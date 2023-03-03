Hamilelikte beslenme nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli? Hamilelikte beslenme listesi önerileri nelerdir?

Hamilelik süreci bebeğin gelişimi için çok önemlidir. Bebeğin doğru bir şekilde gelişimini tamamlayabilmesi için anne karnında doğru besinlerle beslenmesi gerekir. Anne adayı bu süreçte kendinden çok bebeğinin gelişimini önemser. Bu sebeple hamilelik döneminde sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak gerekir. Gebenin iletişim hâlinde olduğu doktoru tarafından da önerilebilen beslenme düzeni hem anne adayının hem bebeğin sağlığı açısından gereklidir. İlk aylardan itibaren bir besin düzeni oturtmak ilerleyen süreçlerinde daha kolay atlatılmasına sebep olur.

Hamilelik öncesi beslenme nasıl olmalıdır?

Hamileliğin her döneminde beslenme düzenine dikkat etmek gerekir. Nasıl ki hamilelik sürecinde beslenmeye dikkat ediliyorsa hamilelik planlandığı andan itibaren de beslenmeye dikkat edilmelidir. Hamilelik öncesi dönemde eğer hamilelik planlaması varsa beslenmeyi düzenleyerek hem hamile kalma şansı artırılabilir hem de bu sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlar. Hamilelik öncesi dönemde bebek sahibi olmaya karar verildiğinde beslenme açısından bir düzen oturtulabilir. Bir çeşit hazırlık dönemi olan bu süreçte dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:

Anne adayının demir eksikliğine dikkat etmesi gerekir. Demirden yüksek et, tavuk, balık, yumurta, pekmez, yeşil yapraklı sebzeler gibi gıdaların tüketiminin artırılması gerekir.

Hamilelik öncesi kilo kontrolü önem taşır. Çok kilolu olmak sorun olacağı gibi fazla zayıf olmak da sıkıntı yaratacaktır.

Düzenli yapılan egzersiz ve yürüyüş önem taşımaktadır.

Hamilelik öncesi kalsiyum ve folik asit oranlarının yüksek olması hamilelik sürecine hazırlık sağlayacaktır.

Anne adaylarının sigara ve alkol tüketimini bırakması gerekir.

Hamilelikte nasıl beslenilmeli?

Sağlıklı bir hamilelik süreci geçirebilmek için yapılması gereken en önemli konulardan biri doğru bir beslenme düzeni oluşturmaktır. Yeterli ve dengeli beslenmek bebeğin bedensel ve zihinsel gelişimini tamamlamasına direk bir etki eder. Gebeliğin ilk aylarından itibaren doktor kontrolünde düzenli bir beslenme alışkanlığı edinmek gerekir. Hamilelik sürecinde beslenme mutlaka dengeli olmalıdır. Tüm besin gruplarından doğru miktarda besin alımı gerçekleşmelidir. Gebelikte bebeğin ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineraller anne tarafından bebeğe aktarıldığı için annenin beslenme süreci daha da önem kazanır. Hamilelikte sağlıklı beslenme düzeni sağlayabilmek için anne adaylarının alması gereken besin gruplarını şöyle sıralayabiliriz:

Protein: Hamilelik döneminde protein ihtiyacı daha fazla olur. Anne adayı protein ihtiyacını hem hayvansal hem bitkisel proteinden sağlayabilir. Et, süt, yumurta, tavuk, balık, bakla, kuru fasulye, bezelye, nohut gibi besinler gerekli protein ihtiyacının alımına destek sağlayacaktır.

Hamilelik döneminde protein ihtiyacı daha fazla olur. Anne adayı protein ihtiyacını hem hayvansal hem bitkisel proteinden sağlayabilir. Et, süt, yumurta, tavuk, balık, bakla, kuru fasulye, bezelye, nohut gibi besinler gerekli protein ihtiyacının alımına destek sağlayacaktır. Kalsiyum: Bebeğin kemik ve diş gelişimi için annenin alması gereken kalsiyum miktarı gebelik sürecinde artar. Süt ve süt ürünleri, yeşil sebzeler, ceviz, badem, fındık gibi kuru yemişler kalsiyum açısından zengin gıdalardır.

Bebeğin kemik ve diş gelişimi için annenin alması gereken kalsiyum miktarı gebelik sürecinde artar. Süt ve süt ürünleri, yeşil sebzeler, ceviz, badem, fındık gibi kuru yemişler kalsiyum açısından zengin gıdalardır. Folik asit: Bebeğin omurga gelişiminin tamamlanması için gerekli olan folik asit genel olarak yumurta, yeşil sebzeler, bakla, bezelye, turunçgiller gibi besinlerde bulunur.

Bebeğin omurga gelişiminin tamamlanması için gerekli olan folik asit genel olarak yumurta, yeşil sebzeler, bakla, bezelye, turunçgiller gibi besinlerde bulunur. Vitaminler: Özellikle A, B12 ve C vitaminleri bebeğin gelişimi için gerekli olan vitaminlerdir. Anne adayı bu vitaminleri alabilmek için sebze ve meyve, havuç, kayısı, yumurta, süt ve süt ürünleri açısından zengin beslenmelidir.

