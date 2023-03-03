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Hamilelikte diş ağrısı ne zaman başlar, nasıl geçer? Hamilelikte diş ağrısına iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü tarifi nedir?

26.02.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik dönemi fiziksel ve hormonal değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Gebelik süresince yaşanan çeşitli sorunlar baş gösterebilir. Diş ağrısının yaşanması da hamilelik döneminde yaşanabilen bir durumdur. Hamilelik süresince yaşanan diş ağrısı doğal bir süreç olsa da anne adayı için oldukça sıkıntılı bir süreç olabiliyor. Hamilelikte diş ağrısı neden olur?

Hamilelikte diş ağrısı ne zaman başlar, nasıl geçer? Hamilelikte diş ağrısına iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü tarifi nedir?

Gebelikte sıklıkla karşılaşılan rahatsızlıklardan biri diş ağrısıdır. Hamilelikte yaşanan diş ağrısında ilaç kullanımı da sıkıntılı olabilir. Hamilelikte anne tükettiği besinleri bebeği ile paylaştığı için aldığı vitaminler azalır. Bu sebeple diş ağrısı gibi durumlarla hamilelik dönemlerinde karşılaşılabilir. Diş ağrısı normal dönemde bile zorlu bir dönem olduğu için hamilelik döneminde çok daha sıkıntı yaratır. Hamilelikte meydana gelen diş ağrılarına çeşitli çözümler önerilebilir. Doğal metotlar ağrının hafiflemesi için bu süreçte yardımcı olabilmektedir.

Hamilelikte diş ağrısı ne zaman başlar?

Hamilelik döneminde meydana gelen hormonal değişimler ile hem fiziksel hem ruhsal değişimler olabilir. Yaşanan bu değişimlerle vücut dış etkenlere karşı savunmasız kalabilir. Bu durumda diş ağrısı gibi sorunların yaşanması da oldukça normaldir. Hamilelik döneminde diş ağrısı her dönemde ortaya çıkabilir. Bazı gebeler ise hiç diş ağrısı yaşamadan hamilelik sürecini tamamlayabilir. Hamilelikte diş ağrısı yaşamanın belirli bir haftası veya ayı bulunmamaktadır. Bununla beraber 2. ve 8. aylar arasında diş ağrısının daha riskli olduğu düşünülür.

Hamilelikte diş ağrısı nasıl geçer?

Hamilelikte diş ağrısı ciddi bir problemdir. Diş ağrısının geçmesi için çeşitli taktikler uygulanabilir. Öncelikli olarak ağrının yerini tespit etmek gerekir. Ağrının şiddeti de çok önemlidir. Eğer gebe çok şiddetli bir ağrı yaşıyorsa mutlaka bir doktora görünmelidir. Hamilelikte diş ağrısı çekenler için evde uygulanabilecek yöntemler mevcuttur. Gebenin diş ağrısı hafif düzeyde ise bu uygulamalara baş vurulabilir. Bu yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Diş fırçalamak ağrıyan dişin hafif bir şekilde fırçalanması ağrıyı azaltabilir.
  • Gargara yapmak tuzlu su ile yapılan gargara ağrıyı azaltabilir.
  • Çene üzerine veya yüzün şişen bölgesine soğuk kompres uygulandığında ağrıyı hafifletmesi beklenir.
  • Yemek yerken ağrıyan dişe gelmemesine dikkat edilmelidir.

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Hamilelikte diş ağrısına iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü de ağrıya iyi gelen doğal yöntemlerden birisidir. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun hamilelik döneminde diş ağrısı yaşayan gebelere önerdiği kürü şu şekildedir:

  • Diş eti iltihabı için nar suyu ile yapılan gargara diş eti iltihabına iyi gelecektir.
  • Diş eti çekilmesi için bir tatlı kaşığı yaban kekiğini bir bardak suda kaynatın. Soğuduktan sonra sabah, öğle, akşam diş fırçası ile ağrıyan yerlere uygulayın.

Hamilelikte diş ağrısına ne iyi gelir?

Hamilelikte diş eti ağrısı ve diş ağrısı sıklıkla yaşanmaktadır. Gebeler hamilelik döneminde diş ağrısı yaşadığında çok sıkıntılı bir süreç olabilmektedir. Bu sebeple hamilelikte diş ağrısı çözümü çok büyük önem taşımaktadır. Hamilelik süresince ilaç kullanımı riskli olduğundan bilinçsiz şekilde ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Şiddetli ağrılarda mutlaka doktora başvurulup uygun görülen ilacın kullanılması gerekir. Gebelikte şiddetli diş ağrısına çözüm olarak en doğrusu bir uzmana görünmektir. Genel olarak diş ağrısını önlemek için evde uygulanacak yöntemleri şöyle özetleyebiliriz:

  • Düzenli olarak dişler fırçalanmalıdır.
  • Beslenme düzenine dikkat edilmelidir.
  • Diş ağrısı olduğunda zamanında müdahale yapılmalı, ertelenmemelidir.
  • Hamilelik öncesinde diş bakımını tamamlamalı ve var olan problemler ortadan kaldırılmalıdır.
  • Hamilelik döneminde yaşanan diş ağrılarında bir uzman eşliğinde çözüm bulunmalıdır.


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