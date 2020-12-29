Hamilelik belirtileri nelerdir? En erken belirtisi...

Hamileliğin erken belirtilerini biliyor musunuz? Mide bulantısından yorgunluğa ne bekleyeceğinizi bilmeniz oldukça önemli.

KLASİK HAMİLELİK BELİRTİLERİ

Hamileliğin en yaygın erken belirti ve semptomları şunları içerebilir:

Yumurtlama dönemindeyseniz ve beklenen adet döngüsü başlamadan bir hafta veya daha uzun bir süre geçmişse, hamile olabilirsiniz. Bununla birlikte, düzensiz bir adet döngüsünüz varsa bu belirti yanıltıcı olabilir.

Şişmiş göğüsler: Hamileliğin erken dönemlerinde hormonal değişiklikler göğüslerinizi hassas ve ağrılı hale getirebilir. Vücudunuz hormonal değişikliklere uyum sağladığından, rahatsızlık muhtemelen birkaç hafta sonra azalacaktır.

Kusmalı veya kusmasız mide bulantısı: Günün veya gecenin herhangi bir saatinde ortaya çıkabilen sabah bulantısı, genellikle hamile kaldıktan bir ay sonra başlar. Bununla birlikte, bazı kadınlar mide bulantısını daha erken hisseder ve bazıları hiç yaşamaz. Hamilelik sırasında mide bulantısının nedeni net olmasa da, hamilelik hormonları muhtemelen bir rol oynar.

Sıklıkla idrara çıkma: Kendinizi normalden daha sık idrar yaparken bulabilirsiniz. Hamilelik sırasında vücudunuzdaki kan miktarı artar ve böbreklerinizin mesanenizde kalan fazladan sıvıyı işlemesine neden olur.