Hamilelik dönemindeki bulantı ve kusmanın sebepleri nelerdir?

Hamileliğin en büyük sıkıntılarından bir tanesi, özellikle ilk 3 ayda olan bulantı ve kusmalardır. Bunun temel sebebi bilinmemektedir. Ancak genellikle gebelik hormonunun yükselmesiyle birlikte olmaktadır. Kalıtsal bir özelliği de vardır.

Pek çok gebede normal kabul edilmektedir, hatta gebeliğin ilk belirtilerinden bir tanesi olarak da ünlenmiştir. Ancak insan bir noktada beslenmeyecek hale gelirse, ciddi bir sağlık sorunu olmakta, gerekirse kişileri hastahaneye yatırarak serum ve bazı vitamin tedavileri vermekteyiz.

Annenin sosyal hayatı çok etkilenmemişse, genellikle çok hafif bir diyetle geçirilmeye çalışılır. Gerekirse bazı özel ilaçlar da kullanılabilir.



