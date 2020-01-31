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Hamilelik spor yapmaya engel değil

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.01.2020 09:10 | Son Güncelleme

Hamileliğin bir hastalık gibi algılanmamasını belirten uzman fizyoterapist Nuriye Büyüktaş, bu dönemde aktif olmanın ve egzersiz yapmanın bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini ve ağrıları azalttığını söyledi.Çocuk sahibi olmanın heyecanı tüm aileyi sararken, anne adaylarının ise her şeyden uzak durmaya çalışmasının yanlış olacağını belirten Rommer International Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi uzman fizyoterapisti Nuriye Büyüktaş, "Hamilelik bir hastalık süreci değildir.

Hamilelik spor yapmaya engel değil

Hamileliğin bir hastalık gibi algılanmamasını belirten uzman fizyoterapist Nuriye Büyüktaş, bu dönemde aktif olmanın ve egzersiz yapmanın bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini ve ağrıları azalttığını söyledi.
Çocuk sahibi olmanın heyecanı tüm aileyi sararken, anne adaylarının ise her şeyden uzak durmaya çalışmasının yanlış olacağını belirten Rommer International Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi uzman fizyoterapisti Nuriye Büyüktaş, "Hamilelik bir hastalık süreci değildir. Hamilelik döneminde aktif olmak, egzersiz ve yürüyüş yapmak bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve hamilelik sürecinin ağrısız geçmesini sağlar. Bu dönemde hekim tarafından aksi bir durum belirtilmediği sürece hamileler egzersizlere devam etmelidir. Egzersizler bir uzman eşliğinde ve dikkatlice uygulanmalıdır. Hamilelikte koşu ve temas sporlarından kaçınılmalıdır. Bunun haricinde mekik çekme gibi karın stresini arttıran egzersizlerden uzak durulmalıdır. Hafif tempolu yürüyüş hem kan dolaşımı arttırmak hem de şişkinliklerin önüne geçmek üzere yapılabilir. Bazı hamileler bu süreci daha ağır geçiriyor. Bel, sırt ve pelvik ağrıları olabiliyor. Bu sorunlardan uzmanlardan destek alarak kurtulmak mümkündür" dedi.
Gebelik sürecinde rahim büyümesi ile birlikte idrar kesesine baskının arttığını belirten Büyüktaş, "Hamilelerde özellikle son dönemlerde sık idrara çıkma görülür. Sık idrara çıkmak normaldir. Eğer idrar kaçırma durumu oluyorsa bu durum normal değildir. Gebelik süreci bu durumu tedavi etmeye engel değildir. Böyle bir durum yaşayan gebelerin destek alması ileri ki dönemlerde oluşabilecek sorunları önler" diye konuştu.
Bel ağrıları için de tavsiyede bulunan Büyüktaş, "Sürekli bel ve sırt ağrıları olanlara bantlama, pelvik kemer, masaj ve terapatik egzersizler uyguluyoruz. Bu yöntemler rastgele yapılmamalıdır, bu alanda özel eğitim almış fizyoterapistler tarafından yapılmalıdır. Konforlu ve huzurlu bir gebelik için ev programı olarak verilen egzersizler ile tedavi desteklenmelidir. Bazı gebelerde ise özellikle merdiven inip çıkarken, arabadan inerken, yataktan kalkarken alt bölgede kasık ve bacağa vuran ağrı olur. Bu duruma yönelik uygun yöntemleri tedaviye dahil ederek gebelerin fonksiyonlarını ağrısız yapmasını sağlıyoruz" dedi.

Hamilelik spor yapmaya engel değil

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