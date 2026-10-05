Önümüzdeki 5 ayda hayatı değişecek 4 burç!

Peki Koç Dolunayı sonrası hayatında büyük değişimler yaşayabilecek burçlar hangileri? İşte astrologun açıkladığı 4 burç...

1. KOÇ

Koç burçları için yepyeni bir dönem başlıyor. Astrolog Amy Demure'a göre uzun süredir önünde duran engeller ve kişinin kendisini tekrar tekrar aynı döngünün içinde bulmasına neden olan durumlar geride kalabilir.

Özellikle aşk, başarı, para ve sosyal çevre konusunda dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Koçlar kendilerini daha güçlü ve özgüvenli hissetmeye başlayabilir.

Astroloğa göre bu süreçte Koç burçları, daha önce razı oldukları şeyleri sorgulayarak kendilerine gerçekten ne istediklerini sormaya başlayacak. Eski alışkanlıkları geride bırakmak ise hayatlarında önemli bir değişimin başlangıcı olabilir.

Oğlaklar için değişimin adresi daha çok kariyer ve maddi konular olacak.

Bir süredir emeklerinin karşılığını alamadığını veya hak ettiği değeri görmediğini düşünen Oğlak burçları için yeni fırsatlar gündeme gelebilir. Astrolog Demure, kariyer alanındaki bazı engellerin ortadan kalkabileceğini ve Oğlakların iş hayatında daha güçlü bir konuma gelebileceğini belirtiyor.

Önümüzdeki haftalarda yeni iş fırsatları, yükselme veya maddi anlamda rahatlama sağlayabilecek gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir beklenen başarı için kapılar aralanabilir.

3. TERAZİ

Terazi burçlarında ise değişimin merkezinde aşk hayatı var.

2026'nın başından bu yana ilişkiler konusunda hayal kırıklıkları, belirsizlikler veya duygusal iniş çıkışlar yaşayan Teraziler için artık farklı bir dönem başlayabilir.

Astrolog Amy Demure'a göre Teraziler eski ilişki döngülerini geride bırakmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki dönemde yeni bir ilişki başlayabileceği gibi mevcut ilişkide de ciddi bir adım gündeme gelebilir.

Uzun süredir cevabını beklediğiniz bir konuda nihayet netlik kazanmanız da mümkün. Bekar Teraziler için ise güçlü bir duygusal bağ kurabilecekleri yeni bir tanışma gündeme gelebilir.

Yengeç burçları için geçmişle yüzleşme ve ardından yeni bir sayfa açma zamanı.

Özellikle aşk hayatında yaşanan kırgınlıklar, güven sorunları ve geçmiş ilişkilerden kalan duygular yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kez amaç geçmişte kalmak değil, geçmişin yüklerinden kurtulmak.

Astrolog Demure, Yengeçlerin eski ilişkilerde yaşadıkları travmaları ve hayal kırıklıklarını geride bırakma sürecinde olduğunu söylüyor.

Bu yüzleşmenin ardından ilişkiler konusunda daha huzurlu bir dönem başlayabilir. Yengeçler kendilerini üzen ve hayal kırıklığına uğratan döngülerden uzaklaşarak kendilerine daha iyi gelen insanlara ve ilişkilere yönelebilir.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

26 Eylül'deki Koç Dolunayı, astrolojik yorumlara göre bazı burçlar için geçmişi geride bırakıp yeni bir başlangıç yapma enerjisi taşıyor. Önümüzdeki aylarda özellikle aşk, kariyer, para ve ilişkiler alanında önemli gelişmeler yaşanabilir.