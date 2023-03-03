KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Hamilelikte beslenme nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli? Hamilelikte beslenme listesi önerileri nelerdir?

Hamilelikte beslenme nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli? Hamilelikte beslenme listesi önerileri nelerdir?

22.02.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik döneminde en önemli konulardan biri beslenme düzenidir. Hamileliğin başlamasından itibaren beslenme düzeni değiştirilmeli ve doktor kontrolünde doğru besinlerin tüketilmesine özen gösterilmelidir. Bebeğin gelişmesi doğrudan annenin beslenme düzenine bağlıdır. Anne doğum anına kadar bebeğini doğrudan kendi besler bu sebeple de annenin beslenme şekli büyük önem kazanır. Hamilelikte beslenme nasıl olmalıdır?

Hamilelikte beslenme nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli? Hamilelikte beslenme listesi önerileri nelerdir?

İçindekiler

  • Hamilelik öncesi beslenme nasıl olmalıdır?
  • Hamilelikte nasıl beslenilmeli?
  • Hamilelikte beslenme listesi nasıl olmalı?
  • Hamileliğin ilk aylarında beslenmede dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
  • Hamilelikte beslenme aylara göre nasıl olmalıdır?

Hamilelik süreci bebeğin gelişimi için çok önemlidir. Bebeğin doğru bir şekilde gelişimini tamamlayabilmesi için anne karnında doğru besinlerle beslenmesi gerekir. Anne adayı bu süreçte kendinden çok bebeğinin gelişimini önemser. Bu sebeple hamilelik döneminde sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak gerekir. Gebenin iletişim hâlinde olduğu doktoru tarafından da önerilebilen beslenme düzeni hem anne adayının hem bebeğin sağlığı açısından gereklidir. İlk aylardan itibaren bir besin düzeni oturtmak ilerleyen süreçlerinde daha kolay atlatılmasına sebep olur.

Hamilelik öncesi beslenme nasıl olmalıdır?

Hamileliğin her döneminde beslenme düzenine dikkat etmek gerekir. Nasıl ki hamilelik sürecinde beslenmeye dikkat ediliyorsa hamilelik planlandığı andan itibaren de beslenmeye dikkat edilmelidir. Hamilelik öncesi dönemde eğer hamilelik planlaması varsa beslenmeyi düzenleyerek hem hamile kalma şansı artırılabilir hem de bu sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlar. Hamilelik öncesi dönemde bebek sahibi olmaya karar verildiğinde beslenme açısından bir düzen oturtulabilir. Bir çeşit hazırlık dönemi olan bu süreçte dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Anne adayının demir eksikliğine dikkat etmesi gerekir. Demirden yüksek et, tavuk, balık, yumurta, pekmez, yeşil yapraklı sebzeler gibi gıdaların tüketiminin artırılması gerekir.
  • Hamilelik öncesi kilo kontrolü önem taşır. Çok kilolu olmak sorun olacağı gibi fazla zayıf olmak da sıkıntı yaratacaktır.
  • Düzenli yapılan egzersiz ve yürüyüş önem taşımaktadır.
  • Hamilelik öncesi kalsiyum ve folik asit oranlarının yüksek olması hamilelik sürecine hazırlık sağlayacaktır.
  • Anne adaylarının sigara ve alkol tüketimini bırakması gerekir.

Hamilelikte nasıl beslenilmeli?

