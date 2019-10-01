'Hamilelerin yüzde 2'sinde kalp hastalığı ortaya çıkabiliyor'

Gebelik süresinde kadınların dikkat etmesi gereken konulardan birinin kalp sağlığı olduğunu belirten Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Sabri Cavkaytar, "Gebelikte kan hacminde yüzde 50, nabızda ise yüzde 25 artış, sistolik ve diyastolik kan basıncında ise yüzde 10 azalma görülür. Bu durumlar özellikle gebeliğin yirminci haftasından sonra görülür. Gebelerde oksijen tüketiminin artması ve kansızlığa bağlı hafif nefes darlığı, yorgunluk, şiddetli olmayan çarpıntı, bacaklarda ciddi olmayan şişlikler görülür. Bunlar normal değişikler olarak kabul edilir" dedi.

'KADINLARIN YÜZDE 2'SİNDE KALP HASTALIĞI GEBELİKTE ORTAYA ÇIKABİLİR'

Gebelik öncesinde kalp damar hastalığı tanısı almamış veya hiçbir şikayet yaşamamış kadınların yüzde 1-2'sinde kalp hastalığının ortaya çıkabileceğini belirten Doç. Dr. Cavkaytar, "Erken dönemde tanı koyulmazsa bu hastalıklar ilerleyebilir. Bu nedenle göğüs ağrısı, çarpıntı, yüksek tansiyon ve nefes darlığı şikayetleri olan gebeler mutlaka kardiyoloji kontrolü için hastaneye başvurmalıdır. Özellikle doğuştan siyanotik kalp hastalıkları, kalp kapaklarında yetmezlik ve darlık, ciddi kalp yetmezliği gebelik için tehlikeli durumlardır" dedi.