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Hamilelik belirtileri nelerdir? En erken belirtisi...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.12.2020 13:27 | Son Güncelleme:
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Hamilelik belirtileri nelerdir? En erken belirtisi...

Hamile olabilir misiniz? Kanıt, hamilelik testinde. Ancak bir adet dönemini kaçırmadan önce bile hamile olduğunuzdan şüphelenebilir veya umut edebilirsiniz. Hamilelik belirtilerini sizin için yazdık.

Hamileliğin erken belirtilerini biliyor musunuz? Mide bulantısından yorgunluğa ne bekleyeceğinizi bilmeniz oldukça önemli.

KLASİK HAMİLELİK BELİRTİLERİ

Hamileliğin en yaygın erken belirti ve semptomları şunları içerebilir:

Yumurtlama dönemindeyseniz ve beklenen adet döngüsü başlamadan bir hafta veya daha uzun bir süre geçmişse, hamile olabilirsiniz. Bununla birlikte, düzensiz bir adet döngüsünüz varsa bu belirti yanıltıcı olabilir.

Şişmiş göğüsler: Hamileliğin erken dönemlerinde hormonal değişiklikler göğüslerinizi hassas ve ağrılı hale getirebilir. Vücudunuz hormonal değişikliklere uyum sağladığından, rahatsızlık muhtemelen birkaç hafta sonra azalacaktır.

Kusmalı veya kusmasız mide bulantısı: Günün veya gecenin herhangi bir saatinde ortaya çıkabilen sabah bulantısı, genellikle hamile kaldıktan bir ay sonra başlar. Bununla birlikte, bazı kadınlar mide bulantısını daha erken hisseder ve bazıları hiç yaşamaz. Hamilelik sırasında mide bulantısının nedeni net olmasa da, hamilelik hormonları muhtemelen bir rol oynar.

Sıklıkla idrara çıkma: Kendinizi normalden daha sık idrar yaparken bulabilirsiniz. Hamilelik sırasında vücudunuzdaki kan miktarı artar ve böbreklerinizin mesanenizde kalan fazladan sıvıyı işlemesine neden olur.

Yorgunluk: Yorgunluk da gebeliğin erken belirtileri arasında üst sıralarda yer alır. Hamileliğin erken döneminde, progesteron hormonu seviyeleri yükselir ve bu da sizi uykulu hissettirebilir.

DİĞER HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

İlk üç aylık dönemde yaşayabileceğiniz diğer daha az belirgin hamilelik belirtileri ve semptomları şunları içerir:

Huysuzluk: Hamileliğin erken döneminde vücudunuzdaki hormon seli sizi alışılmadık derecede duygusal ve ağlamaklı hale getirebilir. Ruh hali dalgalanmaları da yaygındır.

Şişkinlik: Hamileliğin erken dönemindeki hormonal değişiklikler, adet döneminin başlangıcında hissettiğiniz gibi şişkin hissetmenize neden olabilir.

Lekelenme: Bazen az miktarda ışık lekelenmesi hamileliğin ilk belirtilerinden biridir. İmplantasyon kanaması olarak bilinen bu durum, döllenmiş yumurtanın uterusun iç yüzeyine yapışmasıyla gerçekleşir - gebe kaldıktan yaklaşık 10 ila 14 gün sonra. İmplantasyon kanaması, adet dönemi civarında meydana gelir. Ancak, tüm kadınlarda meydana gelmez.

Kramp: Bazı kadınlar hamileliğin erken dönemlerinde hafif uterus krampları yaşarlar.

Kabızlık: Hormonal değişiklikler, sindirim sisteminizin yavaşlamasına ve bu da kabızlığa neden olabilir.

Yiyecek isteksizlikleri: Hamileyken, belirli kokulara karşı daha duyarlı olabilirsiniz ve tat alma duyunuz değişebilir. Hamileliğin diğer birçok semptomu gibi, bu gıda tercihleri de hormonal değişikliklere bağlanabilir.

Burun tıkanıklığı: Artan hormon seviyeleri ve kan üretimi, burnunuzdaki mukoza zarlarının kolayca şişmesine, kurumasına ve kanamasına neden olabilir. Bu, tıkalı veya burun akıntısına neden olabilir.

HAMİLE MİSİNİZ?

Ne yazık ki, bu belirti ve semptomların çoğu hamileliğe özgü değildir. Bazıları hastalandığınızı veya adetinizin başlamak üzere olduğunu gösterebilir. Aynı şekilde, bu semptomların çoğunu yaşamadan hamile kalabilirsiniz.

Yine de, bir adet dönemini kaçırırsanız ve yukarıdaki bazı belirti veya semptomları fark ederseniz, evde bir hamilelik testi yapın veya sağlık uzmanınıza görünün. Evde hamilelik testiniz pozitifse, sağlık uzmanınızdan randevu alın. Hamileliğiniz ne kadar erken onaylanırsa, doğum öncesi bakıma o kadar erken başlayabilirsiniz.

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