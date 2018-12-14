Hamilelik sonrası kadın vücutları! Bunları moda dergilerinde görmüyoruz

Amerikalı fotoğrafçı Jade Beall, “Güzel Vücut Projesi” kapsamında hamile ve doğum yapmış kadınları fotoğrafladı.

Doğum öncesi ve sonrası kadın vücudunun nasıl göründüğünü ortaya koyan Jade Beall, çektiği fotoğrafları bir kitap haline getirdi.

Jade, "Bunu yaptığımda,birçok kadından yüzlerce e-posta aldım ve bu kadar sıkıcı, savunmasız ve kafa karıştırıcı bir zaman içinde, özellikle anneler için, gerçek vücut pozitifliği için bu büyük ihtiyaç ve istek olduğunu fark ettim. Doğum, sonrasında ve doğum sırasında kendilerini iyi hissetmek isteyen kadınları görünce çok şaşırdım. Böyle bir ihtiyaç olduğunu bilmiyordum'' diyor.

İşte Jade Beall’in objektifinden anne adayları ve annelerin vücutlarının gerçek görünüşleri…



