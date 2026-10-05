KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Adeta mikrop yuvası: Mutfak süngeri ne sıklıkla değiştirmeli?

Bulaşık yıkarken her gün kullanılan mutfak süngerleri, yapıları nedeniyle bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturabiliyor. Gıda güvenliği uzmanları, süngerlerin düzenli olarak temizlenmesini ve belirli aralıklarla yenilenmesini öneriyor. Peki mutfak süngeri ne zaman değiştirilmeli?

Adeta mikrop yuvası: Mutfak süngeri ne sıklıkla değiştirmeli?
Nilgün Arabacı

Mutfak süngerleri her gün sıcak ve sabunlu suyla temas etse de bu durum onların tamamen temiz olduğu anlamına gelmiyor. Süngerlerin en önemli özelliği olan emici yapıları, aynı zamanda mikroorganizmaların çoğalması için uygun bir ortam oluşturabiliyor.

Michigan State University Extension'dan Gıda Güvenliği Eğitmeni Karen Fifield, süngerlerin sürekli sıcak veya soğuk tutulmadığını ve her zaman tamamen kurumadığını belirtiyor. Nem ve uygun sıcaklık, bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırabiliyor.

Özellikle ıslak, karanlık ortam ve süngerin içerisinde kalan yiyecek kalıntıları mikroorganizmaların gelişmesine zemin hazırlayabiliyor. Çoğu çevresel bakteri zararsız olsa da süngerlerde Campylobacter, Salmonella, Staphylococcus, E. coli ve Listeria gibi patojenler de bulunabiliyor.

Süngeri sıktıktan sonra ıslak lavabonun dibinde bırakmak da bakteri oluşumunu hızlandırabiliyor.

MUTFAK SÜNGERİ NE ZAMAN DEĞİŞTİRİLMELİ?

Düzenli temizlik ve doğru kurutma süngerin kullanım süresini uzatsa da hiçbir sünger sonsuza kadar kullanılamıyor.

Resmi tavsiye, mutfak süngerlerinin haftada bir değiştirilmesi yönünde. Bununla birlikte sünger daha erken bir aşamada da kullanılamaz hale gelebiliyor.

Şu belirtilerden biri varsa süngeri değiştirme zamanı gelmiş demektir:

Sünger parçalanmaya veya yırtılmaya başladıysa,
Yırtıkların veya deliklerin içinde yiyecek kalıntıları birikiyorsa,
Üzerinde siyah küf lekeleri oluştuysa,
Kötü kokmaya başladıysa,
Sünger kaygan veya sümüksü bir his veriyorsa.

Bu nedenle süngeri yalnızca görünüşüne göre değerlendirmek yerine düzenli olarak temizlemek, her kullanım sonrasında tamamen kurutmak ve gerektiğinde yenisiyle değiştirmek mutfak hijyeni açısından önem taşıyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önümüzdeki 5 ayda hayatı değişecek 4 burç!Önümüzdeki 5 ayda hayatı değişecek 4 burç!
Tok tuttuğuna inanılıyordu, meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!Tok tuttuğuna inanılıyordu, meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!

Anahtar Kelimeler:
sünger
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.