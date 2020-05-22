KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Hamilelik cildinizi de değiştirir! Cildinizde fark edebileceğiniz 11 önemli değişim

Hamilelik cildinizi de değiştirir! Cildinizde fark edebileceğiniz 11 önemli değişim

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hamilelik süreci kadınlar için güzel bir duyguyu barındırırken özellikle ciltte meydana gelen değişiklikler nedeniyle çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor. Öyle ki bu sorunların yarattığı endişe bazen hamileliğin keyfini bile gölgeleyebiliyor.

Hamilelik cildinizi de değiştirir! Cildinizde fark edebileceğiniz 11 önemli değişim

Hamilelikte yaşanabilecek cilt sorunları konusunda ayrıntılı bilgi vererek anne adaylarını aydınlatan Acıbadem Kayseri Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Efşan Gürbüz Yontar, “Hamilelik çok önemli bir süreç ve kadınların bu dönemi en rahat şekilde geçirmesi için birkaç noktaya özen göstermeleri yeterli. Özellikle bu süreçte paraben, parfüm ya da koruyucu maddeler içermeyen nemlendiricileri, güneş kremlerini ve mineralli makyaj ürünlerini tercih etmeleri gerekiyor” diyor. İşte Dr. Efşan Gürbüz Yontar’ın hamilelikte sık karşılaşılan cilt sorunlarına karşı önerileri...

CİLTTEKİ LEKELERE KARŞI GÜNEŞ KREMİ

Hamilelik döneminde genellikle alın, yanaklar, burun, üst dudak ve çenede renk değişimleri görülebiliyor. Birçok hamilede gözlenen bu lekelenmelerin doğumdan sonra yok olduğunu belirten Dr. Efşan Gürbüz Yontar, “Lekelerin önlenmesi için hamilelik sırasında ve lohusalık döneminde en az 30 faktörlü bir güneş koruyucu krem kullanılmalı. Bulutlu havalarda dahi güneşin UV ışınlarının cildi etkilediği unutulmamalı” hatırlatmasında bulunuyor.

MAKYAJ YAPARKEN BUNLARA DİKKAT

Hamilelikte makyaj yapmak sakıncalı değil ancak kullanılan malzemelerin kimyasal içerikli ve yapay renklendiricili olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Tabiatta doğal halde bulunan renkli minerallerin kullanılması ile elde edilen mineralli makyaj ürünlerinin hamilelik döneminde kullanılmasında sakınca bulunmuyor.

KARINDA OLUŞAN ÇİZGİ KAYBOLUYOR

Hamileliğin 20. haftasından sonra karın orta hattında linea nigra (siyah çizgi) olarak adlandırılan çizgi şeklinde bir lekelenme oluşuyor. Göbek deliğinin hemen altından başlayan ve kasık bölgesine doğru uzanan bu çizginin oluşumu son derece normal ve doğumun ardından kendiliğinden kayboluyor.

2

KIRMIZI LEKELENMELERİN NEDENİ ÖSTROJEN

Yüzde, boyunda ve bazen karın bölgesinde kırmızı lekelenmeler görülebildiğini dile getiren Dr. Efşan Gürbüz Yontar, “Bu lekelenmeler merkezde bir damar ve bu damardan etrafa doğru ışınsal olarak yayılım gösteren kılcal damarlanmalar şeklinde oluyor. Hamilelikte artan östrojen hormonu nedeniyle ortaya çıkıyor. Doğumdan sonra da kısa süre içerisinde kayboluyor. Yani tedavi gerektirmiyor” diyor.

MEME UCU VE KOLTUK ALTI KOYULAŞMASI NORMAL VE GEÇİCİ

Anne adaylarının büyük bir çoğunluğunun meme uçlarında, koltuk altlarında ve genital bölgelerinde koyulaşma gözleniyor. Artan östrojen seviyesine bağlı olduğu düşünülen bu durumun özellikle esmer tenli olan anne adaylarında daha belirgin olduğunu kaydeden Dr. Efşan Gürbüz Yontar, “Tamamen fizyolojik olan bu koyulaşmalarda herhangi bir tedaviye gerek yok. Gebelik sonrası dönemde zaman içerisinde kayboluyorlar” diye bilgi veriyor.

