 31 eyalette tecavüz sonucu çocuk dünyaya gelirse tecavüzcü vesayet hakkı için mahkemeye gidebilir.

-New York’da gerçekleşen hamileliklerin yüzde 37’si kürtajla sonuçlanmaktadır.

-Bir bebeğin parmak izi hamileliğin ilk 3 ayında belirir.

-Binlerce bebek anneleri hamilelikleri sırasında uyuşturucu kullandığı için bağımlı olarak dünyaya gelirler.

-Birden fazla bebeğe hamile olma ihtimali uzun veya kilolu anneler için daha yüksektir.

-Hamilelik sırasında koku alma duyusu daha keskinleşir.

-Hamilelik sırasında annenin ten renginde ufak değişimler olabilir.

-Hamilelik sırasında kan dolaşımı hızlanır, burun ve dişeti kanamalarında yol açabilir.

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