Hamilelikte beslenme listesi nasıl olmalı?

Hamilelikte beslenme çok önemlidir. Her annenin beslenme ihtiyacı farklı olabileceği için en doğru beslenme düzeni gebenin doktoru tarafından oluşturulabilir. Genel olarak örneklersek bir hamilenin günlük beslenme listesinde kahvaltıda süt, yumurta, bal, peynir gibi gıdalar ile iki dilim ekmek tüketilebilir. Öğle yemeğinde sebze yemeği, bir porsiyon meyve tüketilebilir. Akşam yemeğinde çorba, et yemeği, yoğurt gibi besinler tüketilebilir. Hamilelikte beslenme programı oluşturmak ilerleyen dönemler de dahil olmak üzere rahat bir gebelik geçirmeye fayda sağlar. Hamilelikte beslenme önerileri şu şekilde özetlenebilir:

Hamilelik süresince öğünlere dikkat edilmelidir.

Açlık süresini fazla açmadan günde üç öğün beslenmeye özen gösterilmelidir.

Hamilelikte beslenme düzenine mutlaka doktora danışarak karar vermek gerekir.

Hamilelik döneminde kahvaltı alışkanlığı önemlidir. Gebenin kan şekerini dengelemek için kahvaltı yapılması çok önemlidir.

Hamilelik döneminde çok fazla sıkı diyetler yapılmamalıdır.

Gebelik süresince aşerme durumları olabilir ve anne adayının istediği besinleri tüketmesi daha doğru olur.

Anne adayı mutlaka sigara ve alkolden uzak durmalıdır.

Tuz tüketiminde mutlaka iyotlu tuz tercih edilmelidir. İyot bebeğin gelişimi için önemli bir maddedir.

Gebelikte işlenmiş etlerden kaçınılmalıdır.

Sucuk, sosis, salam gibi gıdalardan hamilelik süresince uzak durulmalıdır.

Çay ve kahve gibi kafeinli gıdalardan kaçınılmalıdır.

Su tüketimine dikkat edilmelidir.

Posalı gıdalar tüketilmelidir.

Gıdaların iyice temizlenmesi çok önemlidir.

Fazla yağlı, şekerli ve tuzlu gıdalardan uzak durulmalıdır.

İlaç kullanımına çok dikkat edilmelidir. Doktora danışmadan hiçbir ilaç alınmamalıdır.

Hamileliğin ilk aylarında beslenmede dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Hamileliğin ilk aylarında beslenme için sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak gerekir. Hamileliğim ilk aylarında beslenme sağlıklı olursa gebeliğin ilerleyen dönemleri için çok önemlidir. Hamileliğin ilk aylarında mide bulantısı ve mide rahatsızlıkları baş gösterebilir. Bu gibi durumları engelleyebilmek için sabah kalkınca kıtır ekmek, galeta, ekmek gibi besinler mide suyunu önler. Meyve suları, asitli içecek tüketiminden kaçınılmalıdır. Çiğ sebze ve meyveyi bu dönem fazla tüketmemek gerekir. Sıvı ihtiyacını karşılamak bu dönemde çok önemlidir. Protein alımına da bu dönemde dikkat edilmelidir. Hamileliğin ilk aylarında beslenme önerileri ve dikkat edilmesi gerekenler:

Hamileliğin ilk ayları riskli dönem olarak kabul edilir. Bu nedenle tüketilen et ürünlerinin iyi pişmiş olması gerekir.

Öğünlerde sebze, meyve, protein ve tahıl dengesi kurulmalı ve bu değerler bakımından zengin içerikler tüketilmelidir.

Bebeğin gelişimi için mutlaka doğal ve sağlıklı temiz beslenmeye geçilmelidir.

Anne adayı vejetaryen ya da vegansa alternatif protein kaynaklarına yönelmeli ve günlük protein ihtiyacını karşılamalıdır.

Hamilelikte beslenme aylara göre nasıl olmalıdır?

Hamilelikte beslenme hafta hafta belirlenmeli ve bir beslenme düzeni oluşturulmalıdır. Hamileliğin ilk üç ayı olan ilk trimesterda bol su almaya dikkat edilmelidir. Yüksek lif içerikli tahıl ürünleri tercih edilebilir. Bebeğin ilk üç ay gelişimi için çok önemli olduğundan kalsiyum ve protein alımına da özen gösterilmelidir. Yine aynı şekilde folik asit de bebeğin gelişimi için önemli bir maddedir.

Hamileliğin ikinci üç aylık dönemi olan ikinci tirimesterda kuru baklagiller ve tahıl ürünleri tüketmek önemlidir. Bu dönemde C vitamini alımı önemlidir. C vitamini alımı D vitamini emilimini arttırdığı için önemlidir. Bu dönemde bol meyve ve sebze tüketimi ile birlikte su tüketimine de özen gösterilmelidir. Hamileliğin son dönemi olan üçüncü trimesterda ise besin değeri olarak fazla ama yağ oranı olarak düşük gıdalar tercih edilmelidir. Fazla tuzlu ve şekerli gıdalardan uzak durulmalıdır. Protein, potasyum ve magnezyum açısından zengin gıdalar tüketimelidir.



