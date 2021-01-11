KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Hamilelik dönemindeki kabızlık sorununun sebepleri nelerdir?

Hamilelik dönemindeki kabızlık sorununun sebepleri nelerdir?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 11.01.2021 10:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endişe, kaygı, minimum fiziksel egzersiz ve düşük lifli beslenme kabızlığa neden olabilir. Hamilelik sırasında kabızlık, bağırsak kasını gevşeten progesteron hormonlarının artması, yiyeceklerin ve atıkların sisteminizde daha yavaş hareket etmesine neden olur.

Gebelikteki yumurtlama veya gebelik hormonu, bütün kasları gevşeten bir hormondur ve bu gebelikte çok yükselir. Dolayısıyla anne adayları bağırsaklarında bir tembellik hissedebilirler.

Büyüyen rahmin yaptığı mekanik bir baskı da bağırsakların normal çalışmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum olumsuz sonuçlar doğurabilir, gebelerde hemoroidlere yol açabilir. Bu nedenle gebelere daima bol posalı diyetler verilmektedir.

Bazen demir tabletler kabızlığa katkıda bulunabilir. Demir takviyesi alıyorsanız bol su içtiğinizden emin olun. Farklı bir demir tablete geçmeniz gerekebilir, ancak önce sağlık uzmanınızla konuşmanız önemlidir.

HAMİLELİK SIRASINDA KABIZLIK NASIL ÖNLENİR?

Yüksek lifli bir diyet yapın: İdeal olarak meyveler, sebzeler, kahvaltılık gevrekler, tam tahıllı ekmek, kuru erik yemek yardımcı olabilir.
Bol sıvı tüketin: Bol sıvı tüketmek önemlidir, özellikle lif alımını arttırırken dışkının daha yumuşak olmasını sağlar.
Her gün 10 ila 12 bardak sıvı tüketin. Atıklarınızı ortadan kaldırmanıza en iyi yardımcı olan yüksek lifli diyet ve bol miktarda sıvının birleşimidir. Ter, sıcak / nemli iklimler ve egzersiz, ek sıvı ihtiyacınızı artırabilir.
Rutin egzersiz yapın: Hareketsizseniz kabızlık olasılığınız daha yüksektir. Yürümek, yüzmek ve diğer hafif egzersizler bağırsaklarınızı uyararak bağırsakların çalışmasına yardımcı olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Böyle belirti veriyor! Evlenmeden önce sevişme hayatına sahipse...Böyle belirti veriyor! Evlenmeden önce sevişme hayatına sahipse...
Vajinit nasıl anlaşılır? Tedavi yöntemleri nelerdir? Vajinit nasıl anlaşılır? Tedavi yöntemleri nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu ve Bülent itirafı!

Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu ve Bülent itirafı!

Survivor'de elemeye kalan ilk isim belli oldu!

Survivor'de elemeye kalan ilk isim belli oldu!

Bu hafta burçları neler bekliyor?

Bu hafta burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

11 Ocak'ta doğanların burç özellikleri

11 Ocak'ta doğanların burç özellikleri

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sorun böyle gideriliyor! Ev ödevinde mastürbasyon ve...

Sorun böyle gideriliyor! Ev ödevinde mastürbasyon ve...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sırrını açıkladı: '51 yaşındayım 21 yaşımdan beri...'

Sırrını açıkladı: '51 yaşındayım 21 yaşımdan beri...'

Dünyanın en güzel yüzü seçildi! 19 yaşındaki model...

Dünyanın en güzel yüzü seçildi! 19 yaşındaki model...

Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar

Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar

Diğer Haberler

Hamilelik döneminde vajinal akıntı ve kaşıntının sebepleri nelerdir? Bu risklere dikkat!

'Normaldir' deyip geçmeyin! Bu risklere dikkat

Uçuk neden çıkar, bulaşıcı mıdır? Dudak uçuğu nasıl belirti gösterir ve nasıl tedavi edilir?

Aman dikkat! Öpüşmeyin temas halinde bulunmayın

Birçok kadının sorunu vajinismus! Evlenmeden önce sevişme hayatına sahipse...

Böyle belirti veriyor! Evlenmeden önce sevişme hayatına sahipse...

Vajina daraltma operasyonuyla güven kazanılıyor! Orgazma ulaşırken...

Bu yöntem sayesinde orgazma ulaşmak daha kolay

Aklınıza bile gelmezdi! Regl düzensizliğinin nedeni bu olabilir!

Aklınıza bile gelmezdi! Regl düzensizliğinin nedeni bu olabilir!

Öğrenenler uygulamaya başladı bile! Nasıl hamile kalacağına dair çiftler için 8 ipucu!

Öğrenenler uygulamaya başladı bile!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.