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Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu bebeğe zarar verir mi, belirtileri nelerdir? Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu neden olur?

26.02.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelikle birlikte fiziksel ve psikolojik birçok değişim meydana gelir. Genel olarak hamilelik döneminde farklılaşan vücut sistemi çeşitli rahatsızlıklara yol açmaktadır. Hamilelik döneminde yaşanan en yaygın rahatsızlıklardan biri idrar yolu enfeksiyonudur. İdrar yolu enfeksiyonu hamilelik döneminde dikkate alınması gereken bir süreçtir. İdrar yolu enfeksiyonu için gerekli olan tedavinin uygulanması ile oluşabilecek sorunların önüne geçebilir. Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu neden olur?

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu bebeğe zarar verir mi, belirtileri nelerdir? Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu neden olur?

İçindekiler

  • Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu neden olur?
  • Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu bebeğe zarar verir mi?
  • Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir?
  • Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir?
  • İdrar yolu enfeksiyonu hamilelik belirtisi olabilir mi?
  • Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu kanama yapar mı?

İdrar yolu enfeksiyonları hamilelik döneminde sıklıkla rastlanabilen bir rahatsızlıktır. Bazı hamileliklerde idrar yolu enfeksiyonu hiç yaşanmazken bazı hamileliklerde yoğun bir şekilde enfeksiyon yaşanabilir. İdrar yolu enfeksiyonu gebeler için can sıkıcı bir süreçtir. Bu sebeple enfeksiyonu azaltan tedavi yöntemleri sıklıkla araştırılır. Hamilelik döneminde enfeksiyon sebebiyle mesaneye giren bakteriler idrar torbasında yaşamaya devam eder. Burada oluşan iltihap böbreğe kadar ulaşabilir. İlerlemenin önüne geçilmezse böbrek iltihabına kadar ilerleyebilir.

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu neden olur?

Kadınlarda üretra denilen tüp şeklinde bir yapı bulunur. Bu yapıdan kaynaklı idrar yolu enfeksiyonu oluşabilir. Kadınlarda hamilelik dönemi dışında da idrar yolu enfeksiyonu oluşması da bu sebeptendir. Menepoz dönemi sonrası daha sık yaşandığı bilinen idrar enfeksiyonu kadınların başına sıklıkla gelebilir. Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonuna ekstra dikkat edilmelidir.

Hamilelik döneminde yaşanan idrar yolu enfeksiyonu problemi temel olarak bakterilerin oluşması ve idrar yollarının da iltihaplanmasıyla oluşur. İdrar yolu enfeksiyonu hamileliğin herhangi bir anında ortaya çıkabiliyor olsa da genellikle hamileliğin 6. haftasından sonra başlar. Bunun nedeni de bebeğin idrar yollarına ve mesaneye baskı uygulamasıdır. Bu baskı sonucunda oluşan baskıdan dolayı mesanenin tamamen boşalması engellenir ve bu da bakterilerin idrar yollarında sıkışığ enfeksiyon oluşturmasına neden olur.

Hamile olan kadının idrarı nasıl olur?

Hamilelik sürecinde vücudun anatomisi değiştiği için fiziksel ve hormonal her sistemde değişiklik yaşanmaktadır. Hamilelik döneminde gebenin idrar rengi de değişkenlik göstermektedir. Hamileliğin ilk dönemlerinde koyu sarı bir renk olurken hamileliğin son aylarında daha açık sarıya dönebilir.

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu bebeğe zarar verir mi?

Hamilelikte yaşanan idrar yolu enfeksiyonu yanma hissi, sık sık idrara çıkma ya da idrarda değişikliklere neden olabilir. İdrarın renginin değişmesi, yoğunlaşması ve kötü kokmasına neden olabildiği gibi anne adayında ateş, hâlsizlik, kasıklarda ağrı, kusma, mide bulantısı yaşanabilir. İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri yaşanıyorsa hızlıca doktora gidilmeli, teşhis ve tedaviye başlanmalıdır. Eğer idrar yolu enfeksiyonu tedavi edilmezse farklı enfeksiyonlara dönüşebilir ve hamileliği tehdit edebilir. İdrar yolu enfeksiyonu gebelikte oluştuğunda önemsenmesi gereken bir konudur. Eğer zamanında gerekli hassasiyet gösterilmezse erken doğuma kadar uzanan bir sıkıntıya yol açabilir. Enfeksiyon su kesesinin erken açılmasında da yol oynayabilir. Bu sebeple çok dikkatli olmak gerekir.

