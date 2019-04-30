Hamilelikte uykusuzluk neden olur, ne iyi gelir?

Sperm analizi nedir, ne için gerekir?

Sperm analizi nedir, ne için gerekir?

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Daha iyi uyku hijyeni sağlayın: Uyku hijyeni, uykuya dalmanızı kolaylaştıracak alışkanlıkları yansıtır. Böylece beyne uykuya hazırlık sinyalleri ulaşır.

Uykusuzluk ve uyku problemleri gebelik ilerledikçe artar ve gebeliğin her döneminde başlayabilir.

Huzursuz bacak sendromu gibi durumlar da uykusuzluğun sebebidir.

“Hormon seviyelerindeki değişiklikler ve özellikle progesteron hormonu gün içinde şekerleme yapmanıza ve gece uykusuzluk çekmenize neden olur. Diğer hormonlardaki değişimlerin yanı sıra;

ERKEN GEBELİKTE UYKUSUZLUK NEDEN OLUR?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, hamilelere uykusuzluk konusunda şu tavsiyelerde bulunuyor:

Yatmadan önce kafeinli içecekler ve çikolata tüketmeyin

Yatmadan önce sıvı tüketimini azaltın

Ilık banyo yapın ve mümkünse masaj uygulayın

Beslenmenize destek olacak tedavileri alın: Gebelikte doktorunuza sormadan ilaç kullanmayın ama “melatonin” doğal bir hormon olup bebeğinizin beyin gelişimine de yardımcı olur.

Demir ve folik asit eksikliği de gece uyanmasına ve uykusuzluğa neden olur.

Gevşeyin:Gevşeme teknikleri, zihninizi sakinleştirir. Meditasyon gevşemenize yardımcı olur. Bunun için her bir kasınızı gevşetmelisiniz. Yoganın da faydası olacaktır.

Egzersiz yapın: Günlük egzersiz programı oluşturun. Haftanın en az 3 günü egzersiz yapın.

Yapmanız gerekenleri listeleyin: Ertesi günü düşünüp endişelenmek yerine, planlama yapın. Kapasiteniz doğrultusunda yapacağınız gerçekçi planlama sizi rahatlatacaktır. Böylece stres seviyeniz azalır ve rahat uyursunuz.

Açık olun: Gece uykusuz, stresli ve endişeli geçiyorsa bunu paylaşın. Yakın arkadaşlarınıza, eşinize bu durumu anlatın. Onlarla konuşmak iyi gelecektir.

Yastık kullanın: Gittikçe büyüyen karın nedeniyle yastık ihtiyacınız artacaktır. Genelde iki yastık işinizi görür. Yastıklardan birini dizlerinizin arasına koymanız faydalı olacaktır. Bu amaca yönelik yapılmış yastıklardan da alabilirsiniz.”

