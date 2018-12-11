Hamilelik hakkında batıl inançlar! O ülkenin kadınları bu dönemde evden çıkamıyor, bakın neden?

Henüz tıbbın ve teknolojinin fazla gelişmediği eski dönemlerde, insanlar açıklayamadıkları olayları batıl inançlarla anlamlandırmaya çalışmışlar. Bunlardan biri de hamilelik. Ancak hamilelik ve doğuma ilişkin batıl inançlar hala günlük yaşantımızı etkiliyor.

Hamilelik ile ilgili 10 garip batıl inanç

ANNE HAMİLEYKEN BALIK YERSE ÇOCUK UZUN SÜRE KONUŞAMAZ Neredeyse her türlü balık, özellikle nehir balığı, insanlar için tehlikeli olan parazitleri içerebilir. Sonuçlar, bir çocuğun yavaş konuşma gelişiminden çok daha ciddi olabilir. Ancak, balıklar yüksek sıcaklıkta pişirildiyse ya da donmuşsa, bunun için endişelenmeden yiyebilirsiniz. Tek istisnalar, ton balığı, köpek balığı, marlin, kılıç balığı, kral uskumru, turna ve diğerleri gibi bir çok cıva içeren balık türleridir. Hamile olduğunuzda bu balıkları yemek, hem siz hem de çocuğunuz için tehlikeli olabilir.

EVDE TÜM PENCERELERİ AÇMAK Sadece pencereler değil. Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna'da insanlar kapı, dolap, kutu, çekmece yani açılabilecek ne varsa açıyorlar. Bu eylemlerin rahim ağzı açıklığına yardımcı olacağına inanılıyor. Böyle bir inanç tabii ki doğru değil ama pencerelerin ve dolapların açılması -havalanması anne ve bebek için gereklidir.

BEYAZ YİYECEKLER YERSENİZ BEBEĞİN TENİ AÇIK RENK OLUR Beyaz bir cildin güzelliğin ölçütü olarak görüldüğü Hindistan ve Çin'de açık renkli gıdalar tüketmenin bebeğin cildine de etki edileceğine inanılıyor. Bu tabii ki doğru değil. Ten rengi sadece genlerin kombinasyonuna bağlıdır.

MEZARLIKTA YÜRÜMEK MUTSUZLUĞA YOL AÇAR İsrail, Doğu Avrupa ve Filipinler gibi birçok Arap ülkesi bu batıl inançları takip ediyor. Çocuğun atalarının ruhları tarafından çağrılabileceğine ya da çocuğun kötü bir öfke yaşayacağına ve çok fazla ağlayacağına inanılır. Bu mantıksız batıl inancın temeli, bazı dini kısıtlamalardan veya hamile bir kadını stresden korumak olabilir.

BOYNUNA YUMURTA KABUĞU TAKMAK Bazı Rus köylerinde, hamile kadınlar boyunlarına yumurta kabuğu asıyor. Yumurta güvenli olduğu sürece, çocuklarının da güvende olacağına inanıyorlardı.

BAHARATLI YİYECEKLER BEBEĞİN SAÇSIZ DOĞMASINA NEDEN OLUR Tayland ve Güneydoğu Asya'daki diğer ülkelerdeki insanlar buna inanıyor. Bazı insanlar baharatlı yiyecekleri yemenin gelecekteki bir çocuğun vizyonu için kötü olduğuna inanır. Baharatlı yiyeceklerin hamile bir kadın için en iyi seçim olmadığı doğrudur, ama başka sebeplerden dolayı. Her şeyden önce, baharatlı yiyecekler açlığı teşvik eder ve böylece kilo alımına katkıda bulunur. İkincisi, bazı baharatlar tıbbi özelliklere sahiptir. Örneğin, sarımsak hamilelik sırasında çok yararlıdır, ancak büyük miktarlarda yenirse, uterus kasılmaları ve idrar yolu tahrişine neden olabilir.

İSTEDİĞİNİZ HER ŞEYİ YEMELİSİNİZ Geçmişte, insanlar hamile kadınların istedikleri herşeyi yiyeceğine inanıyordu - vücudunun istediği her şey tam olarak ihtiyaç duyduğu şeydir. Bu batıl inanç hala farklı ülkelerden gelen birçok kişi tarafından inanılıyor. Gana'da, bir anne istediğini yemezse, bebeğinin çarpık bir boynu olacağını düşünür. İtalya, Türkiye, Yunanistan ve Mısır'da hamile kadının yemek kokusuna maruz kalması bebeğin doğum lekesiyle doağacağına inanılır. Ermenistan'da ise, bebeğin açgözlülükle büyüyeceği düşünülüyor. Modern tıp, beslenmeye daha uygun bir yaklaşım önermektedir: kimse ekstra kiloya ihtiyaç duymaz! Anneler doktorlarının görüşlerine güvenmelidir.

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ TAHMİN EDEBİLİRSİNİZ Bu, duymuş olabileceğiniz gerçekten popüler bir batıl inançtır. Birçok ülkede insanlar, bebeğin cinsiyetini, tahmin etmenin mümkün olduğuna inanıyorlar. Eğer bebeğin tekmeleri sol tarafta ise erkek, sağ tarafta ise kız olacağına inanılıyor. Ülkemizde de hamilenin karnı yuvarlak olursa kız, sivri olursa erkek çocuk doğurur şeklinde yaygın bir inanış vardır. Ne yazık ki, bu sadece gerçekle ilgisi olmayan bir batıl inançtır. Gelecekteki bebeğinizin cinsiyetini belirlemenin tek güvenilir yolu doktorunuzu ziyaret etmektir.

EVDEN ÇIKMAK YASAK Hint inanışına göre hamile kadınlar güneş ya da ay tutulmaları sırasında evlerinde kalmaz dışarı çıkarlarsa bebekleri yarık damak ya da başka bir şekil bozukluğuna neden olacağına inanılmaktadır. Pek çok eğitimli insan bile buna inanmaktadır.