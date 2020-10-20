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Hamilelik testi ne zaman, nasıl yapılır? Tek ve çift çizgi ne anlama gelir?

Perihan Gövel Perihan Gövel
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hamile olma şüphesi taşıyan kadınların şüphelerini gidermek için başvurduğu bir yöntem olan hamilelik testi, birçok anne adayına kolaylık sağlıyor. Yapılan bu testler sonucu zamandan tasarruf sağlanırken aynı zamanda heyecanınızı kısa bir sürede sevdiklerinizle paylaşmanıza fırsat sunuyor.

Hamilelik testi ne zaman, nasıl yapılır? Tek ve çift çizgi ne anlama gelir?

İçindekiler

  • Hamilelik Nedir?
  • Hamilelik Testi Nedir?
  • Hamilelik Belirtileri Nelerdir?
  • Hamilelik Testi Ne Zaman Yapılır?
  • Hamilelik Testinde çift Çizgi Ne Anlama Gelir?
  • Hamilelik Testinde Tek Çizgi Ne Anlama Gelir?
  • Hamilelik Testi Fiyatı Ne Kadardır?

Hamilelik testi kadınları zorlayıcı bir test olmayıp, birkaç belirti sonucu, merakı kısa zamanda gideren yardımcı durumundadır. Anne olmak için hazırlanan adayların sıkça tercih ettiği bu basit yöntem, eczanelerden rahatlıkla temin edilebilir. Büyük oranda doğru sonucu yansıtıyor olması ile güven teşkil etmesinin yanı sıra pratik olması da oldukça ilgiyi artırıyor. Öyleyse “hamilelik testi ne zaman yapılır, tek ve çift çizgi ne anlama gelir?” gelin hep birlikte bakalım.

Hamilelik Nedir?

Hamilelik, kadının yumurtalıklarından atılmış yumurta ile erkekten gelen spermin döllenmesi sonucu kadının içi organ ve dokularıyla sayesinde meydana gelen değişiklikler ve bunun sonucunda bir süreç başlama durumudur. Hamilelik oluşumunu etkileyen birçok etken vardır. Cinsel ilişki sırasında korunmasız ve düzenlilik durumu varsa bu süreçte zamanlamaya dikkat etmek gerekir. Yumurtlama dönemi doğru ayarlandığında hormonal bir bozukluk olmadığı sürece yapılan planlar şaşmayacaktır. Planlar sonucu ortaya hamilelik süreci doğacaktır. Gebelik adı da verilen bu hamilelik süreci ortalama 37-40 hafta sürmektedir.

Hamilelik Testi Nedir?

Döllenme sonucu meydana gelen komplike bir sürecin, kadın vücudunda ortaya çıkardığı bazı belirtiler ve değişen hormonlar sebebiyle farklılıklar ortaya çıkar. Bu belirtileri anlayabilmek için doktor kontrolüne giderek ultrasona girilmesi gerekir. Ancak günümüzde bu belirtilerin sonucunu daha kolay öğrenebilmenin pratik yöntemi olan hamilelik testi, oldukça gelişmiş durumdadır. Sıklıkla tercih edilen hamilelik testi, yüzde 98 oranda doğru sonuç vermektedir. Bu da kullanan kişilere ve kullanıcı adaylara güven sağlamaktadır. Bu sonuçların getirileri gibi hamilelik testi yapma oranı da oldukça yüksektir.
Hamilelik Testi Adet Gecikmesinden Kaç Gün Sonra Yapılır?
“Hamilelik testi adet gecikmesinden kaç gün sonra yapılır?” sorusu bu testi yapacakların en fazla merak ettiği bir diğer detaydır. Adetin 1 gün gecikmesi ile yapılan testin %80 oranında, 3 gün gecikmeyle %90 oranında, 7 gün gecikmesiyle de %96 oranında doğruluk payı bulunmaktadır. 10 günden sonra ise yanılma ihtimalinin yok denecek kadar az olduğu bilinmektedir.

Hamilelik Belirtileri Nelerdir?

Hormonal değişiklikler sonucu kadın vücudunda birçok etkileşim olup farklı bir süreç meydana gelir. Bu sürecin iç organlar ve cilt üzerinde oluşturduğu olumlu etkiler yanında olumsuz etkileri de oldukça fazladır. Gebelik testi pozitif çıkan anne adaylarında bu süreçte meydana gelen belirtiler;