ÇATLAKLARIN GÖRÜNTÜSÜNÜ İYİLEŞTİRMEK MÜMKÜN

Anne adaylarının önemli bir kısmında karında, kalçalarda ve memelerde çatlaklar görülebiliyor. Cildin aşırı gerilmesi ve bu nedenle kolajen liflerin yırtılmasına bağlı olarak ortaya çıkan bu çatlaklara çoğu zaman rahatsız edici bir kaşıntının da eşlik edebileceğini söyleyen Dr. Efşan Gürbüz Yontar, şöyle devam ediyor: “Hamilelikte kırmızı renkte olan bu çatlakların rengi doğum sonrası giderek açılıyor. Bazı anne adaylarında oldukça fazla kilo alınmasına ya da koruyucu önlemler alınmamasına rağmen çatlak oluşmuyor. Bazı anne adaylarında ise tüm koruyucu önlemlere rağmen çatlaklar görülebiliyor. Bu nedenle gebelik çatlaklarının kalıtımsal olduğu düşünülüyor.” Çatlakları tümüyle yok etmek mümkün olmasa bile bazı önlemlerle görünüşlerini biraz olsun azaltmak mümkün. Dermatoloji uzmanlarının önerisiyle kullanılması gereken çatlak kremlerinin cildi nemlendirerek esnemesine yardımcı olduğunu anlatan Dr. Efşan Gürbüz Yontar, “Ayrıca gün içerisinde yeterli sıvı alımı da oldukça önemli bir husus. Vücuda giren su miktarı yetersiz olduğunda cildin elastikiyeti azalıyor ve çatlaklar daha kolay oluşabiliyor. Tüm önlemlere rağmen çatlakların önüne geçilememesi durumunda doğum sonrası dönemde mikroiğneleme teknikleri ya da lazer uygulamaları yapılabiliyor” şeklinde önerilerde bulunuyor.

4

AVUÇ İÇİ KIZARIKLIKLARI GÖRÜLEBİLİR

Avuç içlerindeki kızarıklık da hamilelik döneminde meydana gelen fizyolojik değişiklikler arasında. Nadiren ayak tabanlarında da kızarıklık ve kaşıntı görüldüğünü belirten Dr. Efşan Gürbüz Yontar, bu durumun nedeni hakkında şöyle bilgi veriyor:“Palmoplantar eritem olarak adlandırdığımız bu klinik tablonun da östrojen seviyesinin artması nedeniyle ortaya çıktığı düşünülüyor. Kaşıntının şiddetli olduğu durumlarda nemlendirici kremler faydalı olabilir.”

SAÇ DÖKÜLMESİ AZALIR

Hamilelikte saç dökülmesi azalıyor. Bunun nedeni ise hormonal değişimler. Buna karşın doğumdan sonraki lohusalık döneminde hızlı bir şekilde saç dökülmesi yaşandığını belirten Dr. Efşan Gürbüz Yontar, “Telogen effluvium adı verilen bu durum tedavi gerektirmez. Genellikle doğumu takip eden 6. aydan sonra kendiliğinden düzelir” diyor.

AKNELERİN NEDENİ YAĞ BEZLERİNİN ÇOK ÇALIŞMASI

Gebeliğin özellikle ilk haftalarından itibaren aknelerde ve yüzdeki siyah noktalarda artış yaşanabiliyor. Ciltteki yağ bezlerinin çalışmasındaki artışa bağlı olarak meydana gelen bu durumda cilt temizliğine dikkat etmek ve uygun nemlendirici ürünler kullanmak gerekiyor. Tüm bu önlemlere karşın akne oluşumunda ciddi bir artış gözlenmesi durumunda bir dermatoloji uzmanı kontrolünde topikal ilaçların kullanılması öneriliyor.

