KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Hamilelikte mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Hamilelikte mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?

23.02.2023 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik sürecinde mide ile ilgili rahatsızlıklar oluşabilir. Mide bulantısı hamileliğin ilk aylarından itibaren yaşanabilir. Gebelerin bir kısmı mide bulantısını çok daha şiddetli yaşarken bir kısmı daha hafif geçirebilir. Mide bulantısını şiddetli yaşayan gebeler için hamilelik oldukça sıkıntılı geçebilir. Özellikle ilk aylarda daha yoğun yaşanan mide bulantısını önleyebilmek için uygulanabilecek çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Peki, hamilelikte mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nedir?

Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Hamilelikte mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Gebelik, fiziksel ve ruhsal olarak büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Anne adayı için çok yoğun geçen bu dönemde yaşanan rahatsızlıklar da zorlu olabilir. Mide bulantısı genel olarak sıklıkla görülen bir hamilelik rahatsızlığıdır. Özellikle gebeliğin ilk dönemlerinde birçok anne adayı mide bulantılarından şikâyet eder. Şiddetli yaşanan mide bulantıları hamileler için ciddi sıkıntılar oluşturabilir. Hamilelik döneminde hiç mide bulantısı yaşamayan anne adayları olabilir ama genel olarak birçok gebe mide bulantısından muzdariptir. Anne adayına böylesine rahatsızlık veren mide bulantısı ile ilgili uygulanabilecek yöntemler olduğu da unutulmamalıdır.

Hamilelikte mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Hamilelikte meydana gelen hormonal değişimler ve bununla birlikte meydana gelen duygusal süreçler hamilelikte yaşanan mide bulantılarına sebep olabilir. Hamilelikte mide bulantısı ilk üç aylık dönemde oldukça yoğun yaşanabilir. 4. ve 5. aylardan itibaren mide bulantısının azalmaya başladığı görülür. Hamilelik sürecinde mide bulantısını azaltmak veya önüne geçebilmek için uygulanması gereken çeşitli yöntemler bulunur. Hamilelik sürecinde mide bulantısı yaşamamak için tüketilmesi ve tüketilmemesi gereken besinleri şöyle özetleyebiliriz:

  • Mide bulantısı yaşanan süreçte aşırı yağlı ve ağır besinlerden kaçınılmalıdır.
  • Gazlı ve asitli içeceklerden uzak durulmalıdır.
  • Bol su tüketilmelidir.
  • Haşlanmış patates, yağsız makarna ve pilav gibi besinler mideyi rahatlatacaktır.
  • Peynir ve yoğurt tüketmek mide bulantısını hafifletebilir.
  • Sabah mide bulantısının yoğun olduğu dönemlerde kraker, galeta gibi besinler mide suyunu aldığı için olumlu etki yaratır.

Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir?

Hamilelerin yaşadığı mide bulantısı hafif ve şiddetli olabilir. Kimi gebeler çok şiddetli mide bulantısı yaşarken kimi çok daha hafif yaşayabilir. Hamilelikte aşırı mide bulantısı yaşanması durumunda mutlaka uzman bir doktora danışmak gerekir. Bu süreçte en doğru bilgiyi bir uzman paylaşacaktır. Hamilelik sürecinde sıklıkla yaşanan mide bulantısı ile baş etmenin çeşitli yolları bulunur. Hamilelikte mide bulantısına iyi gelen şeyleri şöyle sıralayabiliriz:

  • İyi dinlenmek
  • Stresten uzak durmak
  • Su tüketimini ihmal etmemek, yeterince sıvı alımına dikkat etmek
  • Uyanınca kraker, galeta tarzı yiyecekler tüketmek
  • Rahatsız edici kokulardan uzak durmak
  • Leblebi gibi öğün aralarında atıştırmalıklar tercih edilebilir

İlginizi Çekebilir

Hamilelikte beslenme nasıl olmalı?

Hamilelikte beslenme nasıl olmalı?

 Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir?

Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir?

 Hamileliğin ilk haftalarında kasık ağrısı ne kadar sürer?

Hamileliğin ilk haftalarında kasık ağrısı ne kadar sürer?

 Hamilelikte cinsellik nasıl olmalı?

Hamilelikte cinsellik nasıl olmalı?

 Hamilelikte ishal olunur mu?

Hamilelikte ishal olunur mu?

 Hamilelikte karın ağrısı normal mi?

Hamilelikte karın ağrısı normal mi?

Hamilelikte mide bulantısı nasıl geçer?

Hamilelik süresince yaşanan mide bulantısının geçmesi için öncelikli olarak bol su tüketmek gerekir. Mide bulantısını tetikleyici gıdalardan uzak durup hafif gıdalar tüketmek gerekir. Kahvaltıyı çok geç saatlere bırakmamak gerekir. Bu ve benzeri önlemler dikkate alındığında mide bulantısı hafifleyecektir. Gebelikte yaşanan aşırı mide bulantısı ve kusma kilo kaybı ve halsizliğe yol açıyorsa hastanede doktor kontrolünde bu süreci geçirmek daha doğru olur. Doktor gebeye vitamin, serum ve ilaç takviyesi sağlayarak durumu çözüme kavuşturur.

Hamilelikte mide bulantısı ne zaman geçer?

Gebelikte mide bulantısı genel olarak ilk trimesterda gerçekleşir. Genel olarak ilk üç ay sonrası mide bulantısı şikâyeti azalarak devam eder ve 5. aydan sonra biter. Bazı gebelerde ise hiç mide bulantısı sorunu yaşanmayabilir. Her anne adayının fiziksel ve hormonal süreçleri farklı olduğundan mide bulantısının geçme süresi değişiklik gösterebilir. Bununla beraber genel olarak 14. haftadan itibaren hafiflemesi beklenir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamilelikte diş ağrısına iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürüHamilelikte diş ağrısına iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü
Tüm görünümünüzü mahveden 9 güzellik hatasıTüm görünümünüzü mahveden 9 güzellik hatası
Bu karışım yüzdeki istenmeyen tüyleri kökten bitiriyorBu karışım yüzdeki istenmeyen tüyleri kökten bitiriyor
Anahtar Kelimeler:
hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir alara mide bulantısına iyi gelen şeyler mon

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Görüntülenince rahatsız olup tepki gösterdi! "Neden çekiyorsunuz?"

Görüntülenince rahatsız olup tepki gösterdi! "Neden çekiyorsunuz?"

Başarısız botoks başına bela oldu! "Seri katil gibi..."

Başarısız botoks başına bela oldu! "Seri katil gibi..."

50 yaşındaki Jennifer Garner'ın genç görünümünün sırrı

50 yaşındaki Jennifer Garner'ın genç görünümünün sırrı

Ağdacı nefret ettiği müşteri davranışlarını ifşaladı

Ağdacı nefret ettiği müşteri davranışlarını ifşaladı

Bulduğu mucizevi karışım derz aralarını tertemiz yaptı

Bulduğu mucizevi karışım derz aralarını tertemiz yaptı

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.