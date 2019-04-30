Hamilelikte uykusuzluk neden olur, ne iyi gelir?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, hamilelere uykusuzluk konusunda şu tavsiyelerde bulunuyor:
ERKEN GEBELİKTE UYKUSUZLUK NEDEN OLUR?
“Hormon seviyelerindeki değişiklikler ve özellikle progesteron hormonu gün içinde şekerleme yapmanıza ve gece uykusuzluk çekmenize neden olur. Diğer hormonlardaki değişimlerin yanı sıra;
Açlık,
Yatmaya yakın yenen abur cubur,
Bulantı,
Depresyon,
Fiziksel rahatsızlıklar,
Huzursuz bacak sendromu gibi durumlar da uykusuzluğun sebebidir.
Uykusuzluk ve uyku problemleri gebelik ilerledikçe artar ve gebeliğin her döneminde başlayabilir.
İŞTE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Daha iyi uyku hijyeni sağlayın: Uyku hijyeni, uykuya dalmanızı kolaylaştıracak alışkanlıkları yansıtır. Böylece beyne uykuya hazırlık sinyalleri ulaşır.
Sadece yatağınızda uyuyun
Her gün aynı saatte yatın, aynı saatte uyanın
Yatak odasını serin ve karanlık tutun
Yatağınız olabildiğince konforlu olsun
Yatak odanızda cep telefonu, tablet veya tv bulundurmayın
15-30 dakika içinde uyuyamazsanız kalkın, kendinizi zorlamayın
Yatmadan önce kafeinli içecekler ve çikolata tüketmeyin
Yatmadan önce sıvı tüketimini azaltın
Beslenmenize destek olacak tedavileri alın: Gebelikte doktorunuza sormadan ilaç kullanmayın ama “melatonin” doğal bir hormon olup bebeğinizin beyin gelişimine de yardımcı olur.
Demir ve folik asit eksikliği de gece uyanmasına ve uykusuzluğa neden olur.
Gevşeyin:Gevşeme teknikleri, zihninizi sakinleştirir. Meditasyon gevşemenize yardımcı olur. Bunun için her bir kasınızı gevşetmelisiniz. Yoganın da faydası olacaktır.
Egzersiz yapın: Günlük egzersiz programı oluşturun. Haftanın en az 3 günü egzersiz yapın.
Yapmanız gerekenleri listeleyin: Ertesi günü düşünüp endişelenmek yerine, planlama yapın. Kapasiteniz doğrultusunda yapacağınız gerçekçi planlama sizi rahatlatacaktır. Böylece stres seviyeniz azalır ve rahat uyursunuz.
Açık olun: Gece uykusuz, stresli ve endişeli geçiyorsa bunu paylaşın. Yakın arkadaşlarınıza, eşinize bu durumu anlatın. Onlarla konuşmak iyi gelecektir.
Yastık kullanın: Gittikçe büyüyen karın nedeniyle yastık ihtiyacınız artacaktır. Genelde iki yastık işinizi görür. Yastıklardan birini dizlerinizin arasına koymanız faydalı olacaktır. Bu amaca yönelik yapılmış yastıklardan da alabilirsiniz.”
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