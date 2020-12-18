Hamilelikte cinsellik olmalı mı, olmamalı mı? Bu konuya ilişkin belki yüzyıllardır birçok şey söylenmiş ve elbette birçok yanlış bilgi de nesilden nesle aktarılmıştır. Oysaki hamilelik dönemlerinde cinselliğe ilişkin dinlemeniz gereken en önemli kişinin doktorunuz ve kendiniz olduğunu söyleyerek konumuza başlayabiliriz.
Biraz önce de söylediğimiz gibi hamileliğiniz esnasında cinsel yaşantınıza ilişkin çevrenizin söyledikleri değil, bedeninizin ve sizin ne söylediğiniz önemlidir. Eğer doktorunuzun yönlendirmelerinde ya da sağlık durumunuzda ekstrem bir durum söz konusu değilse bunun belirleyicisi tamamen siz olmalısınız.
Hamileliğin ilk üç ayında genellikle birçok anne adayında mide bulantısı, baş dönmesi ve sürekli uyku hali yaşandığı görülür. Tüm bunlara rağmen aynı zamanda hormonlara bağlı olarak cinsel arzunuzun arttığını da hissedebilirsiniz. Bu nedenle hamileliğinizin ilk üç ayında bebeğin cinsel ilişkiden zarar görebileceği gibi söylentiler nedeniyle cinselliğinizi engellemenize hiç gerek yok diyebiliriz. Tabii ki doktorunuz bu konuda ayrıca bir uyarıda bulunmamışsa...
İkinci trimestere geçmenizle birlikte hamileliğinizin ilk trimester döneminde yaşadığınız mide bulantısı, baş dönmesi ve uyku hali gibi belirtiler geride kalır. Bedeniniz artık hamileliğe alışmış olacağından dolayı kendinizi daha iyi ve daha rahat hissedeceğiniz bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Bu nedenle cinsel yaşamınız da ilk döneme göre daha rahat bir evreye giriyor diyebiliriz. Cinselliğin daha normal bir seyirde yaşanabileceği ikinci trimester döneminde karnınız daha belirgin olacağı için seks pozisyonlarınızı tamamen bedeninizin rahat edeceği pozisyonlarda belirlemeniz gerekir. Ancak yine belirtmeliyiz ki, bu dönemde de cinsellik doktor kontrolünde yaşamanız gereken bir süreçtir. Eğer doktorunuz tarafından herhangi bir risk görülmüyorsa cinselliğin hem siz hem de partneriniz açısından son derece rahatlatıcı etkileri olacağına inanabilirsiniz. Ve tabii ki bu durum bebekle beraber değişecek olan ilişkiniz için de olumlu bir etki sağlar.
Üçüncü trimester dönemi de diğer dönemlerde olduğu gibi anne adayının isteklerinin dikkate alınması gereken dönemlerden birisidir. Bu dönemde uterusun büyümesinden dolayı yalancı kasılmalar yaşayabilir, bunlardan kaynaklı olarak da cinselliği ikinci plana itmeyi isteyebilirsiniz. Fakat eğer cinsel ilişki yaşayacak olursanız pelvisteki kasılmalar orgazmın yoğunluğunu artırarak daha fazla haz almanıza yardımcı olabilir. Tabii ki bu dönemde de doktora danışarak temkinli bir cinsel ilişki yaşamanızın hem siz hem de bebeğiniz için önemli olduğunu unutmamalısınız.
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