Sağlıklı bir hamilelik süreci geçirebilmek için yapılması gereken en önemli konulardan biri doğru bir beslenme düzeni oluşturmaktır. Yeterli ve dengeli beslenmek bebeğin bedensel ve zihinsel gelişimini tamamlamasına direk bir etki eder. Gebeliğin ilk aylarından itibaren doktor kontrolünde düzenli bir beslenme alışkanlığı edinmek gerekir. Hamilelik sürecinde beslenme mutlaka dengeli olmalıdır. Tüm besin gruplarından doğru miktarda besin alımı gerçekleşmelidir. Gebelikte bebeğin ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineraller anne tarafından bebeğe aktarıldığı için annenin beslenme süreci daha da önem kazanır. Hamilelikte sağlıklı beslenme düzeni sağlayabilmek için anne adaylarının alması gereken besin gruplarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Protein: Hamilelik döneminde protein ihtiyacı daha fazla olur. Anne adayı protein ihtiyacını hem hayvansal hem bitkisel proteinden sağlayabilir. Et, süt, yumurta, tavuk, balık, bakla, kuru fasulye, bezelye, nohut gibi besinler gerekli protein ihtiyacının alımına destek sağlayacaktır.
  • Kalsiyum: Bebeğin kemik ve diş gelişimi için annenin alması gereken kalsiyum miktarı gebelik sürecinde artar. Süt ve süt ürünleri, yeşil sebzeler, ceviz, badem, fındık gibi kuru yemişler kalsiyum açısından zengin gıdalardır.
  • Folik asit: Bebeğin omurga gelişiminin tamamlanması için gerekli olan folik asit genel olarak yumurta, yeşil sebzeler, bakla, bezelye, turunçgiller gibi besinlerde bulunur.
  • Vitaminler: Özellikle A, B12 ve C vitaminleri bebeğin gelişimi için gerekli olan vitaminlerdir. Anne adayı bu vitaminleri alabilmek için sebze ve meyve, havuç, kayısı, yumurta, süt ve süt ürünleri açısından zengin beslenmelidir.

İlginizi Çekebilir

Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir?

Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir?

 Hamileliğin ilk haftalarında kasık ağrısı ne kadar sürer?

Hamileliğin ilk haftalarında kasık ağrısı ne kadar sürer?

 Hamilelikte cinsellik nasıl olmalı?

Hamilelikte cinsellik nasıl olmalı?

 Hamilelikte ishal olunur mu?

Hamilelikte ishal olunur mu?

 Hamilelikte karın ağrısı normal mi?

Hamilelikte karın ağrısı normal mi?

Hamilelikte beslenme listesi nasıl olmalı?

Hamilelikte beslenme çok önemlidir. Her annenin beslenme ihtiyacı farklı olabileceği için en doğru beslenme düzeni gebenin doktoru tarafından oluşturulabilir. Genel olarak örneklersek bir hamilenin günlük beslenme listesinde kahvaltıda süt, yumurta, bal, peynir gibi gıdalar ile iki dilim ekmek tüketilebilir. Öğle yemeğinde sebze yemeği, bir porsiyon meyve tüketilebilir. Akşam yemeğinde çorba, et yemeği, yoğurt gibi besinler tüketilebilir. Hamilelikte beslenme programı oluşturmak ilerleyen dönemler de dahil olmak üzere rahat bir gebelik geçirmeye fayda sağlar. Hamilelikte beslenme önerileri şu şekilde özetlenebilir:

  • Hamilelik süresince öğünlere dikkat edilmelidir.
  • Açlık süresini fazla açmadan günde üç öğün beslenmeye özen gösterilmelidir.
  • Hamilelikte beslenme düzenine mutlaka doktora danışarak karar vermek gerekir.
  • Hamilelik döneminde kahvaltı alışkanlığı önemlidir. Gebenin kan şekerini dengelemek için kahvaltı yapılması çok önemlidir.
  • Hamilelik döneminde çok fazla sıkı diyetler yapılmamalıdır.
  • Gebelik süresince aşerme durumları olabilir ve anne adayının istediği besinleri tüketmesi daha doğru olur.
  • Anne adayı mutlaka sigara ve alkolden uzak durmalıdır.
  • Tuz tüketiminde mutlaka iyotlu tuz tercih edilmelidir. İyot bebeğin gelişimi için önemli bir maddedir.
  • Gebelikte işlenmiş etlerden kaçınılmalıdır.
  • Sucuk, sosis, salam gibi gıdalardan hamilelik süresince uzak durulmalıdır.
  • Çay ve kahve gibi kafeinli gıdalardan kaçınılmalıdır.
  • Su tüketimine dikkat edilmelidir.
  • Posalı gıdalar tüketilmelidir.
  • Gıdaların iyice temizlenmesi çok önemlidir.
  • Fazla yağlı, şekerli ve tuzlu gıdalardan uzak durulmalıdır.
  • İlaç kullanımına çok dikkat edilmelidir. Doktora danışmadan hiçbir ilaç alınmamalıdır.

