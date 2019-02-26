Hamilelik dönemlerinde yaşanan duygu değişimlerine dikkat!

HIZLI KİLO DEĞİŞİMİ MOTİVASYONUNUZU DÜŞÜRMESİN
Hamilelikte en çok şikayetçi olunan konu duyguların ani bir şekilde değişmesidir. Salgılanan hormonlardan dolayı hamilelikte, strese meyilli, çok fazla duygusal bir ruh haline geçiş yapılır. Hamilelik sürecinde, anne adayları genellikle gelecek kaygısı yaşarlar. Çünkü, alışagelmiş hayat tarzlarından çıkıp, sorumluluklarının üzerine çocuk bakmak eklenir. İçgüdüsel olarak bu yetenek annelere verilse bile, çocuk doğana kadar bu stres üzerlerinde olur. Hamilelerin bir diğer kaygısı ise, alınan kilolardır.
Hızlı kilo değişimi, değişen hormonlardan kaynaklı strese meyilli olmaları ve çok duygusal olmaları, depresyon riskini oldukça artırmaktadır. Hamilelerin son aylarında mutsuzluk, halsizlik, isteksizlik durumu çok daha fazla yoğunlaşır. Bu süreç bazen uzayıp, doğum sonrasında bile devam etmektedir. Bunun nedeni ise gebeliğin sonuna doğru yükselen östrojen, progesteron ve böbreküstü bezleri hormonlarının, doğumdan sonra birdenbire azalmasıdır. Bu azalma sonucunda annelerde yetersizlik hissi oluşmaktadır. Hamilelik döneminde depresyon, bebeğe ve anneye oldukça zarar vermektedir. Bu yüzden duygularınıza esir olmadan, depresyondan uzak durmanız gerekmektedir.
DEPRESYONLA BAŞA ÇIKMANIZIN REÇETESİ HAZIR
Depresyonla mücadele etmeniz için bunlar faydalı olabilir:
Sağlıklı beslenmek depresyonla başa çıkmak için çok önemli bir etkendir. Yüksek besin değerleri yiyecekler tüketildiğinde, anne adayı kendini zinde ve sağlıklı hisseder.
Vücudun ihtiyacı olan günlük sıvı miktarının karşılanması, hem anne hem de bebek için çok yararlı olup, depresyonla baş etmeye yardımcıdır.
Spor yapmak hamiller için çok önemlidir. Kendinize zaman ayırdığınız için depresyon riski azalır. Spor sonrasında kendinizi enerjik ve iyi hissedersiniz.
Hobi edinmek, sosyal aktivitelere katılmanın stres üzerinde olumlu etkileri vardır. Dikkatinizi kendinize değil, başka insanlara odakladığınızda endişeleriniz hafifleyecektir.
Hamilelik döneminde kendizi salmamalı, bakımlı olmasınız. Dış görünüşünüzün bakımlı olması, enerjik ve neşeli hissetmenize yardımcı olacaktır.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Op.Dr. Meriç Çağrı Ağır
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