Hamilelik dönemindeki kabızlık sorununun sebepleri nelerdir?

Gebelikteki yumurtlama veya gebelik hormonu, bütün kasları gevşeten bir hormondur ve bu gebelikte çok yükselir. Dolayısıyla anne adayları bağırsaklarında bir tembellik hissedebilirler.

Büyüyen rahmin yaptığı mekanik bir baskı da bağırsakların normal çalışmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum olumsuz sonuçlar doğurabilir, gebelerde hemoroidlere yol açabilir. Bu nedenle gebelere daima bol posalı diyetler verilmektedir.

Bazen demir tabletler kabızlığa katkıda bulunabilir. Demir takviyesi alıyorsanız bol su içtiğinizden emin olun. Farklı bir demir tablete geçmeniz gerekebilir, ancak önce sağlık uzmanınızla konuşmanız önemlidir.

HAMİLELİK SIRASINDA KABIZLIK NASIL ÖNLENİR?

Yüksek lifli bir diyet yapın: İdeal olarak meyveler, sebzeler, kahvaltılık gevrekler, tam tahıllı ekmek, kuru erik yemek yardımcı olabilir.

Bol sıvı tüketin: Bol sıvı tüketmek önemlidir, özellikle lif alımını arttırırken dışkının daha yumuşak olmasını sağlar.

Her gün 10 ila 12 bardak sıvı tüketin. Atıklarınızı ortadan kaldırmanıza en iyi yardımcı olan yüksek lifli diyet ve bol miktarda sıvının birleşimidir. Ter, sıcak / nemli iklimler ve egzersiz, ek sıvı ihtiyacınızı artırabilir.

Rutin egzersiz yapın: Hareketsizseniz kabızlık olasılığınız daha yüksektir. Yürümek, yüzmek ve diğer hafif egzersizler bağırsaklarınızı uyararak bağırsakların çalışmasına yardımcı olacaktır.

