Hamilelik belirtileri nedir, hamilelik testi ne zaman yapılır? Hamilelik belirtileri ne zaman başlar, ne zaman belli olur?

Bebek sahibi olmak için tedavi gören ya da bu kararı alarak normal bir akış ile bebek sahibi olmayı bekleyen çiftler bu alanda uzman bir doktora danışarak bu süreci idame ettirebilirler. Olağan bir şekilde ilerleyen bebek sahibi olma sürecinde bazı belirtilerin takip edilerek hamile kalınıp kalınmadığını anlayabilmek mümkündür. Kadının bedeninde gözlemleyebileceği değişiklikler, hamilelik sebebi ile salgılanan hormonlar ile ilgili olabilir. Bu sebeple kadının hissettiği değişiklikleri iyi gözlemlemesi ve doktoru ile paylaşması gereklidir.

Hamilelik ne zaman belli olur?

Yüzde yüz hamilelik belirtileri olarak kabul edilen belirtileri bilmek bu anlamda oldukça önemlidir. Kişinin bedenine, bünyesine göre değişiklik gösterebilen durumlar gelişebilir. Bazı kadınlarda tuhaf hamilelik belirtileri gözlenmesi mümkündür. Bu sebeple tüm sürecin doktor kontrolü ile ilerlemesi gerekmektedir ve tüm gelişmeler doktora bildirilmelidir. Halk arasında “kocakarı” adı ile bilinen ilkel yöntemlerle hamile olup olmadığının anlaşıldığı da iddia edilir. Bu yöntemlere göre idrar küçük bir şişeye konur ve düz bir zemine bırakılır. Eğer yirmi dört saat boyunca dokunulmayan bu idrarın yüzeyinde beyaz ve ince bir tabaka oluşursa hamile olunmadığına ancak bir değişiklik olmadıysa hamile olunduğuna inanılmaktadır. Ancak bu yöntemlere inanılmamalı ve başvurulmamalıdır. Herhangi bir belirti hissedildiği anda doktora danışılmalıdır.

Kadınların aylık olarak gerçekleşen adet kanamalarında herhangi bir gecikme söz konusu olduğunda hamilelik şüphesine düşülür. Ancak hamile kalma olasılığının değerlendirilebilmesi için bu gecikme yeterli bir belirti değildir. Hamilelik belirtileri ya da hamilelik tanısı için de eczanelerde satılan hamilelik testi de tek başına yeterli değildir. Hamilelik tanısı kesin olarak ancak doktor tarafından yapılan Beta HCG teste göre net olarak konulabilir. Kişide belli başlı durumların gerçekleşmesine göre bu ihtimalin varlığından şüphe ediliyorsa en hızlı şekilde doktora danışılmalıdır. Kadın ve erkeğin cinsel ilişkiye girdiği tarihten itibaren yaklaşık bir hafta ya da on gün gibi bir zaman dilimi içinde hamilelik beklenebilir. Eğer hiçbir önlem alınmadıysa kadında ve erkekte bebek sahibi olmak için herhangi bir fiziksel engel yoksa hamilelik mümkün olabilir.

Hamileliğin ilk belirtileri girilen cinsel ilişkinin ardından yaklaşık 10 gün sonra kanda görülmesi beklenir. Kadının kanındaki Beta HCG hormonunun artması ile hamilelik olasılığı yükselir. Kadınlar birkaç bilinen belirtinin ardından şüphelendiklerinde evde yapılan ve eczanelerden temin edilebilen hamilelik testlerine başvurabilirler ancak bu testin de tek başına tanı koymak için yeterli olmadığı unutulmamalıdır.

En garanti ve yüzde yüz olarak görülen hamilelik belirtileri kusma, mide bulantısı, baş dönmesi gibi belirtilerdir. Ancak kişilerin bünyelerinde hamilelik etkileri farklı şekilde reaksiyonlara sebep olabilir. Bu sebeple en garanti ve sağlıklı yöntem doktora danışmak ve doktorun yönlendirdiği şekilde testler yaptırarak sonucu öğrenmek olacaktır. Yani hamile olan her kadında kusma, mide bulantısı ya da baş dönmesi yaşanmayabilir. Uzman doktorlar tarafından da onaylanan ve yapılan bilimsel araştırmalar sonucu kabul edilen bazı hamilelik belirtileri şu şekildedir:

Göğüste ağrı ya da aşırı hassasiyet

Adet dönemi dışındaki vajinal akıntı

Kadında aşırı yorgunluk durumu ve uykulu bir hâlin gözlemlenmesi

Baş dönmesi

Midede hassasiyet

Sindirim sisteminde yaşanan sıkıntılar

Ciltte lekelerin oluşması

Koku almada hassasiyet

Sık sık idrara çıkma isteği ve hissi

Daha önce görülmeyen şekilde tepkiler, huysuzluk hâli

Mukoza zarlarındaki şişkinlik nedeniyle burunda tıkanıklık

Ağızda hissedilen kötü ağırlıklı olarak metalik ve benzeri tatlar

Kabızlık hâli

Diş etinde kanamalar

Vücuttaki sıcaklığın artması

Bazı besinlere ya da tatlara karşı aşırı yeme isteği (Halk arasındaki adı ile aşerme durumu)

Meme uçlarının renginin değişmesi ağırlıklı olarak rengin koyulması

Saçın ve tırnakların daha kısa süre içinde uzaması

Vajinada iltihaplanma ya da diğer adı ile vajinit

Karpal Tünel sendromu (Ellerdeki uyuşma ya da karıncalanma anlamına gelir ve hamile kadınlardan çok sık görülen bir durumdur.)

Baş ağrısı ya da migren sorunları

Stres ya da benzeri durumlara bağlı olmayan mide bulantısı ve kusma

Hamilelik testi ne zaman yapılır?

Gebelik belirtileri ilk olarak kadın ve erkeğin cinsel ilişkiye görmesinden yedi ya da on gün sonra görülmesi beklenir. Ancak bu belirtiler kanda ya da idrarda görüldüğü için kadın tarafından hemen anlaşılmayabilir. Adet gecikmesinin yaşandığı 11. ya da 12. gün hamilelik testi için uygun görülmektedir. Kadının vücudunda gözlemleyebileceği ve hissedebileceği belirtiler ise yaklaşık olarak 6 hafta ya da 7 hafta içinde görülebilir. Cinsel ilişkiye girdikten sonraki süreçte adet döneminde gecikme yaşayan kadınların idrarlarında eğer gecikme 10 günü aştıysa Beta HCG seviyelerinde artış gözlemlenir. En kesin kabul edilebilecek sonuçlara ulaşabilmek için birkaç gün daha beklemenin daha sağlıklı olduğu önerilmektedir.

Hamile olduğunu nasıl anlarsın?

Hamilelik belirtileri hamileliğin erken dönemi olarak bilinen birinci ya da ikinci haftasında başlar. Ancak bu bilgi genel bir bilgidir çünkü bu durum kişinin bünyesine göre değişiklik gösterebilir. Sağlıklı bir hamileliğin başından sonuna dek bazı farklı belirtiler gözlemlenebilir. Kişiden kişiye değişken olabilen bu belirtiler doktora bildirilmeyi ve takip edilmelidir. Genel olarak kadınlarda oluşan 3 günlük hamilelik belirtileri şu şekilde görülmektedir: