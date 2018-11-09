Hamileliğin 'rötuşsuz' hali! Saatler içinde onbinlerce beğeni aldı

Telford ilk olarak 40 haftalık bebeği doğmak üzereyken, klozetin üstünde, çıplak, makyajsız ve rahatsızlığı yüzünden okunarak kameraya baktığı bir fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti.

Bir sonraki fotoğrafında ise kucağında yeni doğurduğu bebeği Greta vardı. Yine çıplak, en doğal haliyle aynı klozetin üzerindeydi ama yüzündeki ifade farklıydı. Gülümsüyordu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşım saatler içinde on binlerce beğeni aldı.

'HAMİLELİK RÖTUŞLU FOTOĞRAFTAKİNDEN FARKLI'

5 yaşında ve 3 yaşında iki çocuğu daha olan Telford, üçüncü gebeliğini yaşarken bu fotoğrafları paylaşarak hamileliğin "rötuşlu fotoğraflardaki gibi olmadığını" göstermek istediğini söylüyor.

"Hamilelik sırasında dev gibi, stresli ve kafası karışık bir halde oluyorsunuz" diyen Telford, en dürüst ve açık haliyle çektiği bu fotoğrafların başka kadınları da rahatlatacağını umuyor.

Telford'ın klozet üstündeki ilk fotoğrafını sanatçı Lara Downie, "Her listeden anneler" adını verdiği bir sergi için çekmiş.

Bu platformda kadınlar anneliğin ve hamileliğin zorlu deneyimlerini de yazıyor.