Hamileyken hamile kalmak mümkün mü? Bilim, 'evet' diyor!

İkiz, üçüz, dördüz hatta altız doğum olduğunu bile gördük peki hiç hamileyken hamile olma durumunu duymuş muydunuz? Bu durum nadir de olsa görülebiliyor.

Bu fenomenin resmi olarak bilinen 10 vakası var ve sonuncusu Avustralya'da Kate Hill adlı bir kadında meydana geldi. 10 gün içinde iki kez hamile kalan kadın önce Charlotte adını verdikleri kızını 10 gün içinde de Olivia adını verdikleri kızını dünyaya getirdi. Birbirleriyle yakın bir zaman içinde doğmalarına rağmen ağırlıkları ve kan tipleri farklıydı.

Bu yaşanan durumun aslında bir adı var. Süperfetasyon adı verilen bu durum aslında insanlar dışındaki memelilerde epeyce yaygın. Kemirgenler, tavşanlar, atlar, koyunlar, kedigiller ve kangurular gibi birçok hayvanda süperfetasyona rastlanabiliyor.

Normalde bir kadın hamile kaldığında yumurtalıkları rahimde yumurta bırakmayı keser, çünkü hormonlar vücuda bir bebek yetiştirmek için "hazırlanma" için bir sinyal gönderir. Bununla birlikte, süperferasyon gerçekleştiğinde, yumurtalıklar döllenebilir hale gelebilecek başka bir yumurta üretir ve salıverir.