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Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonunun oluşmasının pek çok nedeni vardır. Genellikle bakteriler yüzünden oluşan idrar yolu enfeksiyonu cinsel ilişki, kronikleşen enfeksiyon, ortak hücreli anemi, daha önce olunmuş üriner sistem ameliyatı, böbrek hastalıkları ya da meternal diyabet yüzünden olabilir. Gebelikte yaşanan idrar yolu enfeksiyonu çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getirir. Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu geçirenler durum ile ilgili sonuçları öğrenmek isterler. Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu belirtileri:

  • Ateş
  • Kusma ve mide bulantısı
  • Kötü kokulu idrar
  • İdrar yaparken oluşan yanma
  • Aşırı idrara çıkma
  • Kaburgada ağrı
  • Koyu renkli idrar
  • Hâlsizlik ve yorgunluk

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir?

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu doğal tedavisi olarak önerilen belli başlı tedavi yöntemler bulunur. Gebelikte idrar enfeksiyonunu önlemek için en temel gıda sudur. Hamilelikte bol su içilmelidir. Elma sirkesi, yoğurt, kızılcık suyunun da faydalı olduğu bilinir ancak bu tarz ürünleri kullanmadan önce doktora danışmak gerekir. Düzenli olarak duş almak enfeksiyona yarar sağlar. Sağlıklı beslenme çok önemlidir. Yaban mersini de idrar yolu enfeksiyonuna olumlu etki sağlar. Gebelikte yaşanan idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen önlemleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Tuvaletten sonra genital bölgenin temiz tutulmasına özen gösterilmelidir.
  • Tuvalet ihtiyacı sık sık karşılanmalıdır, idrar tutulmamalıdır.
  • Günlük su ihtiyacı tamamlanmalıdır. Günlük 2,5 litre su içilmelidir.
  • Beslenme düzenine dikkat edilmelidir. Meyve suyu olarak taze sıkılmış meyve suyu tercih edilmelidir.
  • Fazla dar kıyafetler giyilmemelidir.
  • Cinsel ilişki öncesi ve sonrası genital bölge temizliğine dikkat edilmelidir.
  • Hijyenik pedler sıklıkla değiştirilmelidir.
  • İdrar enfeksiyonu yanında ateş, kusma gibi yan durumlar varsa mutlaka hekime görünmek gerekir.
  • Gebelik muayenelerinde idrar tahlilleri düzenli yapılmalıdır.

İdrar yolu enfeksiyonu hamilelik belirtisi olabilir mi?

Gebelik döneminde en sık şikâyet edilen rahatsızlıklardan biri idrar yolu enfeksiyonudur. Hamilelikte ortaya çıkan idrar yolu enfeksiyonu zaman zaman başka bulgularla da birleşince hamilelik belirtisi olarak görülebilir. Gebeliğin genellikle 6. haftasından itibaren oluşabilen idrar yolu enfeksiyonu, bebek mesaneye baskı yaptığı için daha sıklıkla yaşanabilir. İdrar enfeksiyonu dikkate alınması gereken bir durumdur ancak idrar yolu enfeksiyonu direkt olarak gebelik belirtisi olarak yorumlanmamalıdır.

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu kanama yapar mı?

Genel olarak idrar yolu enfeksiyonu gebelikte kanama yapmaz, eğer aksi bir durum ya da altta yatan başak bir neden yoksa idrar yolu enfeksiyonunda kanama meydana gelmez. Bazen çok ufak miktarlarda kan görülebilir ancak bu durum yaşanırsa mutlaka doktora gidilmelidir. Aşırı bir kanama görülürse de hiç geciktirmeden doktor kontrolüne gitmek gerekir. Bir uzmana danışmak en doğru bilgiye ulaşılır.

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