1

AŞIRI KAŞINTI ARAŞTIRILMALI

Özellikle karın cildinde ve çatlayan cilt bölgelerinde kaşıntı bazı hamilelerde dayanılamayacak kadar şiddetli olabiliyor. Yaygın kaşıntı olması durumunda olası bir karaciğer ve safra yolları patolojisinin araştırılmasının gerekliliğini vurgulayan Dr. Efşan Gürbüz Yontar, kaşıntıya karşı önerilerini “Dar ya da yünlü ve sentetik kumaşlardan üretilen kıyafetler kaşıntıyı artırıyor. Bu nedenle rahat, geniş ve pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi önemli. Ayrıca serin ortamda bulunma ve ılık duş alma deriyi rahatlatıyor. Duş sonrası tüm vücuda deri tipine ve gebeliğe uygun nemlendirici kremlerin uygulanması faydalı oluyor” diye sıralıyor.

BENLERDE KOYULAŞMA GÖRÜLEBİLİYOR

Benlerin sayısında artış ya da mevcut benlerde koyulaşma hamilelik döneminde yaşanan cilt değişiklikleri arasında yer alıyor. Ancak ben renginde aşırı koyulaşma, sınırlarında düzensizlik, boyutunda artış, kanama gibi anormal bulgular olması durumunda bir dermatoloji uzmanına başvurmak gerektiğini ifade eden Dr. Efşan Gürbüz Yontar, “Benzer şekilde et benleri olarak adlandırılan ve sıklıkla boyun, koltuk altları ve kasıklarda gözlenen lezyonların sayı ve boyutlarında da artış gözleniyor” diyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...
Sorun geçene kadar çıplak uyuyun!Sorun geçene kadar çıplak uyuyun!
Egzama nedir, nasıl geçer?Egzama nedir, nasıl geçer?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Survivor'da Evrim ve Mert için bomba iddia!

Survivor'da Evrim ve Mert için bomba iddia!

Kısa sürede kaş ve kirpik uzatan yöntemler! Kahve, çay, vazelin...

Kısa sürede kaş ve kirpik uzatan yöntemler! Kahve, çay, vazelin...

İki kere düşünün! Meğer tutkuyu ortaya çıkarıyormuş

İki kere düşünün! Meğer tutkuyu ortaya çıkarıyormuş

Herkes örneklerini istiyor! İşte o tığ işi yelek modelleri...

Herkes örneklerini istiyor! İşte o tığ işi yelek modelleri...

'Başka ne işe yarar' diye düşünmeyin!

'Başka ne işe yarar' diye düşünmeyin!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bu sorunun nedeni prezervatif alerjisi olabilir

Bu sorunun nedeni prezervatif alerjisi olabilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Dört bin yıldır şifa veriyor! En önemli özelliği...

Dört bin yıldır şifa veriyor! En önemli özelliği...

Adet döneminde kan alınır mı? Kan verilir mi? Tahlil yapılır mı?

Adet döneminde kan alınır mı? Kan verilir mi? Tahlil yapılır mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lahanayı vücudunuza sardığınızda sonuçlara inanamayacaksınız! Tüm ağrılar...

Göğüslerinize sarın, ısınınca çıkarın

Bu alışkanlıklardan kopamıyoruz ama sağlığa zarar veriyorlar!

Öğrenince bu alışkanlıktan vazgeçeceksiniz!

Ertelemeyin! Genital siğiller kansere neden olabilir!

Ertelemeyin! Genital siğiller kansere neden olabilir!

Birçok kadının sorunu! Vajinadaki sivilceler ne anlama geliyor?

Sorun geçene kadar çıplak uyuyun!

Anormal rahim kanaması ne anlama geliyor?

Anormal rahim kanaması ne anlama geliyor?

Meme kanserinin belirti vermeden yakalanması çok önemli

Meme kanserinin belirti vermeden yakalanması çok önemli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.