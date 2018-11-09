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Hamileliğin 'rötuşsuz' hali! Saatler içinde onbinlerce beğeni aldı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 09.11.2018 14:11 | Son Güncelleme

Sosyal medyada mama yiyen, sevimli kıyafetler içindeki bebekleri görmeye alışkınız ama 40 haftalık hamile bir kadının vücudunda yaşanan değişimi, yorgun ve kaygılı yüzünü yansıtan bir fotoğrafa rastlamak zor. Ancak İngiltere'de yaşayan blog yazarı Clemmie Telford ise hamileliğin ve anneliğin farklı hallerini bize sunuyor.

Hamileliğin 'rötuşsuz' hali! Saatler içinde onbinlerce beğeni aldı

Telford ilk olarak 40 haftalık bebeği doğmak üzereyken, klozetin üstünde, çıplak, makyajsız ve rahatsızlığı yüzünden okunarak kameraya baktığı bir fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti.

Bir sonraki fotoğrafında ise kucağında yeni doğurduğu bebeği Greta vardı. Yine çıplak, en doğal haliyle aynı klozetin üzerindeydi ama yüzündeki ifade farklıydı. Gülümsüyordu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşım saatler içinde on binlerce beğeni aldı.

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'HAMİLELİK RÖTUŞLU FOTOĞRAFTAKİNDEN FARKLI'

5 yaşında ve 3 yaşında iki çocuğu daha olan Telford, üçüncü gebeliğini yaşarken bu fotoğrafları paylaşarak hamileliğin "rötuşlu fotoğraflardaki gibi olmadığını" göstermek istediğini söylüyor.

"Hamilelik sırasında dev gibi, stresli ve kafası karışık bir halde oluyorsunuz" diyen Telford, en dürüst ve açık haliyle çektiği bu fotoğrafların başka kadınları da rahatlatacağını umuyor.

Telford'ın klozet üstündeki ilk fotoğrafını sanatçı Lara Downie, "Her listeden anneler" adını verdiği bir sergi için çekmiş.

Bu platformda kadınlar anneliğin ve hamileliğin zorlu deneyimlerini de yazıyor.

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'DOĞUM KONTROLÜN ELİNİZDE OLMADIĞI NADİR ANLARDAN BİRİ'

Telford fotoğrafçı Downie'ye ikinci çocuğunu doğurduğu yerde, yani evindeki klozetin üzerinde hamile fotoğrafını çekmesini önermiş.

Clemmie ''Fotoğrafımı ilk gördüğümde hoşuma gitti mi bilemiyorum ama saygı duydum. Zoraki durmayan hamilelik fotoğraflarına pek rastladığımızı sanmıyorum. Resimde makyajsızım, göğüslerim iki bebeği emzirmenin etkisini açıkça gösteriyor ve yüz ifadem oldukça sert. 40 haftalık hamileyim ve hamileliğin son günlerinde gelen savunmasızlık ve endişe yüzümün her tarafından okunuyor.

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Doğum yaklaşırken aynı hisleri yaşayan kadınlardan çok güçlü yanıtlar aldım. O an yaşamınızın kontrolün elinizde olmadığı nadir anlarından birindesiniz ve bunun üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz" diye konuşuyor.

Clemmie diğer annelerin bedenlerini sevmelerini teşvik ediyor. Tıpkı Demi Moore, tıpkı Serena Williams gibi.

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Kaynak: BBC Türkçe

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Clemmie Telford hamilelik

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