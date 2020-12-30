Hamileyken hamile olduğunu öğrendi! Rahimdeki sperm...

ABD'de yaşayan kadın ve eşi, bir bebek hayali kurarken bir anda iki bebek sahibi olacakları haberiyle sevindiler. Fakat bebeklerin haftalar sonra yapılan kontrollerinde doktorun üçüncü bir bebek müjdesi vermesi çifti şaşkına çevirdi.

Tıbbi bir fenomenin dünya üzerinde görülen 10 vakasından birini yaşayan çift 'süperfetasyon' diye adlandırılan bir durumla karşı karşıyaydı. Zaten hamile kalmış kadın aynı spermle 10 gün sonra tekrar hamile kaldı.

@TheBlondeBunny1 adlı 235 binden fazla takipçiye sahip TikTok fenomeninin bu konuda salı günü paylaştığı video viral olup 5 milyondan fazla kez izlendi.

Neler yaşadığını anlatan anne adayı, doktorların, durumun kaybolan ikiz sendromu ya da yetersiz beslenen bebek vakası değil süperfetasyon olduğunu doğrulamak istediğini ve bu yüzden iki haftada bir ultrasona girdiğini söyledi. İlk iki bebeğin, üçüncüsünden 10 ila 11 gün daha büyük olduğunu ifade etti.

BEBEKLERİN ÜÇÜ DE SAĞLIKLI

Bu nadir olayın kahramanı, hormonlarının yumurtlamayı engellemediğini, vücudunda mukus tıkacının henüz oluşmadığını ve ikinci hamileliğin bu sayede yaşandığını açıkladı. Bebeklerin hepsinin sağlıklı olduğunu söyleyen ve şu anda 17 haftalık hamile olan anne adayı, üç bebeği de 28 hafta sınırına getirmeyi planlıyor. Ancak nihai hedefi onları 32 hafta veya daha uzun süre karnında taşıyabilmek. İki ayrı gebelik olmasına rağmen bebekler üçüz olarak anılacak çünkü hepsi aynı gün doğacak.



