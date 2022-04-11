Hamilelere idari izin kalktı mı? Hamilelere idari izin süreci bitti mi? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında hamilelere idari izin verilebileceği kararı alınmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan açıklama ile değişikliğe gidildi. Hamilelere idari izin kalktı mı? Hamilelere idari izin süreci bitti mi? sorularının yanıtına ve Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

HAMİLELERE İDARİ İZİN KALKTI MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hamilelere idari izin verilebileceğine yönelik kararların alındığı süreç, yeni kararla değişikliğe uğramış oldu.

9 Nisan 2022 Cumartesi tarihli Resmi Gazete kararıba göre; hamilelere idari izin kaldırıldı.

HAMİLİLERE İZİN SÜRECİ BİTTİ Mİ?

Resmi Gazete'de konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"30/06/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2021/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir"

Böylelikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle başlanan hamilelere idari üzeri süreci de son buldu.

