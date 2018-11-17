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Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi? Hamilelikte tansiyon neden yükselir, nasıl tedavi edilir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.11.2018 08:31 | Son Güncelleme

Hamilelik döneminde düşük ve yüksek tansiyon takip edilmesi gereken önemli sorunlardan biridir. Düşük tansiyon hamileliğin ilk üç ayında sık rastlanırken genel olarak önemli sorun teşkil etmez. Yüksek tansiyon ise bu konuda daha risklidir. İşte tansiyonun nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri.

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi? Hamilelikte tansiyon neden yükselir, nasıl tedavi edilir?

HAMİLELİKTE TANSİYON EN ÇOK ANNEYE ZARAR VERİYOR

Mide bulantıları, baş dönmeleri, koku hassasiyeti sonrası yaşanan sorunlar hamilelik boyunca birçok kadının yaşadığı sorunlar arasındadır. Özellikle de düşük ve yüksek tansiyonun yol açtığı problemler hamileliği zorlu bir mücadeleye dönüştürebilir. Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, hamilelik döneminde yaşanan düşük ve yüksek tansiyon ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

HAMİLELİKTE DÜŞÜK TANSİYON

Hamilelikte tansiyon düşüklüğü sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Çoğu anne adayı hamileliğin ilk 3 ayında tansiyon düşüklüğü şikayetiyle karşı karşıya kalabilir. Genel olarak herhangi bir olumsuzluğa yol açmasa da ağır vakalarda kötü sonuçlar doğurabilir.

DÜŞÜK TANSİYON NEDEN OLUR?

Bebeğe oksijen ve besin sağlamak amacıyla kan hacminde hızlı bir artış meydana gelir. Bu artış damarları genişleterek kan basıncının düşmesine yol açar. Bunun yanı sıra;

• Hormonlardaki değişim,
• İkizlere hamile olmak,
• Susuz kalmak,
• Kansızlık, anemi,
• Endokrin hastalıkları,
• Korku, kaygı, stres,
• Karaciğer hastalıkları,
• Düşük tansiyon geçmişi de hamilelik döneminde tansiyon düşüklüğü problemine yol açabilir.

HAMİLELİKTE TANSİYON DÜŞMESİ BELİRTİLERİ;

• Baş ağrısı,
• Baş dönmesi,
• Bulanık görme,
• Kusma,
• Mide bulantısı,
• Halsizlik ve yorgunluk,
• Kalp atışında hızlanma.

HAMİLELİKTE TANSİYON TEDAVİSİ

Düşük tansiyon problemi yaşayan kişilere uygulanan tedavi, tansiyon düşüklüğüne neden olan faktörlere göre değişiklik gösterir. Eğer kan kaybına bağlı olarak gelişen bir tansiyon düşüklüğü varsa kan nakli yapılabilir.
Bunun dışında;
• Bol sıvı alınmalı,
• Beslenme listesinde yeteri oranda tuz bulunmalı,
• Aşırı karbonhidrattan sakınılmalı,
• Doktorun vereceği günlük takviyeler mutlaka kullanılmalı,
• Çok fazla kafein alımından uzak durulmalı,
• Alkol tüketilmemeli.

HAMİLELİKTE YÜKSEK TANSİYON

Hamilelikle birlikte vücutta fizyolojik ve hormonal değişiklikler meydana gelir. Her ne kadar hamilelik sürecinde tansiyon düşmesi ve yükselmesi normal kabul edilebilir bir durum olsa da anne ve bebek için endişe verici olabilir. Özellikle de önceki hamileliklerde yüksek tansiyon problemi yaşanmışsa bu bilgi mutlaka doktor ile paylaşılmalıdır. Çünkü yüksek tansiyon riski hem hamilelik de hem de doğum sırasında ciddi sorunlara yol açabilir.

HAMİLELİKTE YÜKSEK TANSİYONUN YOL AÇTIĞI RİSKLER;

• Hamileliğin 20.ayında yüksek tansiyon problemi varsa bu durum preeklampsi olarak bilinen sağlık sorununa dönüşebilir. Hipertansiyon veya gebelik zehirlenmesi olarak bilinen organlara, hayati organların birçoğuna zarar verebilir.
• Eğer preeklampsiye bir de kasılmalar tarzında riskini arttıran durumlar; nöbet ve ataklar eşlik ediyorsa eklampsi olabilir. Aynı şekilde tehlikeli bir durumdur.

HAMİLELİKTE YÜKSEK TANSİYON NEDEN OLUR?

• Genetik faktörler,
• Çok fazla tuz tüketmek,
• Bağışıklık sisteminin zayıf olması,
• Yetersiz beslenme,
• Diyabet,
• Çoğul gebelik,
• Annenin yaşının 20’den küçük 40’dan büyük olması,
• Obezite,
• Kansızlık,
• Molar gebelik,
• Kronik böbrek hastalığı.

HAMİLELİKTE YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ;

• Baş ağrısı
• Bulanık görme,
• Kanlı idrar,
• İdrar miktarında azalma,
• Mide bulantısı ve kusma,
• Halsizlik, yorgunluk,
• Ani ve hızlı kilo alma,
• Kanama.

HAMİLELİKTE YÜKSEK TANSİYON TEDAVİSİ

Eğer yüksek tansiyon problemi hamileliğin ortalarına doğru ortaya çıkmışsa en etkili tedavi yöntemi istirahattir. Anne adayının istirahat etmesiyle kan basıncının düşmesi sağlanmış olur. Eğer kan basıncı kontrol edilemeyecek seviyelerde ise mutlaka anne adayının doktor kontrolünde olması gerekir. Eğer preeklampsi gelişirse uzman hekimlerin tedavi önerilerine uymak gerekir.

Sedat Işık


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