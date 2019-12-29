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  4. Hamilelere önemli uyarı: Erken doğuma neden olabilir

Hamilelere önemli uyarı: Erken doğuma neden olabilir

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
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Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelik enfeksiyonun erken doğum sebepleri arasında yer aldığını belirterek, “Anne adayları bebeğine zarar verir düşüncesi ile verilen ilaçları içmeyebiliyor, enfeksiyon durumunda antibiyotiği kullanmamak veya yarıda kesmek erken doğumu tetikleyebilir” uyarısında bulundu.

Hamilelere önemli uyarı: Erken doğuma neden olabilir

Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelikte enfeksiyonun neden olabileceği durumlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Buyru, “Bebeğin etrafındaki su kesesinin bir görevi enfeksiyonlara karşı fetüsü korumak, eğer su kesesi erken açılırsa enfeksiyonlara açık hale geliyor. Bu hem anne açısından hem de fetüs açısından tehlikeli bir durum. Su kesesi erken açılan anne adayını mutlaka hastane koşullarında yatarak izlememiz gerekiyor. Enfeksiyonlar da su kesesinin erken açılmasına yol açabiliyor, erken doğumu tetikleyebiliyor. Burada daha çok idrar yolu enfeksiyonlarından ve vajinit gibi vajinal akıntı ile devam eden enfeksiyonlardan söz ediyoruz” dedi.

"ERKEN DOĞUM AÇISINDAN RİSKLER ORTAYA ÇIKABİLİYOR"

Buyru, enfeksiyonların zamanında teşhis edilip tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, “Bunları zamanında teşhis edip tedavi etmek, hatta önlem varsa bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Anne adaylarının yeterince su içmesi, sık tuvalete gitmesi, idrarını sıkışmadan yapması enfeksiyonların gelişmemesi açısından çok önemli. Anne adayları ilaç kullanımından, özellikle antibiyotikten kaçınmak istiyorlar. Bebeği olumsuz etkileyeceğini düşünüyorlar. Fakat gerekli ilacı kullanmadıkları taktirde erken doğum açısından bir takım riskler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle anne adaylarının doktorlarının verdiği antibiyotiği tam ve dozunda, yeterli sürede kullanmalarını öneriyoruz. İlacı hiç kullanmamanın yanında yeterince kullanmadan bırakmak, hastalığın belirtileri geçtiyse ilacı kesmek şeklinde erkenden bırakabiliyorlar, bu da erken doğumu tetikleyebiliyor” dedi.

"KIZAMIKÇIK AŞISI DA GEBELERE GEBE KALMADAN YAPILMALI"

Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelerde gribin daha ağır seyrettiğini ve uzun sürdüğünü ifade ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Anne adayları gerek gebelik öncesi, gerek gebelik esnasında grip aşısını yaptırmalı. Aşı hem kendilerini, hem bebeklerini korumak açısından çok önemli. Kızamıkçık aşısı da gebelere gebe kalmadan yapılmalı, hepatit aşısı ve tetanoz aşısı gebelikte de yapılabilir. Bunlar koruyuculuğu oldukça yüksek aşılar."

Kaynak: İHA

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hamilelik erken doğum erken doğum riskleri

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