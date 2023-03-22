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Hamileyken oruç tutulur mu, kabul olur mu? Ramazan ayında gebeler (hamile) oruç tutabilir mi? Diyanet açıkladı!

22.03.2023 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamileyken oruç tutmanın kabul olup olmadığı merak konusu oldu. Bu yıl ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayıp, 21 Nisan 2023 Cuma günü sona erecek. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen hamile (gebe) kadınlar konuya ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, hamileyken oruç tutulur mu, kabul olur mu? Ramazan ayında gebeler (hamile) oruç tutabilir mi?

Hamileyken oruç tutulur mu, kabul olur mu? Ramazan ayında gebeler (hamile) oruç tutabilir mi? Diyanet açıkladı!

Hamileyken oruç tutmanın doğruluğuna ilişkin araştırmalar ramazan ayının gelmesiyle hız kazandı. 11 Ayın Sultanı olarak nitelendirilen ramazan ayı bu yıl 23 Mart Perşembe günü ilk sahur ve ilk iftarıyla beraber idrak edilmeye başlanacak. Hamileyken oruç tutulabilir mi? sorusuna ilişkin Diyanet’in resmi sitesinde yayınlanan fetva soru işaretlerine açıklık getiriyor. İşte detaylar...

HAMİLEYKEN ORUÇ TUTULUR MU, KABUL OLUR MU?

Diyanet, gebelerin (hamile) ramazan ayında oruç tutma durumları için fetva yayınladı. İşte o fetva;

Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır.

HAMİLE

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler.

ORUÇ FİDYESİ NE DEMEKTİR?

Fidye, bazı ibadetlerin eda edilmemesi ya da edası sırasında birtakım kusurların işlenmesi hâlinde ödenen dînî-malî yükümlülüktür.

İbadetlerle ilgili fidye, oruç ve hacda söz konusudur. İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan ve daha sonra da kaza etmesi mümkün olmayan kimse, oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye öder. Kur’an-ı Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyurulmaktadır.

oruç tutmak

Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır. Sadaka-i fıtır ise bir kişiyi bir gün için doyuracak yiyecek veya bunun para olarak karşılığıdır. Fidye vermek durumunda olan fakat buna maddi imkânı el vermeyen kimse Allah’tan af diler. Günler uzun olduğu için oruç tutamayan hasta ya da yaşlılar, kısa günlerde oruç tutabilirlerse tutamadıkları orucu kısa günlerde kaza etmeleri gerekir. Bu durumda olan kimselerin vermiş oldukları fidyeler sadaka sayılır. Oruç fidyeleri, Ramazan ayının sonunda toptan verilebileceği gibi, Ramazan ayı içinde günlük olarak veya Ramazan ayı başında da verilebilir.

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