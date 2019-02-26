KADIN

Hamilelik dönemlerinde yaşanan duygu değişimlerine dikkat!

Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 25.02.2019 16:31 | Son Güncelleme

Hamilelik döneminde yaşanan duygu değişimleri anne adaylarını olumsuz etkileyebilmektedir. Olumsuz duygularla başa çıkmanın yollarını, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır açıkladı.

Hamilelik dönemlerinde yaşanan duygu değişimlerine dikkat!

HIZLI KİLO DEĞİŞİMİ MOTİVASYONUNUZU DÜŞÜRMESİN

Hamilelikte en çok şikayetçi olunan konu duyguların ani bir şekilde değişmesidir. Salgılanan hormonlardan dolayı hamilelikte, strese meyilli, çok fazla duygusal bir ruh haline geçiş yapılır. Hamilelik sürecinde, anne adayları genellikle gelecek kaygısı yaşarlar. Çünkü, alışagelmiş hayat tarzlarından çıkıp, sorumluluklarının üzerine çocuk bakmak eklenir. İçgüdüsel olarak bu yetenek annelere verilse bile, çocuk doğana kadar bu stres üzerlerinde olur. Hamilelerin bir diğer kaygısı ise, alınan kilolardır.

Hızlı kilo değişimi, değişen hormonlardan kaynaklı strese meyilli olmaları ve çok duygusal olmaları, depresyon riskini oldukça artırmaktadır. Hamilelerin son aylarında mutsuzluk, halsizlik, isteksizlik durumu çok daha fazla yoğunlaşır. Bu süreç bazen uzayıp, doğum sonrasında bile devam etmektedir. Bunun nedeni ise gebeliğin sonuna doğru yükselen östrojen, progesteron ve böbreküstü bezleri hormonlarının, doğumdan sonra birdenbire azalmasıdır. Bu azalma sonucunda annelerde yetersizlik hissi oluşmaktadır. Hamilelik döneminde depresyon, bebeğe ve anneye oldukça zarar vermektedir. Bu yüzden duygularınıza esir olmadan, depresyondan uzak durmanız gerekmektedir.

DEPRESYONLA BAŞA ÇIKMANIZIN REÇETESİ HAZIR

Depresyonla mücadele etmeniz için bunlar faydalı olabilir:

Sağlıklı beslenmek depresyonla başa çıkmak için çok önemli bir etkendir. Yüksek besin değerleri yiyecekler tüketildiğinde, anne adayı kendini zinde ve sağlıklı hisseder.

Vücudun ihtiyacı olan günlük sıvı miktarının karşılanması, hem anne hem de bebek için çok yararlı olup, depresyonla baş etmeye yardımcıdır.

Spor yapmak hamiller için çok önemlidir. Kendinize zaman ayırdığınız için depresyon riski azalır. Spor sonrasında kendinizi enerjik ve iyi hissedersiniz.

Hobi edinmek, sosyal aktivitelere katılmanın stres üzerinde olumlu etkileri vardır. Dikkatinizi kendinize değil, başka insanlara odakladığınızda endişeleriniz hafifleyecektir.

Hamilelik döneminde kendizi salmamalı, bakımlı olmasınız. Dış görünüşünüzün bakımlı olması, enerjik ve neşeli hissetmenize yardımcı olacaktır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op.Dr. Meriç Çağrı Ağır

http://mericcagriagir.com/
www.instagram.com/drmerca

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Kaderleri doğar doğmaz böyle başlıyor! Kimi birayla, kimi de 'kötü ruhlar' için...Kaderleri doğar doğmaz böyle başlıyor! Kimi birayla, kimi de 'kötü ruhlar' için...
Sağlıklı bir gebelik için 5 öneri! 20'inci haftadan sonraki ağrıya dikkatSağlıklı bir gebelik için 5 öneri! 20'inci haftadan sonraki ağrıya dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamilelik dönemi hamilelikte duygu değişimleri

En Çok Okunan Haberler

Azra Akın, bebeğinin fotoğrafını ilk defa paylaştı

Azra Akın, bebeğinin fotoğrafını ilk defa paylaştı

Acun bombayı patlattı! O isim geri döndü!

Acun bombayı patlattı! O isim geri döndü!

Kendini sadece ona emanet ediyor!

Kendini sadece ona emanet ediyor!

'Ölümsüzlük bitkisi, cennetin asası' Aloe Vera'nın çözemeyeceği sorun yok!

'Ölümsüzlük bitkisi, cennetin asası' Aloe Vera'nın çözemeyeceği sorun yok!

Tek bir öpücük bakın neler neler yapıyor! İşte daha önce duymadığınız 9 şaşırtan fayda

Tek bir öpücük bakın neler neler yapıyor! İşte daha önce duymadığınız 9 şaşırtan fayda

Abartmamak imkansız! Geceye damga vuran milyon dolarlık kolye

Abartmamak imkansız! Geceye damga vuran milyon dolarlık kolye

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

80 binde bir görülen mucize! Böyle doğdu

80 binde bir görülen mucize! Böyle doğdu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

O özellik daha anne karnında belli oluyor

O özellik daha anne karnında belli oluyor

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın dört bir yanındaki annelerin yenidoğan bebeklerini karşılama ritüelleri

Kaderleri doğar doğmaz böyle başlıyor! Kimi birayla, kimi de 'kötü ruhlar' için...

Sağlıklı bir gebelik için 5 öneri! 20'inci haftadan sonraki ağrıya dikkat

Sağlıklı bir gebelik için 5 öneri! 20'inci haftadan sonraki ağrıya dikkat

80 binde bir görülen mucize! Amniyotik kesede doğan bebeğin inanılmaz anları

80 binde bir görülen mucize! Böyle doğdu

Bilime göre babalar kızlarının yaşamlarında oldukça etkili! Güçlü bir kadın olmak için...

Her babanın bilmesi gerekiyor! Araştırmaya göre...

Bebeği sallayarak uyutmak zararlı mı? İşte bilimsel açıklama

Bebeği sallayarak uyutmak zararlı mı? İşte bilimsel açıklama

Şaşkına çeviren yöntem! Küçük kızını 45 kiloluk Pitbull cinsi köpekle yatıran baba tepki topluyor

Kızını Pitbull cinsi köpekle yatıran baba tepki topluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.