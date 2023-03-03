Hamilelikte cinsellik nasıl olmalı, kaçıncı aya kadar olmalıdır? Cinsel ilişkide nelere dikkat edilmeli?

Cinsellik dürtüsü hamilelik döneminde de kendini gösterebilir. Anne adayı bu durumu hamilelik süresince endişe içinde yaşayabilir. Bebeğini koruma içgüdüsü ile oldukça her konuda oldukça fazla dikkat gösteren anne adayı, cinsellik anlamında da korumacı davranır. Özellikle ilk hamileliğini yaşayan anne adayları bu konuda daha fazla endişeli olur. Sıkıntılı bir hamilelik geçirmeyen anne adayları ve bebek için hamilelikte cinsellik herhangi bir soruna yol açmaz. Bununla birlikte ilerleyen süreç boyunca hamileliğin içeriğine göre davranmak önemlidir. Gebelik süresi boyunca anne adayının cinsellik konusu için de doktoru ile iletişim hâlinde olması gerekir.

Hamileyken ilişkiye girilir mi?

Yeni anne ve baba adayları pek çok konu hakkında endişelenebilir. Bu konulardan birisi de çok fazla dile getirilmese de cinsellik konusudur. Sıklıkla anne ve baba adaylarının "Hamilelikte cinsel ilişki zararlı mı?" sorusunu düşündüğü gözlemlenir. Günümüzde yapılan araştırmalar sonucunda hamilelik süresince cinsel ilişkiye girmenin zararlı olmadığı ortaya çıkmıştır. Genel olarak gebeliğin ilk üç ayı riskli bir dönemdir. Bu sebeple uzmanlar bu dönemde cinsel ilişkinin daha dikkatli yapılmasının veya ertelenmesinin daha doğru olabileceğini savunurlar. Gebelik süresince yaşanan cinsel ilişkinin hem anne adayı hem de bebek için sağlıklı olduğu bilinir. Gebelik süresince yaşanan cinsel ilişkiden uzaklaşma süreci eşler arasında mesafeyi açar ve bu da ileri dönemlerde bazı ruhsal problemlere hatta gebelik depresyonuna ve lohusalık döneminin daha sancılı geçmesine neden olabilir. Anne adayının rahat ettiği şekilde yaşanan cinsel birliktelik sağlıklı olur.

Hamilelikte cinsel ilişki pozisyonu nasıl olmalıdır?

Gebelik süresince farklı cinsel ilişki pozisyonları denenebilir. Ancak anne adayının karnı büyüdükçe bazı pozisyonlar bebek ve anne için zararlı olabilir. Gebeliğin ilk dönemlerinde karın çok fazla büyümediğinden kadının altta olup erkeğin üstte olduğu pozisyonlar tercih edilebilir. Daha sonraki dönemlerde annenin karnı büyüdükçe bu pozisyon sıkıntılı olacaktır. İkinci trimester yani ikinci 3 aydaki dönemlerde anne adayının üstte olduğu pozisyonlar daha çok tercih edilebilir. Eşler arasındaki pozisyonun belirlenmesi anne adayının fiziksel durumuna ve rahatlığına bağlı olarak değişir. Eşler anne adayına bu dönemde daha anlayışlı davranmalı ve bebeğe zarar verebilecek durumlardan kaçınmalıdır. Eşler hamilelik sürecinde tamamen cinsel birliktelikten kaçınmak yerine birbirlerine karşı anlayışlı ve güvenli şekilde ilişki içerisinde olmalıdır.

Hamilelikte cinsel ilişki kaçıncı aya kadar olmalıdır?

Sağlıklı ilerleyen gebeliklerde yaşanan cinsel ilişkinin herhangi bir problem yaratmadığı bilinmektedir. Doktorun herhangi bir uyarısı bulunmadığı durumlarda hamilelik boyunca cinsel ilişki yaşanabilir. Birinci trimester olan ilk üç aylık dönem bazen düşük yapma adına tehlikeli olabilir. Bu dönemde doktora danışarak daha dikkatli davranılabilir. Bunun yanında son dönemler yani 35. haftadan sonra fiziksel anlamda zorluk yaşanabileceğinden dikkatli davranılmalıdır. 35. haftadan sonraki süreçte de dikkatli davranıldığı ve doktorun tavsiyelerine uyulduğu takdirde cinsel ilişki yaşanabilir.

Hamileliğin ilk haftalarında cinsel ilişki düşüğe neden olur mu?

