Hamilelere önemli uyarı: Erken doğuma neden olabilir

Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelikte enfeksiyonun neden olabileceği durumlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Buyru, “Bebeğin etrafındaki su kesesinin bir görevi enfeksiyonlara karşı fetüsü korumak, eğer su kesesi erken açılırsa enfeksiyonlara açık hale geliyor. Bu hem anne açısından hem de fetüs açısından tehlikeli bir durum. Su kesesi erken açılan anne adayını mutlaka hastane koşullarında yatarak izlememiz gerekiyor. Enfeksiyonlar da su kesesinin erken açılmasına yol açabiliyor, erken doğumu tetikleyebiliyor. Burada daha çok idrar yolu enfeksiyonlarından ve vajinit gibi vajinal akıntı ile devam eden enfeksiyonlardan söz ediyoruz” dedi.

"ERKEN DOĞUM AÇISINDAN RİSKLER ORTAYA ÇIKABİLİYOR"



Buyru, enfeksiyonların zamanında teşhis edilip tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, “Bunları zamanında teşhis edip tedavi etmek, hatta önlem varsa bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Anne adaylarının yeterince su içmesi, sık tuvalete gitmesi, idrarını sıkışmadan yapması enfeksiyonların gelişmemesi açısından çok önemli. Anne adayları ilaç kullanımından, özellikle antibiyotikten kaçınmak istiyorlar. Bebeği olumsuz etkileyeceğini düşünüyorlar. Fakat gerekli ilacı kullanmadıkları taktirde erken doğum açısından bir takım riskler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle anne adaylarının doktorlarının verdiği antibiyotiği tam ve dozunda, yeterli sürede kullanmalarını öneriyoruz. İlacı hiç kullanmamanın yanında yeterince kullanmadan bırakmak, hastalığın belirtileri geçtiyse ilacı kesmek şeklinde erkenden bırakabiliyorlar, bu da erken doğumu tetikleyebiliyor” dedi.