Adet gecikmesi: Diğer belirtiler olmaksızın yalnızca hamileliği ifade etmediği gibi şüpheleri kesinleştirmek için hamilelik testine ihtiyaç vardır.
Sık idrara çıkma: Hormonal değişiklik sonucu vücut içi organların gösterdiği farklılıklar sebebiyle hamileliğin erken dönemlerinde görülür. İlerleyen zamanlarda gelişen bebeğin ağırlaşarak idrar kesesine baskı yapması ile de görülebilir.
Koku hassasiyeti: Hamilelik başlangıcı ve süreci boyunca devam edebilen gıda ve çeşitli kokulara hassasiyet, tiksinme, rahatsız olma durumları meydana gelebilir.
Halsizlik: En sık görülen belirtilerden biri de halsizlik ve yorgunluk halidir. Vücutta progesteron hormonunun artması sonucu annenin sürekli bir uyku hali durumu vardır.
Baş dönmesi: ilk haftalarda sıklıkla meydana gelen baş dönmesi, göz kararması ve hatta bazı durumlarda bayılma söz konusu olabilir.
Mide bulantısı: İlk üç ayında sıklıkla gözlemlenen mide bulantısı, kusma durumu ilerleyen süreçte de yaşanabilir. Kokulara karşı hassasiyet süreci anneyi olumsuz etkileyerek sürekli bir kusma durumu oluşturabilir. Yalnız mide bulantısı birçok şey sonucu olabileceğinden tek başına yeterli bir belirti değildir.
Aşerme: Farklı gıda ve besinlere karşı ani istek ve vazgeçememe durumu sağlayan aşerme, hamileliğin en belirgin özelliklerinden biridir.
Duygusallık durumu: Hormonal değişim sonucu meydana gelen aşırı gülme ve ağlama hatta alınganlık durumları hamilelik süreci boyunca meydana gelebilir.

Bunlar ve bunlar gibi birkaç belirtileri daha olan hamilelik sürecine giriş, tahmin sonucuna bırakılmayacak kadar önemlidir ve bir hamilelik testi yapma ile öğrenilip gerekli tedbirler alınmasında fayda vardır.

Hamilelik Testi Ne Zaman Yapılır?

Hamile olma şüphesi taşıyan kadınların tereddütlerini gidermek için yapılan hamilelik testinin ne zaman yapılacağı adet düzenine göre değişmektedir. Düzenli adet gören kişilerde iki hafta sonucunda yani beklenen adet sürecinin bitiminin hemen ardından 1-2 gün içerisinde belli olur. Adet düzensizliği olan kişilerde bu durum değişiklik gösterir. Evde kullanılan hamilelik testleri farklılık gösterebilir. Testin sonucu bazen adet dönemi bitmeden 5 gün önce de sonuç verebilir. Buda her zaman yüzde 100 doğru olmadığı sonucunu gösterir.

Hamilelik Testinde çift Çizgi Ne Anlama Gelir?

Hamilelik testi, idrar örneğiyle yapılır. Sabahın ilk vakitlerinde alınan idrar sonucunun güvenilir olma olasılığı daha yüksektir. Test sonucunda çift çizgi olması, hamilelik testinin pozitif olduğunu gösterir. Hamilelik testi pozitif olması durumu, insan koryonik gonadotropi (hCG) beta hormonunun pozitif olduğunu ifade eder.

Hamilelik Testinde Tek Çizgi Ne Anlama Gelir?

Hamilelik testi, aynı şekilde idrar örneği ile yapılarak bir kaba alınır ve renk değişimine göre testin sonucu belli olur. Test üzerindeki çizgi tek ise bu hamileliğin negatif olduğunu yani hamile olmadığınızı gösterir. Evde yapılan testler bazı durumlarla yanlış olabilir. Hamilelik testi sonuçları negatif çıktığı halde şüphe duyduğunuz durumlarla sağlık kuruluşlarına başvurmanız önerilir.
Hamilelik Testi Adet Gecikmesinden Kaç Gün Sonra Yapılır?
Hamilelik testinin yapılabilmesi için belli adet dönemi düzenine dikkat edilmesi gerekir. Genellikle 28-35 gün arası süren adet döngüsünde belirli zamanlarda bozukluk yaşanabilir. Stres, sıkıntı, kilo alımı, hastalık, ilaç kullanımı, egzersiz vb. durumlarda gecikme olabilir. Hamilelik testi adet gecikmesinden 35 günü aşma durumunda hamilelik testi yapılabilir.

Hamilelik Testi Fiyatı Ne Kadardır?

Günümüzde sıkça tercih edilen hamilelik testi evde yapma imkanı sunularak kolaylık sağlıyor. Bu kolaylık ve rahat ulaşım sayesinde istenilen sonuç, zamandan tasarruf edilerek daha hızlı elde ediliyor. Hamilelik testi fiyat bakımından 10 TL ile 100 TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Hamilelik testi sonucu tüm yaşantınızı değiştireceğinden. Bu testin yanı sıra bir doktor gözetimi altında devam etmenin sağlığınız açısından faydası olacağını hatırlatmak isteriz.

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