Eski dönemlerden beri gelen bir inanışla hamilelikte cinsel ilişkinin sıkıntılı olduğu düşünülür. Son dönemlerde yapılan araştırmalarla birlikte anlaşılmıştır ki gebelilkte yaşanan cinsel ilişki düşük veya bebeğe zarar vermek gibi bir duruma yol açmaz. Hamileliğin ilk aylarında cinsel ilişki yaşanabilir. Hamilelik süresince iletişim içinde olunan doktora da danışarak hamileliğin ilk aylarında ilişkiye girilebilir. Sadece hamileliğin ilk ayları düşük konusunda riskli olduğu için daha dikkat edilerek izlenen bir süreç takip edilebilir. Doktorunuza da danışarak bu süreci yönetebilirsiniz.

Hamilelikte cinsel ilişki sonrası kanama, yanma ve acı neden olur?

Hamilelik süresi fiziksel ve hormonal olarak oldukça hassas bir dönemdir. Bu hassasiyet anne adayının psikolojik durumunu da oldukça etkiler. Anne adayı gebelik süresince yaşadığı cinsel birliktelik konusunda endişeli bir süreç yaşayabilir. Genel olarak doktor kontrolünde olunan bu dönemde en doğru yol hekime danışarak süreci tamamlamaktır. Hamilelik süresince yaşanan cinsel ilişki herhangi bir sorun teşkil etmese de sonrasında yaşanan komplikasyonlar varsa mutlaka doktor ile temasa geçilmelidir.

Hamilelikte cinsel ilişki sonrası kanama ya da hamilelikte cinsel ilişkide yanma ve acı gibi durumlar önemsenmesi gereken konulardır. Gebelikte ilişki sonrası kanama, yanma ve acı gibi durumlar mutlaka doktora danışılmalıdır. Hamilelikte ilişki sonrası oluşan kanama genel olarak sakıncalı olarak görülür. İlişki sonrası kanamanın sebepleri araştırılmalı ve ona göre belirlenecek tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Hamilelikte ilişki sonrası yaşanan kanamanın çeşitli sebepleri olabilir. Bu sebepleri şöyle sıralayabiliriz:

Rahim ağzında kanamaya sebep olabilecek patoloji

Rahim ağzında var olan bir yara veya rahim ağzı kanseri

Düşük veya erken doğum

Gebeliğin ilk üç ayında oluşan bebeğin yerleşmesi sebebi ile oluşan kanamalar doğal kabul edilebilir. Zararsız olarak kabul edilen yerleşme kanaması 6-12 gün aralığında sürebilir. İlk üç ay dışında ve daha şiddetli olan kanamalar durumunda mutlaka doktora danışılmalıdır. Hamilelik esnasında yaşanan yakınlaşmada oluşabilecek yanma ve acı hissi de sıkıntılı bir durumun habercisi olabilir. Bu sebeple mutlaka bir hekime başvurulmalıdır.

Gebelikte cinsel ilişki sonrası ağrı neden olur?

Gebelik süresince yaşanan cinsel birliktelik herhangi bir soruna yol açmaz. Doktorun uygun görmediği bir durum söz konusu ise cinsel ilişki yasaklanabilir. Gebeliğin ilk üç ayı ile son dönemleri daha hassas geçtiği için bu dönemlerde daha dikkatli olmak doğru olur. Gebelikte cinsel ilişki sonrası ağrı olması önem verilmesi gereken bir konudur. Anne adayı böyle bir durum yaşadığında mutlaka doktoruna danışmalıdır. Hamilelik süresince zaten iletişim hâlinde olunan uzmana başvurmak gereken önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

Hamilelikte cinsel ilişki sıklığı ne olmalıdır?

Gebelikte anne adayları içlerinde çeşitli endişeleri barındırabilir. Gebelik sırasında ilk trimester denilen ilk üç ay gebenin hormonlarında ve vücudunda çeşitli değişimlerin olduğu bir dönemdir. Gebenin yaşadığı kusma, mide bulantısı, baş dönmesi, halsizlik, uyku bozukluğu gibi etkenler cinsel ilişki durumunu etkileyebilir. Bu sebeple anne adaylarında cinsel ilişki anlamında isteksizlik olabilir. İkinci trimester denilen ikinci üç ayda psikolojik ve fiziksel süreçler biraz daha oturduğundan eşler arasında ilişki sıklığı artabilir. Üçüncü trimester olan son üç ayda ise irileşen bebek ile birlikte annenin haraket kabiliyeti azalabilir. Bu sebeple de ilişki sıklığında azalış görülebilir.



