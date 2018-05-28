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Hamilelikte ihmal edilen dişler, düşüğe yol açıyor!

Op. Dr. Seval Taşdemir Op. Dr. Seval Taşdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 28.05.2018 10:54 | Son Güncelleme

Ağız ve diş sağlığının, hayatın her döneminde yaşamın tümüne tesir ettiğini belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, özellikle hamilelikte ağız ve diş sağlığının bozulmasının bebeğin gelişimini olumsuz etkilediğini dile getird

Hamilelikte ihmal edilen dişler, düşüğe yol açıyor!

Hamileliğin ikinci ayından itibaren bebeğin diş gelişimi başlar. Hamilelikte sağlıklı ve dengeli beslenme hem annenin hem de doğacak bebeğin diş sağlığı için önemlidir.

Vücudun fizyolojik ve psikolojik yönden pek çok değişiklikler görüldüğü hamilelik döneminde; hormonal etkiler sonucunda ağız ve diş sağlığı bakımına dikkat edilmediği takdirde olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Mide bulantıları ve kusmalar, ağız içindeki asit salgısını arttırır. Bunun sonucunda ise dişlerin yüzeyinde aşınmalar ve çürükler meydana gelir.

İlk 3 Ay Önemli!

Hamilelik döneminde diş hekimine gitmekte ve rutin kontrolleri yapmakta herhangi bir problem yoktur. Ancak tedavi konusunda anne adayının daha önceki gebelik dönemine bakılmalı, daha önce düşük yaşanmışsa bu duruma göre tedavi uygulanmalıdır.

Hamileliğin bebeğin organ gelişim evresi olan ilk üç ayında büyük çaplı diş tedavisinden kaçınılmalıdır. Tedaviler ilk 3 ila 6 ay arasındaki süre zarfı içinde yapılmalıdır. Diş ya da dişeti iltihabı durumlarında, var olan enfeksiyonun bebeğin gelişimini, diş tedavilerin olumsuzluklarından daha fazla etkileyeceği düşüncesiyle jinekoloğun yönlendirmesi doğrultusunda tedavi yapılmalıdır. Son 3 aylık evrede ise erken doğum ve annenin aşırı reaksiyonları nedeniyle tedavinin doğum sonrası döneme bırakılması uygundur.

Hamilelikte yapılacak ağrı kesiciler ve antibiyotikler, kesinlikle doğum uzmanının bilgisi dahilinde olmalıdır. Alınacak her ağrı kesici ilaç ya da antibiyotikler anne ve çocuk için risk taşıyabilmektedir.

Erken Doğum Riski Taşıyor

Hamilelikte meydana gelen diş ve diş eti problemleri, tedavi edilmediği takdirde düşük riskini arttırdığı gibi bebek ölümlerine de yol açıyor. Diş eti iltihabı erken doğum riskini arttırıyor. Ağız içinde ve diş etlerinde hastalığa yol açan bakterilere bağlı olarak gelişen enfeksiyona karşı vücudun hormon dengesinin bozulması ve erken doğumun başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Hamileliğin 3-6 ay arasındaki dönem, diş tedavileri ve rutin diş taşı temizlikleri için en uygun zamandır. Hamilelik planlanmadan önce kadın doğum uzmanı ve diş hekimi ile beraber, ağız ve dişteki problemler çözüme kavuşturmalı, radyolojik tetkiklerin ardından sorun doğurabilecek dişlerin önlemleri önceden alınmalıdır.

Bebeğin Diş Sağlığı Anne Karnında Başlıyor

Anne karnında alınan yeterli vitaminler, bebeklerin diş sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Bebeklerin diş sağlığı için annelere büyük görev düşüyor. Hamilelik döneminde alınan gıdalar bebeğin sağlıklı gelişimi için önemlidir. Bunun için anne adayları, hamilelikte vitaminlerden yeteri kadar almalı, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkları bırakmalıdır. Anne karnında başlayan diş sağlığı doğumdan sonra da sürdürülmeli, ağız ve diş sağlığının temelleri, çocukluk dönemlerinde atılmalıdır. İki yaşından sonra çıkan süt dişlerinin fırçalanması; süt dişleri yerine gelecek sürekli dişler için rehber konumundadır. Anneler bebeklerini besledikten sonra bebeklerin dişlerini ıslak ya da gazlı bir bezle silmelidir.

Bununla birlikte süt dişlerinin erkenden çürümesi, ileriki yaşlarda dişlerin erken düşmesi veya çekilmesine sebep oluyor. Süt dişlerinin zamanında düşmesi oldukça önemlidir. Zamanında düşmeyen süt dişleri, çıkacak daimi dişlerin yer bulamamasına, buna bağlı olarak da dişlerde kayma ve çarpıklığa yol açıyor. Süt dişlerindeki çürükler ne kadar engellenebilirse, daimi dişler o kadar sağlıklı çıkar.

Op. Dr. Seval Taşdemir
** Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı
www.fertijin.com.tr
https://www.facebook.com/drsevaltasdemir
https://www.instagram.com/drsevaltasdemir

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hamilelikte diş bakımı hamilelik

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