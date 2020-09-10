Hamilelikte uykuyu kaçıran 7 neden! Sorunun temelinde ne yatıyor?

Anne adaylarının gebeliğin özellikle son üç ayında uykusuzluk ve yorgunluktan şikayetçi olduklarını dile getiren Op. Dr. Nur Betül Tekiner, "Sorunun temelindeki 7 probleme karşı önlem alarak hem gebeliği kolay geçirmek hem de depresyon ve gerginlik riskini bertaraf etmek mümkün" dedi. Tekiner, uykunun tüm gün yorulmuş olan beyin başta olmak üzere tüm organların dinlendiği dönem olduğunu belirterek, "Uykusuzluk beraberinde yorgunluk, gerginlik, günlük işlevlerde bozulma hatta depresyonu getirebilir. Yapılan çalışmalar, gebelikte uyku süresinin ve kalitesinin önceki döneme göre düştüğünü göstermiştir. Uykusuzluk, gebeliğin ilk 3 ayında 4 gebeden birinde görülürken, son 3 ayda her 3 gebenin ikisinin şikayeti olarak karşımıza çıkıyor. Gebeliğin son haftalarında geç yatma, uyanma sıklığında artma ve uyku süresinde kısalma oldukça sık görülüyor. YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN Gebelikte uykusuzluğa neden olan en sık nedenleri sıralayan Op. Dr. Tekiner “Bu problemleri yaşam tarzımızı değiştirerek aşmamız mümkün. Sorunun altında gece sık idrara çıkma, ağrı, mide yanması, fetal hareketler, huzursuz bacak sendromu, kramplar, açlık gibi nedenler yatıyor” dedi.

Op. Dr. Tekiner, sorunlara karşı alınacak önlemleri şöyle sıraladı:

"Gebelerde uykusuzluğu azaltmak için uyku ilacı kullanılmasını önerilmez. Bunun yerine bu soruna neden olan faktörleri gözden geçirerek, bu problemlere yönelik çözümler üretmeyi öneriyoruz. SIK İDRARA ÇIKMA Gebelerde idrar üretiminin artması ve anatomik değişiklikler nedeniyle idrara çıkma sıklığı artar. Gece yatmadan birkaç saat önce sıvı alımının azaltılması, çay, kahve gibi kafeinli içeceklerin minimuma indirilmesi gece idrara çıkma sıklığının azaltılmasına yardımcı olacaktır. AĞRI Gebelikte büyüyen bebeğinize daha rahat yer açmak için salgılanan relaksin hormonu ile bel ve sırt ağrılarında artış görülür. Uyurken sola dönük yatıp bacaklarınızın arasına yastık koymak ve aynı şekilde belinizi desteklemek için arkanıza yastık koymak sizi rahatlatabilir. MİDE YANMASI Gebelikte sindirim sisteminin yavaşlaması ve bebeğin büyüdükçe baskı yapması nedeniyle hazımsızlık, ağıza acı su gelmesi, mide yanması sık görülür. Bunları azaltmak için porsiyonları küçülterek daha sık beslenmek, yağlı, baharatlı yiyeceklerden kaçınmak, gece geç saatte yemek yememek, yemekten en az 2 saat sonra yatmak, yastık sayısını artırmak denenebilir.