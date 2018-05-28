Hamilelikte ihmal edilen dişler, düşüğe yol açıyor!

Hamileliğin ikinci ayından itibaren bebeğin diş gelişimi başlar. Hamilelikte sağlıklı ve dengeli beslenme hem annenin hem de doğacak bebeğin diş sağlığı için önemlidir.

Vücudun fizyolojik ve psikolojik yönden pek çok değişiklikler görüldüğü hamilelik döneminde; hormonal etkiler sonucunda ağız ve diş sağlığı bakımına dikkat edilmediği takdirde olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Mide bulantıları ve kusmalar, ağız içindeki asit salgısını arttırır. Bunun sonucunda ise dişlerin yüzeyinde aşınmalar ve çürükler meydana gelir.

İlk 3 Ay Önemli!

Hamilelik döneminde diş hekimine gitmekte ve rutin kontrolleri yapmakta herhangi bir problem yoktur. Ancak tedavi konusunda anne adayının daha önceki gebelik dönemine bakılmalı, daha önce düşük yaşanmışsa bu duruma göre tedavi uygulanmalıdır.

Hamileliğin bebeğin organ gelişim evresi olan ilk üç ayında büyük çaplı diş tedavisinden kaçınılmalıdır. Tedaviler ilk 3 ila 6 ay arasındaki süre zarfı içinde yapılmalıdır. Diş ya da dişeti iltihabı durumlarında, var olan enfeksiyonun bebeğin gelişimini, diş tedavilerin olumsuzluklarından daha fazla etkileyeceği düşüncesiyle jinekoloğun yönlendirmesi doğrultusunda tedavi yapılmalıdır. Son 3 aylık evrede ise erken doğum ve annenin aşırı reaksiyonları nedeniyle tedavinin doğum sonrası döneme bırakılması uygundur.