Hamileliğin ilk aylarında beslenmede dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Hamileliğin ilk aylarında beslenme için sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak gerekir. Hamileliğim ilk aylarında beslenme sağlıklı olursa gebeliğin ilerleyen dönemleri için çok önemlidir. Hamileliğin ilk aylarında mide bulantısı ve mide rahatsızlıkları baş gösterebilir. Bu gibi durumları engelleyebilmek için sabah kalkınca kıtır ekmek, galeta, ekmek gibi besinler mide suyunu önler. Meyve suları, asitli içecek tüketiminden kaçınılmalıdır. Çiğ sebze ve meyveyi bu dönem fazla tüketmemek gerekir. Sıvı ihtiyacını karşılamak bu dönemde çok önemlidir. Protein alımına da bu dönemde dikkat edilmelidir. Hamileliğin ilk aylarında beslenme önerileri ve dikkat edilmesi gerekenler:

  • Hamileliğin ilk ayları riskli dönem olarak kabul edilir. Bu nedenle tüketilen et ürünlerinin iyi pişmiş olması gerekir.
  • Öğünlerde sebze, meyve, protein ve tahıl dengesi kurulmalı ve bu değerler bakımından zengin içerikler tüketilmelidir.
  • Bebeğin gelişimi için mutlaka doğal ve sağlıklı temiz beslenmeye geçilmelidir.
  • Anne adayı vejetaryen ya da vegansa alternatif protein kaynaklarına yönelmeli ve günlük protein ihtiyacını karşılamalıdır.

Hamilelikte beslenme aylara göre nasıl olmalıdır?

Hamilelikte beslenme hafta hafta belirlenmeli ve bir beslenme düzeni oluşturulmalıdır. Hamileliğin ilk üç ayı olan ilk trimesterda bol su almaya dikkat edilmelidir. Yüksek lif içerikli tahıl ürünleri tercih edilebilir. Bebeğin ilk üç ay gelişimi için çok önemli olduğundan kalsiyum ve protein alımına da özen gösterilmelidir. Yine aynı şekilde folik asit de bebeğin gelişimi için önemli bir maddedir.

Hamileliğin ikinci üç aylık dönemi olan ikinci tirimesterda kuru baklagiller ve tahıl ürünleri tüketmek önemlidir. Bu dönemde C vitamini alımı önemlidir. C vitamini alımı D vitamini emilimini arttırdığı için önemlidir. Bu dönemde bol meyve ve sebze tüketimi ile birlikte su tüketimine de özen gösterilmelidir. Hamileliğin son dönemi olan üçüncü trimesterda ise besin değeri olarak fazla ama yağ oranı olarak düşük gıdalar tercih edilmelidir. Fazla tuzlu ve şekerli gıdalardan uzak durulmalıdır. Protein, potasyum ve magnezyum açısından zengin gıdalar tüketimelidir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamilelikte diş ağrısına iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürüHamilelikte diş ağrısına iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü
Bir buçuk yıldır saçını yıkamıyordu! Başına gelenler...Bir buçuk yıldır saçını yıkamıyordu! Başına gelenler...
Uzmanı anında gençleştiren saç rengini açıklandı! En az 10 yaş...Uzmanı anında gençleştiren saç rengini açıklandı! En az 10 yaş...
Anahtar Kelimeler:
gebelikte beslenme hamilelikte beslenme hamilelikte beslenme listesi posa zihin

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Görüntülenince rahatsız olup tepki gösterdi! "Neden çekiyorsunuz?"

Görüntülenince rahatsız olup tepki gösterdi! "Neden çekiyorsunuz?"

Başarısız botoks başına bela oldu! "Seri katil gibi..."

Başarısız botoks başına bela oldu! "Seri katil gibi..."

50 yaşındaki Jennifer Garner'ın genç görünümünün sırrı

50 yaşındaki Jennifer Garner'ın genç görünümünün sırrı

Ağdacı nefret ettiği müşteri davranışlarını ifşaladı

Ağdacı nefret ettiği müşteri davranışlarını ifşaladı

Bulduğu mucizevi karışım derz aralarını tertemiz yaptı

Bulduğu mucizevi karışım derz aralarını tertemiz yaptı

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.