Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Hamilelikte mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Gebelik, fiziksel ve ruhsal olarak büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Anne adayı için çok yoğun geçen bu dönemde yaşanan rahatsızlıklar da zorlu olabilir. Mide bulantısı genel olarak sıklıkla görülen bir hamilelik rahatsızlığıdır. Özellikle gebeliğin ilk dönemlerinde birçok anne adayı mide bulantılarından şikâyet eder. Şiddetli yaşanan mide bulantıları hamileler için ciddi sıkıntılar oluşturabilir. Hamilelik döneminde hiç mide bulantısı yaşamayan anne adayları olabilir ama genel olarak birçok gebe mide bulantısından muzdariptir. Anne adayına böylesine rahatsızlık veren mide bulantısı ile ilgili uygulanabilecek yöntemler olduğu da unutulmamalıdır.

Hamilelikte mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Hamilelikte meydana gelen hormonal değişimler ve bununla birlikte meydana gelen duygusal süreçler hamilelikte yaşanan mide bulantılarına sebep olabilir. Hamilelikte mide bulantısı ilk üç aylık dönemde oldukça yoğun yaşanabilir. 4. ve 5. aylardan itibaren mide bulantısının azalmaya başladığı görülür. Hamilelik sürecinde mide bulantısını azaltmak veya önüne geçebilmek için uygulanması gereken çeşitli yöntemler bulunur. Hamilelik sürecinde mide bulantısı yaşamamak için tüketilmesi ve tüketilmemesi gereken besinleri şöyle özetleyebiliriz:

Mide bulantısı yaşanan süreçte aşırı yağlı ve ağır besinlerden kaçınılmalıdır.

Gazlı ve asitli içeceklerden uzak durulmalıdır.

Bol su tüketilmelidir.

Haşlanmış patates, yağsız makarna ve pilav gibi besinler mideyi rahatlatacaktır.

Peynir ve yoğurt tüketmek mide bulantısını hafifletebilir.

Sabah mide bulantısının yoğun olduğu dönemlerde kraker, galeta gibi besinler mide suyunu aldığı için olumlu etki yaratır.

Hamilelerin yaşadığı mide bulantısı hafif ve şiddetli olabilir. Kimi gebeler çok şiddetli mide bulantısı yaşarken kimi çok daha hafif yaşayabilir. Hamilelikte aşırı mide bulantısı yaşanması durumunda mutlaka uzman bir doktora danışmak gerekir. Bu süreçte en doğru bilgiyi bir uzman paylaşacaktır. Hamilelik sürecinde sıklıkla yaşanan mide bulantısı ile baş etmenin çeşitli yolları bulunur. Hamilelikte mide bulantısına iyi gelen şeyleri şöyle sıralayabiliriz:

İyi dinlenmek

Stresten uzak durmak

Su tüketimini ihmal etmemek, yeterince sıvı alımına dikkat etmek

Uyanınca kraker, galeta tarzı yiyecekler tüketmek

Rahatsız edici kokulardan uzak durmak

Leblebi gibi öğün aralarında atıştırmalıklar tercih edilebilir

Hamilelikte mide bulantısı nasıl geçer?

Hamilelik süresince yaşanan mide bulantısının geçmesi için öncelikli olarak bol su tüketmek gerekir. Mide bulantısını tetikleyici gıdalardan uzak durup hafif gıdalar tüketmek gerekir. Kahvaltıyı çok geç saatlere bırakmamak gerekir. Bu ve benzeri önlemler dikkate alındığında mide bulantısı hafifleyecektir. Gebelikte yaşanan aşırı mide bulantısı ve kusma kilo kaybı ve halsizliğe yol açıyorsa hastanede doktor kontrolünde bu süreci geçirmek daha doğru olur. Doktor gebeye vitamin, serum ve ilaç takviyesi sağlayarak durumu çözüme kavuşturur.

Hamilelikte mide bulantısı ne zaman geçer?

Gebelikte mide bulantısı genel olarak ilk trimesterda gerçekleşir. Genel olarak ilk üç ay sonrası mide bulantısı şikâyeti azalarak devam eder ve 5. aydan sonra biter. Bazı gebelerde ise hiç mide bulantısı sorunu yaşanmayabilir. Her anne adayının fiziksel ve hormonal süreçleri farklı olduğundan mide bulantısının geçme süresi değişiklik gösterebilir. Bununla beraber genel olarak 14. haftadan itibaren hafiflemesi beklenir.



