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Hamilelikte mide yanması ne zaman başlar, nasıl geçer? Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir?

21.02.2023 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik döneminde yaşanması muhtemel çeşitli durumlar vardır. Mide yanması şikâyeti de yaşanabilecek durumlar arasındadır. Anne adaylarını zorlayan süreçlerden olan mide yanması sıklıkla karşılaşılan şikâyetler arasındadır. Hamilelik sürecini daha kolay geçirebilmek amacıyla mide yanması sorununun çözümleri anne adayları tarafından araştırılır. Peki, hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir?

Hamilelikte mide yanması ne zaman başlar, nasıl geçer? Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir?

Gebelik başladığı andan itibaren anne adayı fiziksel ve hormonal olarak tamamen farklı bir süreç yaşamaya başlar. Hamilelik sürecinde çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Mide yanması sorunu da gebelerin sıklıkla karşılaştığı bir rahatsızlıktır. Mide yanması sorunun nedenleri belirlenmeli ve gebenin bu rahatsızlığı kolay atlatabilmesi sağlanmalıdır. Mide yanmasının çeşitli nedenleri olabilir bu nedenle en doğru tedavi için mutlaka doktor kontrolünden geçmek gerekir.

Hamilelikte mide yanması neden olur?

Hamilelikte mide yanması sıklıkla yaşanan bir durumdur. Hamilelik süresince yaşanan mide yanmasının sebepleri genellikle hormonal değişimlerden kaynaklanır. Hamilelikte yaşanan hormon değişimleri sindirimi yavaşlatır. Besin maddelerinin kana karışım süreci ve midenin boşaltılması gecikir. Bunların sonucunda hazımsızlık, midede yanma ve ekşime gibi sorunlar meydana gelebilir.

Hamilelikte kaslarda yavaşlama görülür. Mide kaslarında da zayıflama yaşandığından asitler daha çok yemek borusuna kaçar. Mide yanması ve ekşimesi gibi durumlar oluşur. Bunun yanı sıra rahimde gerçekleşen değişimler de mide yanmasına neden olabilir. Rahmin hamileliğin son zamanlarında daha çok genişlemesi ile birlikte mide sıkışmaya başlar. Bu durumun sonucunda da mide yanması görülür.

Hamilelikte mide yanması ne zaman başlar?

Gebelikte mide yanması şikâyeti genel olarak ilk trimesterda başlar. Hamileliğin başlarından itibaren mide yanması ve ekşimesi gibi şikâyetler görülebilir. Bununla birlikte hamileliğin son aylarında da rahmin genişlemesi ile birlikte mide yanması yaşanabilir. Gebelik ilerledikeç ve bebek büyüdükçe mideye ve yemek borusuna olan baskı artması dolayısıyla da mide yanması şikâyetleri artabilir.

Hamilelikte mide yanması ne kadar sürer?

Gebelik sürecinde mide yanması olası bir durumdur. Hamileliğin ilk dönemlerinde başlayıp hamilelik boyunca sürebilen bir durumdur. Gebenin beslenme alışkanlıkları ile doğru orantılı bir durum olabilmektedir. Gebelikte uzak durulması gereken besinlerden kaçınıp sağlıklı bir beslenme düzeni takip edilirse mide sorunlarının önüne geçilebilir. Hamilelikte mide yanmasının ne zaman biteceği ya da ne kadar süreceğiyle ilgili kesin bir aralık vermek oldukça zordur. Hamileliğin başından doğuma kadarki süreçte mide yanması yaşanabilir.

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Hamilelikte mide yanması nasıl geçer?

Hamilelik sürecinde sıklıkla yaşanabilen mide yanması sorunu gebeyi oldukça rahatsız eden bir durum olabilir. Gebelikte yaşanan mide yanmasını engellemek için dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Temel olarak yapılması gereken şey mide yanmasına sebep olan yiyeceklerden uzak durulmasıdır. Kızartmalar, fazla yağlı gıdalar, çikolata, dondurma, ketçap-mayonez, domates, greyfurt, portakal, turşu, acı gıdalar, baharatlı gıdalardan hamilelik döneminde uzak durulmalıdır. Hamilelik döneminde beslenmede düzenin sağlanması mide yanmasının büyük bir ölçüde önüne geçebilir.

Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir?

Hamilelikte oluşabilen mide yanmasının etkilerini azaltmak için çeşitli önlemler almak gerekebilir. Hamilelikte mide ekşimesi ve mide yanmasını azaltmak için yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Az ama sık aralıklarla beslenmek
  • Tütün ve sigara türevi ürünleri bırakmak
  • Dar kalıplı giysiler giymek
  • Yavaş ve sindirerek yemek yemeye özen göstermek
  • Hamilelik süresince düzenli yürüyüşler yapmak
  • Asitli ve sağlıksız içeceklerin tüketimini azaltmak
  • Lif açısından zengin besinler tüketmek
  • Yemek yendikten hemen sonra yatar pozisyona geçmemek

Gebelikte az ama sık beslenmek mideyi aşırı doldurmanın önüne geçer. Mide fazla dolduğunda reflü riski artar ve mide yanması ve ekşime meydana gelebilir. Bu nedenle az ama sık öğünler planlayarak mide yanması önlenebilir. Bir diğer önemli noktalardan birisi de tütün kullanımı ya da buna maruz kalmaktır. Hamilelik döneminde sigara ve tütün ürünleri kesinlikle anne ve bebek için büyük tehlikedir. Sigara ve tütün ürünleri reflüye bu da midede yanmaya sebep olur. Bunun yanı sıra hamilelik sürecinde hatta hamileliğin olmadığı anlarda bile aşırı dar kıyafetler giymemek gerekir. Aşırı dar kıyafetler giymek mide boşluğuna baskı oluşturur. Bu durumda reflü riskini arttırır.

Mide yanması hamilelik belirtisi mi?

Gebeliğin ilk anından itibaren vücutta meydana gelen değişiklikler ile birlikte mide yanması da oluşabilir. Mide sorunları genel olarak hamileliğin başlangıcı ile ortaya çıkabilir. Tek başına mide yanması hamilelik belirtisi olmasa da hamileliğin sıklıkla görülen şikâyetlerinden biri mide yanmasıdır. Özellikle hamileliğin ilk dönemleri ile son dönemlerinde mide yanmasının daha sık görülmesi beklenir.

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