Hamilelikte sürecinde kansızlığa dikkat! Ciddi sonuçlara neden olabilir

Hamileliğin başındaki ilk birkaç aylık süreçte halsizlik ve uyku hali gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu durum özellikle gebelikten önce kansızlık teşhisi konan kişilerde daha sık rastlanmaktadır. Hamilelik sürecinin başlaması ile beraber kansızlık belirtileri kendini daha belirgin bir şekilde göstermeye başlamaktadır. Kansızlık durumunda rahimde yer alan bebeğe taşınan oksijen miktarında azalma meydana gelmektedir. Bu durum fetüse ve gelişme sürecine derinden etki etmektedir. Anne adaylarının ilk aylarında yorgunluk, solgunluk, kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, stres, ellerde uyuşukluk ve sürekli baş ağrısı kansızlık belirtileri arasında yer almaktadır. Bu gibi belirtiler ortaya çıktığında kan testi yaptırılması ve kansızlık durumunda tedaviye kısa süre içerisinde başvurulması gerekmektedir.

TANI VE NEDENLER

Hamilelik sürecinde kansızlığa neden olan en büyük etmenlerin başında demir eksikliği gelmektedir. Bunun yanı sıra folik asit yetersizliği, polip ya da basur nedenli bağırsaklarda kanama meydana gelmesi, rahimdeki bebeğin annenin demir deposunu kullanması da kansızlığa neden olmaktadır. Ayrıca hamilelik sürecinde travma kaynaklı kan kaybı da kansızlığın görülmesine neden olabilmektedir. Hamilelikte kansızlık tanısı kan sayımı ile koyulabilmektedir. Gerçekleştirilen tam kan tetkiklerinde kanda bulunana hemoglobin değerinin 10gr/dl üzerinde olması gerekmektedir. Bundan daha az olduğu durumlarda ise, kansızlık tanısı konulmaktadır. Tam kan tetkikinin gebeliğin ilk dönemlerinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca gebelik sürecinin 25 ile 30. haftaları arasında tekrarlanması önerilmektedir.